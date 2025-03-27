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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ готовятся к масштабному вторжению в Белгород, Киев ждёт боевые части НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку на четверг, 27 марта.

Белгородское направление

Российские войска продолжают отражать наступление ВСУ на Краснояружский район Белгородщины. Бои здесь не прекращаются уже 10-й день. После отражения штурмов националистов на село Поповка, они опять пытались прорваться к приграничному посёлку.

Ещё вчера с утра враг начал скапливать тяжёлую технику у государственной границы, применяя инженерную машину разграждения и пытаясь проделать в укреплениях ещё одну брешь. Техника противника было оперативно разбита ещё на подступах к бетонным "зубам дракона". Подошедшее подкрепление ВС РФ контратаковало врага, выбивая его с позиции в посёлке Демидовка.

На данный момент там продолжаются ожесточённые бои. Бандеровцы занимают лишь половину населённого пункта. Группировка врага засела в подвалах домов, а российская армия постепенно выбивает её.

Пехотинцы ВСУ сохраняют активность у населёнников Прилесье и Графовка, заняв в первые дни штурмов несколько лесополок в этой зоне.

Вечером пришла информация, что ВСУ готовятся к масштабному вторжению, сосредоточив тут более 4 тыс. боевиков. Активно прощупываются наши оборонительные позиции, отмечают военные эксперты, заявляя о неизбежности наступления врага. Пока живая сила ВСУ не развёрнута в боевые порядки и массовый удар по ним нецелесообразен.

Курско-Сумское направление

Российская армия продолжает наступать на линии Водолаги — Владимировка — Журавка — Веселовка. Продвижение даётся весьма тяжело, но наши воины продолжают идти вперёд, несмотря на контратаки националистов, в которых всушники несут немалые потери.

Серьёзные бои сейчас в населённых пунктах Гоголевка, Басовка, около Гуево, а также на погранпереходе "Суджа". В Гоголевке бои уже откатились на южный фланг, там неонацисты уходят. В Басовке враг бросает резервы в контратаки, однако они ничего не дают.

Подступы к посёлку Гуево сильно заминированы в лесах. Сейчас там работают наши сапёры. В начале месяца сюда были переброшены несколько подразделений армии Украины. Из района Гуево бандеровцы два раза пытались атаковать наши позиции, однако понесли серьёзные потери и ушли обратно в село. Позже пришла информация, что из северной части населённика враг уже выбит.

Лукавство вокруг перемирия

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина надеется на прибытие из ЕС не миротворческого контингента, а боевых подразделений.

"Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", — заявил экс-президент Украины Зеленский в интервью.

По всей вероятности, после таких слов Зеленского, последние желающие поехать якобы на помощь ВСУ, просто откажутся. Да и в европейской "партии войны" остались только британцы и французы. Даже Германия уже уже умывает руки, пытаясь отделаться деньгами.

А тем временем, глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что перечень условий, выдвинутых Москвой для введения моратория на удары в Чёрном море, включает снятие не только санкций США, но и европейских.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Евросоюзу", — подытожили в США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курская область
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