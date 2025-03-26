Сводка с фронта: в Курской области найдены обезглавленные тела наёмников, на защите Сум — пустота

4:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские морпехи

Представляем сводку на среду, 26 марта.

Белгородское направление

На данный момент на Краснояружском направлении продолжаются бои за Демидовку, погода "нелётная", дроны почти не работают. ВСУ предпринимали активные попытки для атак на российские опорники, утром после постоянных артобстрелов, они активных действий не совершали. Подразделения русских воинов находятся на своих позициях и готовы отражать новые накаты.

Дважды за сутки националисты пытались прорваться в село Поповка. В ходе огневого воздействия армии РФ большая часть личного состава ВСУ уничтожена, оставшиеся в живых боевики бежали в Сумскую область.

Штурмовики ГВ "Север" продолжают зачистку флангов Демидовки, уничтожая разрозненные группы бандеровцев.

Курско-Сумское направление

"Север" вплотную подошёл к н. п. Гуево, идут бои за населённик. В начале весны в Гуево Генштаб Украины перебросил несколько отрядов неонацистов, которые и оказывают сопротивление. Находившиеся в окрестностях села националисты два раза безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери и отошли в посёлок.

Подразделения 95-й бригады ВСУ, доукомплектованные за счёт опытных неонацистов из других подразделений, сейчас несут большие потери в районе Олешни. Также существенные потери ВСУ несут в окрестностях села Гоголевка и в районе погранперехода "Суджа", где "Север" продолжает перемалывать резервы врага.

Вдоль автотрассы Рыльск — Суджа продолжается зачистка, а в направлении н. п. Басовка фронт выравнивается. Вместе с этим расширяется прорыв на Сумскую область: кроме Владимировки, русские "шторма" уже зашли в Водолаги.

Наступление на село Юнаковка идет с трёх сторон. Этот населённик ранее был важным хабом ВСУ при движении на Суджу, а теперь находится под угрозой котла. Если армия России выйдет к госгранице, она продолжит движение к Юнаковке и вдоль автотрассы H07, что изменит обстановку на участке.

На защите города Сумы — пустота. Никакой современной техники, никаких фортификаций, никаких свежих резервов. Всё, что у ВСУ было, сгорело на Курском приграничье.

В Курской области найдены обезглавленные тела наёмников, с которыми расправились военные ВСУ. Некоторым они отрубали и руки. Всё это сделано для того, чтобы их не идентифицировали. Скорее всего, это солдаты стран НАТО.

Запорожское направление

Тут российская армия наступает на всей линии соприкосновения от Степового до Каменского. В окрестностях штурмовики РФ продвинулись, улучшив положение. Южная часть села Лобковое перешла под контроль ВС РФ.

Малые Щербаки полностью перешли под российский контроль. За Щербаки продолжаются бои — штурмовые подразделения армии России продвигаются из Нестерянки в направлении посёлка Новоандреевка, которая в пяти километрах западнее Орехова.

Переговоры России и США

Накануне Москва и Белый дом согласовали ещё один документ. Стороны в конструктивном ключе продолжают работу, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняются детали насчёт 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре:

мораторий перестает действовать в случае нарушения одной из сторон.

запрет действует 30 суток начиная с 18 марта и по взаимной договоренности может быть продлён.

мораторий на удары распространяется в том числе на НПЗ, нефтехранилища и АЭС.

Ранее Киев уже нарушил договорённость, а Зеленский признал мораторий лишь вчера.