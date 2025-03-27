Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

США наращивают ударную мощь: семь B-2 Spirit прибыли на Диего-Гарсия

3:27
Силовые структуры » Военные новости

США перебросили семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает американский военный журнала Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание раскрывает детали подготовки к масштабным операциям против йеменской коалиции Ансурулла и возможным ударам по Ирану, включая использование сверхмощных бомб GBU-57 для уничтожения подземных объектов.

Истребитель США B-2 Spirit
Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain
Истребитель США B-2 Spirit

ВВС США перебросили как минимум семь стратегических бомбардировщиков B-2 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Спутниковые снимки показывают, что с 23 по 25 марта на территорию острова за 48 часов прибыли не менее трех транспортных самолетов C-17 и 10 танкеров-заправщиков.

Этот удаленный остров под британским контролем позволяет самолетам совершать вылеты с повышенной интенсивностью для ударов по целям в Йемене или Иране. При этом атаки под руководством США против сил коалиции "Ансурулла" в Йемене продолжают усиливаться.

B-2 уже использовались для ударов по йеменским целям 17 октября, когда эти самолеты нанесли масштабные удары по пяти объектам с применением "бункеробойных" бомб. Тогда министр обороны США Ллойд Остин назвал эту операцию "уникальной демонстрацией способности США поражать объекты, которые противник пытается укрыть от ударов, независимо от того, насколько глубоко они находятся под землей, укреплены или защищены".

Среди целей B-2 были три казарменных зоны с подземными бункерами, в каждом из которых с 1980-х годов размещались советские ракетные бригады с комплексами "Скад", а в 2000-х их заменили северокорейскими ракетами "Хвасон-5/6".

Предполагается, что в октябрьских атаках B-2 применяли сверхтяжелые проникающие бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые практически никакой другой боевой самолет не способен нести. Если это подтвердится, то данный случай станет боевым дебютом этой бомбы, обладающей уникальной способностью уничтожать наиболее защищенные и секретные военные объекты в мире без перехода ядерного порога.

Для поражения особо укрепленных объектов несколько бомб GBU-57 могут использовать GPS-наведение, чтобы последовательно поражать одну точку, причем каждая следующая бомба углубляется дальше предыдущей. Это считается критически важным для достижения целей США и западного блока по нейтрализации военной мощи коалиции "Ансурулла", поскольку ключевые военные и промышленные объекты Йемена находятся глубоко под землей.

После свержения поддерживаемого Западом правительства Сирии в декабре 2024 года и прекращения поставок вооружений ливанской группировке "Хезболла", коалиция "Ансурулла" остается единственной значимой военной силой в арабском мире Ближнего Востока, находящейся вне западного влияния. Поражение Сирии позволило сосредоточить внимание и ресурсы на йеменских целях.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch magazine
Обсудить
Новости Все >
С пробиркой в законе: с сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение
25 лет без работы: сколько нужно накопить, чтобы жить на пассивный доход
Фальшивые соседи в домовых чатах: новая схема мошенничества набирает обороты
Обычные блюда стали странными: как египтяне извращаются над едой
Увидели жабу на участке? Не трогайте — она работает за вас
Бабий бунт. Европа и глобалисты пытаются сорвать мирную инициативу Трампа
Завтрак, от которого зависит ваш обмен веществ: диета долгожителей из Средиземноморья
Зола — враг картошки? Разбираем, почему так происходит
АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила
Он только мечтал о футболе — теперь играет с Марго Робби в главной роли: новая звезда кино
Сейчас читают
Возвращение SWIFT не за горами? Чем обернётся для системы МИР
Экономика и бизнес
Возвращение SWIFT не за горами? Чем обернётся для системы МИР Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Зола — враг картошки? Разбираем, почему так происходит
АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила
Он только мечтал о футболе — теперь играет с Марго Робби в главной роли: новая звезда кино
Всё началось с шахты: история колеса, о которой вы не знали
Силуэты, которые нарушат ваше представление о моде: что будет модно в осеннем сезоне
Когда не ешь — живешь дольше? Семь шокирующих фактов о периодическом голодании
Я-то всё ещё жив!: Шон Бин с юмором отреагировал на мемы о своих экранных смертях
Хотелось содрать с себя кожу: Глюк'oZa о самом тяжёлом эпизоде в карьере
Не нужно ждать сутки — быстрые способы разморозки, которые работают
Загадочное пятно: лицо Пугачёвой исчезло в известном фильме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.