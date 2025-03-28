Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем сводку на пятницу, 28 марта.
ВСУ тут действуют более активно, чем в Курском приграничье — они сосредоточили усилия в попытке закрепиться на участке, используя его как плацдарм для дальнейшего продвижения. На данный момент присутствие врага сохраняется в Поповке. Пограничников РФ оттуда эвакуировали, и противник просто вошёл в пустое село. Оборонять его довольно затруднительно из-за рельефа.
В Демидовке украинская армия также присутствует. Она по-прежнему забрасывает мелкие группы и пытается занимать дома, применяя их как укрытие. По этим сёлам идет активное огневое поражение артиллерии и дронов ВС РФ. Накануне бандитами также нанесён авиационный удар по мостам в Анновке и Графовке. Учитывая это, а также наличие отрядов бандеровцев в Демидовке и Поповке, враг явно намерен двигаться к линии Графовка — Анновка.
Неонацисты готовятся к новым накатам, сейчас враг проводит огневую подготовку, чему армия РФ активно препятствует.
Российская армия теснит украинцев, возвращая свои территории. На вечер 27 марта враг контролирует только Олешню и Горналь, но и их скоро освободят.
В Суджанском районе русская группировка выбила врага из Гуево, на погранпереходе "Суджа" поднят флаг России. Бои идут на флангах Олешни и в населённиках Сумской области — Басовке, Журавке, Владимировке. Село Гоголевка зачищено.
Тем временем противник стягивает резерв в Сумскую область, готовясь к контратакам, но шансов у него всё меньше.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с моряками Северного флота. Глава страны высказал несколько тезисов по сегодняшней ситуации в мире. Вот основные:
Ну а тем временем, ударные беспилотники российской армии в Полтавской области нанесли удар по военному аэродрому и по скрытым складам боеприпасов. Сообщается, что уничтожена ремонтная база для самолётов МИГ-29, поступившая из Польши, а также два истребителя Су-24.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?