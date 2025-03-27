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Петр Ермилин

Китайский J-16 продемонстрировал филигранное маловысотное пилотирование

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Китайские пилоты продемонстрировали высочайшее мастерство, проведя истребитель J-16 на высоте всего нескольких метров над пляжем с отдыхающими, сообщает Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о важности подобных тренировок для самолетов-невидимок и преимуществах китайского тяжелого истребителя.

Истребитель J-16
Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Истребитель J-16

Видео, опубликованное в китайских соцсетях, показало истребитель J-16, летящий на предельно малой высоте вдоль пляжа — всего в нескольких метрах над береговой линией и отдыхающими. Обучение пилотов полетам на экстремально малых высотах считается бесценным для самолетов, не обладающих стелс-технологиями, так как позволяет минимизировать дальность обнаружения вражескими радарами.

Комментаторы в соцсетях отметили, что этот маневр стал смелой демонстрацией точности пилотирования. Факт пролета в непосредственной близости от гражданских лиц, буквально в метрах над их головами, свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне доверия к пилотам и самолету.

J-16 представляет собой значительно усовершенствованную версию советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер". С момента принятия на вооружение в 2014 году он все больше формирует основу китайского парка истребителей. По оценкам, на сегодня в строю находится более 350 таких машин.

"Фланкер" — один из самых дальнобойных и маневренных истребителей в истории, а также один из самых крупных. Это позволяет J-16 нести больше вооружения, выполнять значительно более продолжительные миссии и использовать радар, значительно превосходящий по размерам любые аналоги на Западе.

J-16 значительно выиграл от интеграции технологий, разработанных для истребителя пятого поколения J-20. Его боевая ценность возросла после оснащения самыми дальнобойными в мире ракетами "воздух-воздух" PL-XX, которые впервые были замечены на самолетах в декабре 2023 года.

Несмотря на отсутствие стелс-характеристик, сравнимых с самолетами пятого поколения, J-16 показал способность на равных противостоять высокотехнологичным истребителям пятого поколения в учебных боях, хотя и с небольшим преимуществом противника. Комбинация размера и сложности его основного радара заставляет многих экспертов предполагать, что это самый мощный радар среди всех действующих истребителей в мире. Китайские пилоты также отмечают, что двухместная конфигурация самолета дает важные преимущества в воздушных боях по сравнению с одноместными истребителями, такими как J-10C.

J-16 был закуплен ВВС КНР в больших количествах, чем любой другой истребитель любой страны мира после окончания холодной войны, за исключением только J-20, парк которого в 2024 году, по оценкам, превзошел численность J-16. Оба класса тяжелых истребителей производятся в значительных масштабах исключительно для китайских ВВС и имеют взаимодополняющие роли. Хотя масштабы производства J-20 оцениваются в 100-120 самолетов в год (в 3-4 раза больше, чем J-16), его массовое производство началось только с 2022 года, тогда как J-16 сохраняет высокие темпы производства уже почти десятилетие.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кнр military watch magazine
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