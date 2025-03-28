Шестое поколение в небе: Китай обошел США в разработке истребителей будущего

4:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай значительно активизировал летные испытания одного из двух разрабатываемых истребителей шестого поколения, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о новейшем J-36, который уже совершил четвертый тестовый полет за три месяца, демонстрируя уникальную трехдвигательную бесхвостую конструкцию и рекордные характеристики.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

Большое количество видеоматериалов из различных китайских источников подтвердило активизацию летных испытаний одного из двух разрабатываемых в стране истребителей шестого поколения, а именно более крупного из двух самолетов, получившего обозначение "J-36".

26 марта самолет совершил свой четвертый известный испытательный полет за три месяца и второй всего за два дня, при этом новые кадры предоставили более четкое изображение полностью уникальной бесхвостой конструкции с тремя двигателями. Ожидается, что этот истребитель шестого поколения станет крупнейшим в мире, что позволит разместить значительно более мощную радиолокационную станцию и увеличить боевую нагрузку по сравнению с существующими истребителями, а также повысить продолжительность полета.

Предполагается, что его боевой радиус с использованием только внутренних топливных баков превысит 3500 километров, тогда как у истребителя пятого поколения J-20 этот показатель составляет 2000 километров, а у американских F-22 и F-35 — около 1000 километров. Новый китайский самолет использует уникальную трехдвигательную бесхвостую схему "летающее крыло" с комбинированной двойной дельтовидной конфигурацией крыла.

Высокая интенсивность испытаний нового истребителя следует за значительными успехами корпорации Chengdu Aircraft Corporation в разработке его непосредственного предшественника J-20, на что потребовалось менее половины времени по сравнению с американскими и российскими истребителями пятого поколения.

J-20 прошел путь от первого демонстрационного полета в январе 2011 года до принятия на вооружение всего за шесть лет — по сравнению с 15 годами для F-22 и F-35. Аналогично быстрый прогресс в разработке нового истребителя позволит Китаю ввести его в строй на полдесятилетия или более раньше, чем любая другая страна сможет развернуть аналогичный самолет.

Это предсказал ведущий эксперт по программам китайских истребителей нового поколения и автор книги "Стелс-истребитель Китая: J-20 'Могучий Дракон' и растущий вызов западному господству в воздухе" Абрахам Абрамс, который отметил:

"Оценка показателей китайского и американского оборонных секторов в последние десятилетия указывает на то, что Китай все еще с высокой вероятностью введет в строй истребитель шестого поколения значительно раньше, чем это смогут сделать США... Сравнение сроков разработки китайского истребителя пятого поколения J-20 с его американскими аналогами F-22 и F-35 дает заметные сигналы для этого".

21 марта было подтверждено, что ВВС США выбрали компанию Boeing для разработки конкурирующего истребителя шестого поколения, однако прецеденты, установленные программами F-22 и F-35 с их многолетними задержками, создают значительную вероятность того, что программа будет сильно отставать.

После демонстрации в декабре 2024 года двух опытных образцов истребителей шестого поколения в полете Китай остается единственной страной в мире, сделавшей это, и, как ожидается, продолжит увеличивать свое преимущество над Соединенными Штатами.