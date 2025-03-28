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Петр Ермилин

Шестое поколение в небе: Китай обошел США в разработке истребителей будущего

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Китай значительно активизировал летные испытания одного из двух разрабатываемых истребителей шестого поколения, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о новейшем J-36, который уже совершил четвертый тестовый полет за три месяца, демонстрируя уникальную трехдвигательную бесхвостую конструкцию и рекордные характеристики.

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20 ВВС Китая

Большое количество видеоматериалов из различных китайских источников подтвердило активизацию летных испытаний одного из двух разрабатываемых в стране истребителей шестого поколения, а именно более крупного из двух самолетов, получившего обозначение "J-36".

26 марта самолет совершил свой четвертый известный испытательный полет за три месяца и второй всего за два дня, при этом новые кадры предоставили более четкое изображение полностью уникальной бесхвостой конструкции с тремя двигателями. Ожидается, что этот истребитель шестого поколения станет крупнейшим в мире, что позволит разместить значительно более мощную радиолокационную станцию и увеличить боевую нагрузку по сравнению с существующими истребителями, а также повысить продолжительность полета.

Предполагается, что его боевой радиус с использованием только внутренних топливных баков превысит 3500 километров, тогда как у истребителя пятого поколения J-20 этот показатель составляет 2000 километров, а у американских F-22 и F-35 — около 1000 километров. Новый китайский самолет использует уникальную трехдвигательную бесхвостую схему "летающее крыло" с комбинированной двойной дельтовидной конфигурацией крыла.

Высокая интенсивность испытаний нового истребителя следует за значительными успехами корпорации Chengdu Aircraft Corporation в разработке его непосредственного предшественника J-20, на что потребовалось менее половины времени по сравнению с американскими и российскими истребителями пятого поколения.

J-20 прошел путь от первого демонстрационного полета в январе 2011 года до принятия на вооружение всего за шесть лет — по сравнению с 15 годами для F-22 и F-35. Аналогично быстрый прогресс в разработке нового истребителя позволит Китаю ввести его в строй на полдесятилетия или более раньше, чем любая другая страна сможет развернуть аналогичный самолет.

Это предсказал ведущий эксперт по программам китайских истребителей нового поколения и автор книги "Стелс-истребитель Китая: J-20 'Могучий Дракон' и растущий вызов западному господству в воздухе" Абрахам Абрамс, который отметил:

"Оценка показателей китайского и американского оборонных секторов в последние десятилетия указывает на то, что Китай все еще с высокой вероятностью введет в строй истребитель шестого поколения значительно раньше, чем это смогут сделать США... Сравнение сроков разработки китайского истребителя пятого поколения J-20 с его американскими аналогами F-22 и F-35 дает заметные сигналы для этого".

21 марта было подтверждено, что ВВС США выбрали компанию Boeing для разработки конкурирующего истребителя шестого поколения, однако прецеденты, установленные программами F-22 и F-35 с их многолетними задержками, создают значительную вероятность того, что программа будет сильно отставать.

После демонстрации в декабре 2024 года двух опытных образцов истребителей шестого поколения в полете Китай остается единственной страной в мире, сделавшей это, и, как ожидается, продолжит увеличивать свое преимущество над Соединенными Штатами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch magazine
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