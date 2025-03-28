Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ

3:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку на пятницу, 28 марта.

Белгородское направление

ВСУ тут действуют более активно, чем в Курском приграничье — они сосредоточили усилия в попытке закрепиться на участке, используя его как плацдарм для дальнейшего продвижения. На данный момент присутствие врага сохраняется в Поповке. Пограничников РФ оттуда эвакуировали, и противник просто вошёл в пустое село. Оборонять его довольно затруднительно из-за рельефа.

В Демидовке украинская армия также присутствует. Она по-прежнему забрасывает мелкие группы и пытается занимать дома, применяя их как укрытие. По этим сёлам идет активное огневое поражение артиллерии и дронов ВС РФ. Накануне бандитами также нанесён авиационный удар по мостам в Анновке и Графовке. Учитывая это, а также наличие отрядов бандеровцев в Демидовке и Поповке, враг явно намерен двигаться к линии Графовка — Анновка.

Неонацисты готовятся к новым накатам, сейчас враг проводит огневую подготовку, чему армия РФ активно препятствует.

Курское направление

Российская армия теснит украинцев, возвращая свои территории. На вечер 27 марта враг контролирует только Олешню и Горналь, но и их скоро освободят.

В Суджанском районе русская группировка выбила врага из Гуево, на погранпереходе "Суджа" поднят флаг России. Бои идут на флангах Олешни и в населённиках Сумской области — Басовке, Журавке, Владимировке. Село Гоголевка зачищено.

Тем временем противник стягивает резерв в Сумскую область, готовясь к контратакам, но шансов у него всё меньше.

Тезисы Путина

Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с моряками Северного флота. Глава страны высказал несколько тезисов по сегодняшней ситуации в мире. Вот основные:

РФ приветствует разрешение украинского конфликта мирными средствами, "только не за наш счёт";

Предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН, чтобы провести там выборы;

Москве непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, поскольку там "завтра придут другие руководители";

Гражданские органы власти на Украине не являются законными — Зеленский нелегитимен и все остальные тоже;

нелегитимен и все остальные тоже; Нацформирования имеют большое влияние на Украине. Разные националистические подразделения приобретают там фактическую власть;

Есть основания полагать, что армия России добьёт украинские войска;

Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта;

искренне хочет завершения конфликта; РФ является четвертой страной в мире по объёму экономики после КНР, Штатов и Индии, остальные — ниже;

Мы готовы работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин конфликта для мирного решения.

Великобритания ведёт себя агрессивно по отношению к России, но у них экономика на 9-10-м месте в мире и небольшая армия.

Ну а тем временем, ударные беспилотники российской армии в Полтавской области нанесли удар по военному аэродрому и по скрытым складам боеприпасов. Сообщается, что уничтожена ремонтная база для самолётов МИГ-29, поступившая из Польши, а также два истребителя Су-24.