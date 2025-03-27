США наращивают ударную мощь: семь B-2 Spirit прибыли на Диего-Гарсия

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США перебросили семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает американский военный журнала Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание раскрывает детали подготовки к масштабным операциям против йеменской коалиции Ансурулла и возможным ударам по Ирану, включая использование сверхмощных бомб GBU-57 для уничтожения подземных объектов.

Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain Истребитель США B-2 Spirit

ВВС США перебросили как минимум семь стратегических бомбардировщиков B-2 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Спутниковые снимки показывают, что с 23 по 25 марта на территорию острова за 48 часов прибыли не менее трех транспортных самолетов C-17 и 10 танкеров-заправщиков.

Этот удаленный остров под британским контролем позволяет самолетам совершать вылеты с повышенной интенсивностью для ударов по целям в Йемене или Иране. При этом атаки под руководством США против сил коалиции "Ансурулла" в Йемене продолжают усиливаться.

B-2 уже использовались для ударов по йеменским целям 17 октября, когда эти самолеты нанесли масштабные удары по пяти объектам с применением "бункеробойных" бомб. Тогда министр обороны США Ллойд Остин назвал эту операцию "уникальной демонстрацией способности США поражать объекты, которые противник пытается укрыть от ударов, независимо от того, насколько глубоко они находятся под землей, укреплены или защищены".

Среди целей B-2 были три казарменных зоны с подземными бункерами, в каждом из которых с 1980-х годов размещались советские ракетные бригады с комплексами "Скад", а в 2000-х их заменили северокорейскими ракетами "Хвасон-5/6".

Предполагается, что в октябрьских атаках B-2 применяли сверхтяжелые проникающие бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые практически никакой другой боевой самолет не способен нести. Если это подтвердится, то данный случай станет боевым дебютом этой бомбы, обладающей уникальной способностью уничтожать наиболее защищенные и секретные военные объекты в мире без перехода ядерного порога.

Для поражения особо укрепленных объектов несколько бомб GBU-57 могут использовать GPS-наведение, чтобы последовательно поражать одну точку, причем каждая следующая бомба углубляется дальше предыдущей. Это считается критически важным для достижения целей США и западного блока по нейтрализации военной мощи коалиции "Ансурулла", поскольку ключевые военные и промышленные объекты Йемена находятся глубоко под землей.

После свержения поддерживаемого Западом правительства Сирии в декабре 2024 года и прекращения поставок вооружений ливанской группировке "Хезболла", коалиция "Ансурулла" остается единственной значимой военной силой в арабском мире Ближнего Востока, находящейся вне западного влияния. Поражение Сирии позволило сосредоточить внимание и ресурсы на йеменских целях.