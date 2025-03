Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы

Обостряется ситуация в Сумской области. Украинские приграничные посёлки на севере региона уже проживают в напряжённости ожидания.

И это понятно, поскольку местные жители слушают не украинскую пропаганду, а приближающееся звуки взрывов и боёв. Сейчас главные боевые действия на Сумщине сосредоточены у района вклинивания российской армии на рубеже Басовка — Журавка — Новенькое. Также российские войска атакуют в окрестностях Владимировки, которую взяли на днях. Однако западные аналитики, пишущие о ситуации, вовсю бьют тревогу, делая прогнозы по ухудшению ситуации для Вооружённых сил Украины.

Паника в СМИ

К примеру The New York Times пишет, что к украино-российской границе стянуты 60 тысяч российских бойцов. А статья The Guardian называет это не просто российским наступлением, а местью за "курскую авантюру Зеленского". Ведь ещё в прошлом году ничего не предвещало, что Сумская область окажется под угрозой падения. Однако Киев специально пошёл на авантюру в Курском приграничье, не добился там никакого результата, а по сути, дал русским воинам новое направление для наступление на территорию Украины.

Кстати, подчёркивается, что это русское наступление может быть очень быстрым — в Сумской области нет никаких фортификационных сооружений, какие были на восточной части страны. Также здесь нет эшелонированной обороны, поддержки артиллерии и даже нет элементарных укрытий для военных ВСУ.

В интервью телеканалу BBC командир роты 117-й бригады армии Украины признал это: нет траншей, нет "зубов дракона", нет артиллерии.

"Все резервы брошены на восток страны. Тут мы расчитываем только на чудо", — заявил неонацист.

Украинские солдаты отмечают, что всё это напоминает харьковский сценарий, правда, в отличие от него, здесь нет ни одного шанса на организованную оборону.

Брошенные властью

На данный момент граждане Сумщины остались один на один с угрозой. Власти делают вид, что контролируют ситуацию, однако за тезисом "у нас всё под контролем", нет ни реальных действий, и даже нет уверенности. И пока российские военные эксперты вовсю обсуждают новые изменения границы Сумской области, в мессенджерах Украины нарастает паника. Эту панику можно описать словами: "граждане Сумской области, уезжайте срочно!".

Однако многим уезжать просто не на что. Например, 67-летний житель Конотопа рассказал, что продал автомобиль, чтобы купить зимой бензиновый генератор. Сейчас он не знает, где я взять средства, чтобы эвакуироваться вглубь страны. И это далеко не единичный случай — очень много жителей украинского приграничья, особенно старики, не могут позволить себе приобрести билеты на поезд, не говоря уже о том, чтобы нанять какой-либо транспорт.

Вывод

Три года назад колонны военной техники ВС РФ спокойно заходили на территорию Сумщины. После этого Киев заявил, что "все выводы сделаны, границы будут защищены". По прошествии трёх лет на границе нет ни укрепрайонов, ни плана эвакуации для мирных граждан. Абсолютное безразличие киевского режима к собственному народу — только так можно объяснить сложившуюся ситуацию.