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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Соледар, 25 сентября 2022 года
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку на субботу, 29 марта.

Белгородское направление

Российские войска отражают наступление ВСУ на сёла Демидовка и Поповка. Враг продолжает скапливать резерв с техникой в Сумщине у госграницы и отправляет малыми группами своих боевиков в проделанные бреши в линии укреплений.

После отражения рейда противника на Поповку он снова отправляет штурмовиков в приграничный посёлок, где пытается закрепиться на флангах. По позициям неонацистов в лесопосадках и на окраинах бьют ВКС РФ, артиллерия и БПЛА.

В Демидовке российское подкрепление продолжает контратаковать всушников, выбивая врага с позиций в селе и лесополках, где идут бои. Подразделения армии России зачистили 50% населённого пункта. Украинская группировка пока удерживает несколько домов и подвалов. Российская армия в тяжёлых боях круглосуточно выбивает оккупанта.

Пехотинцы ВСУ ещё сохраняют некоторую активность в посадках в районе Прилесья и Графовки, засев в первые дни штурмов в приграничье.

Курско-Сумское направление

ВС РФ освободили сёла Веселовка и Гоголевка. Также группировка "Север" активно зачищает Басовку, взяв большую часть населённика. Продолжается штурм Владимировки.

В Гоголевке огромные потери понесла 80-я бригада ВСУ — все погибшие на Украине проходят, как "пропавшие без вести". "Север" продолжает освобождение н. п. Гуево, где перемалываются спецподразделения противника.

 

Бандеровцы рассчитывают максимально долго сдерживать "Бесстрашных", а потом лесными тропами убежать в Сумскую область. Армия РФ осведомлена о планах врага и предпринимает ответные меры.

Зачищены лесные массивы восточнее Гуево, откуда разрозненные группы противника наносили удары в направлении "северян".

Успехов добились русские воины в Сумской области. Западная часть села Басовка полностью под контролем ВС РФ. Для сдерживания русского наступления ВСУ спешно перебрасывают подразделения 103-й бригады, среди которой опять распространяются взгляды о нецелесообразности боёв за "сепаратистские районы".

Общее продвижение ГВ "Север" в Курской области — 3700 м.

Риторика Киева/Запада

Экс-президент Украины Владимир Зеленский выступил против переговоров с Владимиром Путиным. Вместо него "просроченный" хочет говорить с представителями "бизнеса и регионов РФ". Также он заявил, что вскоре состоится очередное заседание "Рамштайна", который возглавят ФРГ и Великобритания.

Зеленский отметил, что договорился с рядом партнёров из Европы о расширении доступа Киева к разведывательным данным и складам с боеприпасами.

Что касается продолжение войны, то Банковая приказала продолжать эскалацию — оккупировать новые территории в Белгородской и Курской областях. Задача ВСУ — захватить новые участки на Курщине и хоть какую-то территорию под Белгородом.

Враг пытается вклиниться в оборону армии РФ на разных участках фронта. Генштаб Украины отдал такой приказ ещё перед переговорами. Радиоперехваты, допросы пленных бандеровцев и поведение националистов говорят о попытках выполнять этот приказ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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