"Медведь" в небе: советский Ту-95 сеет ужас на Украине

4:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Стратегический бомбардировщик Ту-95, разработанный еще в 1950-х годах, остается ключевым элементом российской авиации, пишет американское издание The National Interest. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о недавней украинской атаке на базу Энгельс-2, где базируются эти самолеты, а также об их уникальных характеристиках и исторической роли.

Фото: www.photosight.ru by Alexandr Shukhov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ту-95

Характеристики Ту-95

Ту-95 остается одним из самых прочных символов советской военной авиации. Поступивший на вооружение в 1950-х годах, этот дальний стратегический бомбардировщик до сих пор составляет основу ВВС России, что свидетельствует о его надежной конструкции и адаптивности.

Четыре мощных турбовинтовых двигателя НК-12 обеспечивают Ту-95 впечатляющую дальность полета, грузоподъемность и скорость — по крайней мере для винтового самолета. Как и многие российские системы, дизайн Ту-95 сочетает инновации и практичность. Стреловидные крылья этого серебристого "Левиафана" обеспечивают его аэродинамическую эффективность, а массивный фюзеляж может нести различные виды вооружения — как ядерные, так и обычные бомбы, а в более современных модификациях — крылатые ракеты.

Конструкция планера выполнена преимущественно из алюминия, что делает его легким и долговечным. Решение использовать алюминий было экономически эффективным выбором конструкторского бюро Туполева во времена правления Сталина, учитывая что Россия обладает пятыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире.

Рев "Медведя"

Увидев Ту-95 в небе Евразии, его легко опознать даже неспециалисту. Длинный узкий фюзеляж, четыре массивных двигателя и грохочущие восьмилопастные винты делают его мгновенно узнаваемым. Характерный рев двигателей — одна из самых заметных особенностей самолета. Винты с соосным вращением достигают сверхзвуковых скоростей на концах лопастей, создавая звук настолько громкий, что его могут засечь подводные лодки, когда самолет летит на малой высоте.

Подобно воющим пикирующим бомбардировщикам Junkers Ju. 87 Stuka времен Второй мировой, русские сохранили оглушительный рев своих Ту-95, поскольку психологический эффект на противника от этого звука перевешивает тактические недостатки демаскировки. В данном случае шум — это часть замысла.

Эволюция "Медведя"

Ранние модификации, такие как Ту-95М, были чистыми бомбардировщиками, но последующие версии (Ту-95К и Ту-95МС) адаптировали для несения тяжелого вооружения, включая ракеты Х-20 "воздух-земля", а позднее крылатые ракеты Х-55 и Х-101/102. Морской патрульный вариант Ту-142 еще больше расширил возможности платформы.

От Сталина до Путина: Ту-95 в действии

Созданный в период СССР времен Сталина, этот серебристый громыхающий бомбардировщик поступили на службу в период эскалации холодной войны. Его основной задачей было ядерное сдерживание — возможность доставить ядерный заряд на территорию США. В течение холодной войны Ту-95 регулярно патрулировали near воздушного пространства НАТО, где их перехватывали западные истребители.

Современные модификации типа Ту-95МС участвовали в конфликта, включая гражданскую войну в Сирии, запуская крылатые ракеты по целям за тысячи километров.

Ту-95 сеет ужас над Украиной

Сегодня Ту-95 наносят ракетные удары по критически важной украинской инфраструктуре. Москва рассчитывает, что разрушение инфраструктуры заставит Киев капитулировать, хотя пока этого не произошло. Недавняя атака на Энгельс-2 показывает, какую ценность представляет вывод этих бомбардировщиков из строя для Украины.

Россия планирует сохранять Ту-95 в строю до 2040-х годов, сделав его аналогом американского B-52. Это самолет, созданный для выполнения грандиозной — и ужасающей — миссии. И он справляется с ней хорошо, как могут подтвердить поколения российских пилотов.