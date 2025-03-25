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Петр Ермилин

В США рассказали о планах Эстонии по внедрению ИИ в оборону

4:42
Силовые структуры » Военные новости

Эстония представила новую стратегию по внедрению искусственного интеллекта в оборонную сферу, пишут журналисты американского издания Breaking Defense. В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о планах Таллина по цифровизации армии, усилению кибербезопасности и сотрудничеству с НАТО на фоне роста военных расходов.

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

Министерство обороны Эстонии представило масштабные планы по использованию искусственного интеллекта в новой оборонной стратегии, опубликованной сегодня.

Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как 18 марта Эстония объявила о повышении оборонных расходов с 3,3% ВВП (уже выше, чем у многих стран НАТО) до 5%.

Новый план Таллина предусматривает создание "цифровой инфраструктуры" для Сил обороны Эстонии (EDF), способной поддерживать "решения на основе ИИ" для всего — от анализа разведданных и целеуказания в военное время до умной логистики и административной работы (планы Пентагона в области ИИ также делают акцент на подобных направлениях, а не на создании "роботов-убийц").

Стратегия Эстонии также предусматривает улучшение цифровой совместимости с союзниками по НАТО, более тесное сотрудничество с местным высокотехнологичным сектором и повышение уровня знаний об ИИ среди военнослужащих EDF. Кроме того, в документе предлагается "рассмотреть" назначение «Директора по инновациям и/или Директора по цифровизации» в рамках реорганизации штаба.

Эти планы не витают в воздухе: финансирование уже выделяется. Согласно стратегии, треть или более скромного бюджета страны на исследования и разработки в ближайшие 10 лет будет направлена на развитие ИИ.

"Ресурсы для выполнения целей Стратегии и проведения необходимых мероприятий будут предусмотрены в следующем Национальном плане развития обороны (2026–2035)", — говорится в документе. От 30 до 50% "годового бюджета на оборону будет выделено на развитие оборонного ИИ".

За этими заявлениями стоит долгая предыстория. Крошечная Эстония десятилетиями играла непропорционально большую роль в цифровой сфере, начиная с масштабной модернизации советской инфраструктуры после 1991 года. Однако зависимость страны от цифровых сервисов создала уязвимость.

Этот болезненный опыт стал толчком для развития киберзащиты Эстонии. Уже через год Таллин создал многонациональный Центр передового опыта в области кооперативной киберзащиты, который вскоре был официально включен в структуру НАТО. Таллин также является «региональным центром» для технологического акселератора НАТО DIANA, уступая по масштабам только лондонской штаб-квартире. Наконец, Эстония в целом считается одной из самых технологически развитых стран Европы, а многие частные эксперты участвуют в "кибермилиции", координируя действия с правительством в сфере кибербезопасности.

В то же время Эстония остро осознает свою уязвимость и в физическом мире: центр Таллина находится всего в 130 милях от российской границы, что составляет менее трех часов езды. Страна также нуждается в обычных вооружениях — от мин до реактивной артиллерии. В сентябре министр обороны заявил, что "основной фокус" оборонного бюджета — боеприпасы: в четырехлетнем плане расходов (2025–2028) из общего бюджета в 5,3 млрд евро на них выделено 1,55 млрд евро (1,67 млрд долларов), или почти 30%.

Стратегия ИИ признает приоритет физической обороны и рассматривает цифровые технологии как ее дополнение, а не замену.

"Главный приоритет Эстонии — закупка дополнительных систем вооружения с достаточным количеством боеприпасов для поражения противника с безопасного расстояния, — говорится в документе, — С другой стороны, значительная огневая мощь должна поддерживаться быстрым и точным целеуказанием, а также своевременным и адекватным принятием решений". Здесь, как утверждается, конфликт на Украине показал, что цифровые сети, дроны и искусственный интеллект могут изменить правила игры.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы нато эстония
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