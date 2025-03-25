В ЕС раскрыли слабые места европейской оборонной промышленности

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Европа столкнулась с необходимостью глубокой трансформации оборонного сектора, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне растущих геополитических угроз, пишет Хуан Москосо дель Прадо, политолог Европейского совета по международным отношений (ECFR). В своей статье он объясняет, почему традиционные меры уже не работают и какие шаги должны предпринять ЕС и национальные правительства.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Как тревожно показали события последнего месяца, европейцы теперь действуют в более враждебной и непредсказуемой геополитической среде. Вопрос о том, как они теперь будут защищаться, актуален как никогда. Некоторые аспекты этой проблемы можно решить только в долгосрочной перспективе. Повышение конкурентоспособности и производительности европейской оборонной промышленности — один из таких аспектов.

Традиционные политические инструменты не справляются с этой задачей. Регулирования и гармонизации недостаточно. Это также не вопрос простого увеличения расходов или перераспределения доходов. Короче говоря, правительствам нужно выйти за рамки привычных подходов для достижения своих целей — и найти новые способы понимания и поддержки частного сектора.

Решение заключается в преобразовании оборонных компаний. Как убедительно доказывают доклады, европейские компании должны повысить свою конкурентоспособность, масштабы и технологическую экспертизу, чтобы конкурировать с китайскими и американскими корпорациями. Но — особенно в сфере обороны — они смогут это сделать только в том случае, если будут уверены в намерениях правительств и, следовательно, в уровне рыночных рисков, с которыми сталкиваются.

Поэтому ответ на текущий вызов требует полной стратегической трансформации государственной политики, чтобы создать новые отношения между правительствами и частными компаниями. Эти обновленные отношения должны заключаться в том, чтобы правительства лучше понимали, что нужно компаниям и как они функционируют изнутри.

Оборонные компании знают, что их продукция имеет гарантированный рынок сбыта. Существует четкий спрос, а покупатели могут задавать конкретные технологические требования. Оборонные проекты отвечают конкретным программам и запросам. В контексте нынешних вызовов преимущество заключается в том, что у этого рынка есть четкие покупатели — в основном правительства, которые могут гарантировать спрос в течение длительного времени, снижая рыночные риски и неопределенность.

Однако до сих пор правительства давали слишком мало направлений или недостаточно инвестировали в инновации и технологический прогресс. В США масштабы компаний помогли создать значительные рынки, такие как космический сектор, состоящий из фирм, способных переходить из государственной в частную сферу. Они смогли это сделать благодаря доступности технологий, человеческого капитала, прочной институциональной системе государственно-частного партнерства и мощи американских рынков капитала.

В отличие от этого, в Европе давно существуют нерешенные отраслевые пробелы. Европейцы отстают в промышленных мощностях и технологическом развитии. Проще говоря, есть вещи, которые они не умеют производить, что делает их зависимыми от США в таких областях, как дроны или массовый запуск спутников.

Реализация флагманского фонда ЕС NextGenerationEU показала, что доступности финансирования недостаточно для того, чтобы частные компании осуществляли крупные инвестиции, необходимые для разработки передовых технологических инноваций, глубокой трансформации производственных процессов или проведения фундаментальных исследований в экспериментальной или "глубокой" науке. Европа значительно укрепит свои позиции, если инвестиции пойдут в эти области. Но пока этого не происходит. Средства доступны через NextGenerationEU и другие каналы, но компании используют их не так быстро, как ожидалось. Это происходит по разным причинам, включая неопределенность компаний в отношении прибыльности их продукции. Слишком часто преобладает явный рыночный риск.

Поэтому европейцам необходимо расширить бюджет ЕС (в рамках многолетнего финансового планирования), заменить NextGenerationEU новым оборонным фондом и создать еще один — для роста и конкурентоспособности. Европейские оборонные и технологические компании должны сотрудничать, объединяться и запускать совместные программы согласованно. Объявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании оборонного фонда в 800 млрд евро было встречено положительно, но детали пока скудны. Кажущаяся новая готовность обсуждать долги в формирующейся немецкой правительственной коалиции — тоже хорошая новость в этом отношении.

ЕС должен координировать эти усилия через оборонное подразделение Еврокомиссии, но также быть открытым для сотрудничества с такими странами, как Великобритания, Канада и Южная Корея. Преобразование оборонных компаний возможно — если европейские правительства, работая с институтами ЕС, сделают правильный выбор в отношении нужных инвестиций в этот сектор.