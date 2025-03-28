Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США

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Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера "Архангельск" сделал несколько предупреждений противнику, который хотел нанести России стратегическое поражение.

Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under http://kremlin.ru Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». С командиром корабля Александром Гладковым.

Путин уверен в разгроме ВСУ

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, находясь с визитом в Мурманской области, в ходе беседы с экипажем атомной подводной лодки "Архангельск" предупредил Украину о том, что её вооружённые формирования будут уничтожены.

"Я совсем недавно говорил, что мы их дожмём, но есть основания полагать, что мы их добьём", — сказал Путин, перед этим подчеркнув, что ВС РФ "постепенно, настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей, заявленных в начале СВО".

"ВС РФ уже контролируют 99% территорий ЛНР и свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей", — отметил президент РФ.

Особенно Путин подчеркнул, что будет уничтожено нацистское формирование ВСУ Азов*, которое реформируется в корпус, поглощает своей идеологией ВСУ и является основой государственной идеологии Украины: "Неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках".

Великобритания может быть уничтожена залпом "Цирконов"

Во-вторых, предупреждение сделано Великобритании. Путин сказал, что британцы "наскакивают на нас, ведут себя агрессивно". Однако у них нет для этого оснований, так как их экономика стагнирует, а вооружённые силы насчитывают "всего лишь 170 или 180 тысяч человек".

И далее, обращаясь к экс-премьеру Борису Джонсону, Путин отметил, что он, "вероятно, подзабыл" — у РФ есть АПЛ с гиперзвуковыми ракетами, "такие коллективы, как ваши, такие средства, как ваша подводная лодка". И что Джонсон не понимает, что "такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идёт о безопасности Отечества". Здесь отметим, что Путин присутствовал на спуске на воду АПЛ "Пермь", впервые в истории оснащённую ракетами "Циркон" с радиусом действия более чем 1000 километров.

Паритет с США в вооружениях будет неукоснительно поддерживаться

В-третьих, предупреждение сделано США, которые не исключаются из потенциальных противников. Путин отметил, что Военно-морской флот РФ — это одна из основных гарантий безопасности государства, стратегической стабильности в мире в целом, "поскольку у нас существует известный стратегический баланс с Соединёнными Штатами и мы будем самым бережным образом к этому относиться, будем делать всё своевременно".

По словам Верховного главнокомандующего, готовится новая стратегия развития ВМФ и "программа строительства кораблей, надводных и подводных, до 2050 года". Планируется построить пять АПЛ класса "Ясень-М" и плюс ещё три подводных лодки класса "Борей-А". Есть планы по строительству надводных кораблей, стратегических ракетоносцев.

США и Европа согласятся с предложением Путина по Украине

Путин также предложил свой вариант окончания прокси-войны с США. Так как Зеленский нелегитимен, то и все остальные властные структуры тоже (вариант с якобы легитимной Радой отпал), поэтому, по словам президента, можно ввести на Украине временное управление под эгидой ООН "вместе с США, странами Европы и партнёрами России". Это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

США уже ответили на это предложение словами, что государственное управление на Украине определяется её Конституцией и народом. Но когда надо было от Сербии отделить Косово, на её Конституцию и народ Запад наплевал.

Путин уточнил, что это только один из возможных вариантов завершения конфликта, "есть и другие возможности, так как ситуация быстро меняется". Нет сомнений, через некоторое время США и Европа сами выйдут с этим предложением, правда упустив из виду, что их драка за богатства Украины проиграна России.

*"Азов" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

Уточнения

К-564 «Архангельск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Четвёртый корабль проекта 885М «Ясень-М», третья атомная подводная лодка, названная в честь города Архангельска.



Подводные лодки проекта 885 «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения. Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 (08850) «Ясень» К-560 «Северодвинск» в 2014 году вошёл в состав Северного флота ВС России, следующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М (08851) «Ясень-М». Всего запланировано строительство 10 кораблей (1 «Ясень» и 9 «Ясень-М»), на декабрь 2024 года построено пять кораблей, четыре строятся, один готовится к закладке.

