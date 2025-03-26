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Петр Ермилин

В США усомнились в успехе самого дорогого истребителя Трампа

6:21
Силовые структуры » Военные новости

Новый истребитель F-47 NGAD, призванный обеспечить США превосходство в воздухе, столкнулся с серьезными вопросами о своей стоимости и экспортном потенциале, пишет Айзек Зайтц в статье для американского издания 19FortyFive. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, автор рассуждает о том, сможет ли проект F-47 NGAD избежать проблем, свойственных другим дорогостоящим программам Пентагона.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

С момента анонса на прошлой неделе новый истребитель Boeing F-47 NGAD не сходит с первых полос мировых СМИ. Хвалят его передовые характеристики, а сам самолет символизирует стремление США сохранить господство в воздухе перед лицом новых угроз, таких как Китай.

Однако прежде чем слишком радоваться, стоит взглянуть на F-47 под другим углом.

Из-за своих передовых характеристик F-47 — крайне дорогая военная техника. Чтобы компенсировать затраты, Дональд Трамп предложил продавать истребитель союзникам. Но в нынешних геополитических реалиях найдется ли на него покупатель?

F-47: еще один бюджетный провал?

F-47 обещает не просто сохранить американское превосходство в воздухе, но и переопределить будущее войны в целом. С передовой авионикой, технологиями скрытности и электроникой новый истребитель на бумаге действительно выглядит революционным.

Но за это придется заплатить огромную цену.

До 2025 года программа NGAD была самой дорогой в ВВС США, с десятками миллиардов долларов финансирования. До анонса F-47 стоимость одного самолета NGAD оценивалась примерно в 300 миллионов долларов.

Если эта цена сохранится для F-47, он станет самым дорогим истребителем в мире, без каких-либо конкурентов в этом отношении.

К счастью, похоже, что новый самолет все же падает в цене. Хотя точную стоимость пока не раскрывают из-за секретности, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил: "По сравнению с F-22, F-47 будет стоить меньше, и […] у нас будет больше этих машин".

Несмотря на то что F-47 оснащен более продвинутыми технологиями, чем F-22, он будет дешевле и выпускаться в больших количествах, чем "Раптор". Это обнадеживает, но вопросы остаются. Один F-22 стоит около 150 миллионов долларов, а F-35 — около 100 миллионов.

Можно ожидать, что F-47 будет стоить около 110 миллионов, если только цена не вырастет (что вполне вероятно).

F-47 должен поступить на вооружение к 2030-м годам, хотя Трамп выразил надежду, что самолет будет готов раньше. Учитывая историю F-35 и B-21, задержки в таком проекте почти неизбежны.

Трамп также заявил, что экспериментальная версия F-47 уже несколько лет летает — похожее утверждал в 2020 году Уилл Роупер, тогдашний помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике.

По некоторым данным, прототип NGAD летал еще в 2015 году. Однако, учитывая, сколько раз программу перерабатывали, вряд ли этот прототип сильно похож на финальный F-47.

У разработчиков F-47 много обещаний, но и немало проблем, в первую очередь финансовых. С миллиардами на разработку и еще миллиардами на производство, этот истребитель — одна из самых затратных программ ВВС США, а это о многом говорит, учитывая другие амбициозные проекты. Уже вложены огромные средства, а кроме CGI-роликов, показать пока нечего. Критики опасаются, что F-47 не так близок к завершению, как утверждают Трамп и Олвин.

Смогут ли экспортные продажи окупить F-47?

Трамп упомянул, что несколько стран-союзников проявили интерес к F-47, намекая на возможный упрощенный экспортный вариант.

Это интересный поворот, учитывая, что F-22 никогда не разрешали на экспорт из-за его передовых технологий. Если F-47 все же одобрят для продажи за рубеж, это поможет снизить огромные затраты на разработку и производство.

Уже несколько лет Европа работает над своими проектами истребителей шестого поколения. Италия, Япония и Великобритания разрабатывают Global Combat Air Programme (GCAP), а Франция, Германия и Испания — Future Combat Air System (FCAS).

Пока ни один из этих проектов не продемонстрировал реальных результатов, кроме макетов и рендеров. F-47 мог бы стать отличным дополнением для многих европейских ВВС, которые хотят усилить свою авиацию против угрозы со стороны России.

Япония также выиграла бы от этого истребителя, особенно теперь, когда Китай испытывает собственный самолет шестого поколения.

F-47 и геополитика

Однако говорить о экспорте пока рано. Помимо того, что самолет физически не готов, в Европе растет стремление снизить зависимость от США в военной сфере, и многие страны рассматривают альтернативы, например, французские истребители.

Хотя эта тенденция может быть временной, особенно с учетом нынешнего состояния европейской промышленности, F-47 выходит на рынок в непростой геополитический момент.

Новому стелс-истребителю предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем он поступит на вооружение. Его огромная стоимость — серьезный вызов, который неизбежно скажется на производстве. Кроме того, перерасход средств и задержки — обычное дело для таких амбициозных проектов.

Хотя экспорт мог бы помочь, отношения между США и Европой сейчас напряженные и, скорее всего, останутся такими до конца срока Трампа.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша конгресс дональд трамп
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