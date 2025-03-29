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Дмитрий Плотников

Битва в Белгородской области: первые результаты боёв в приграничье

Силовые структуры » Военные новости

Весьма неожиданно для многих украинцев, да и самой армии Украины, генштаб ВСУ пошёл на ещё одну суицидную провокацию.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Командование украинской армии заставило боевиков попытаться прорваться в Краснояружский район.

Очередная авантюра

Их тут ждали "северяне". Этот участок госграницы был раньше усилили подразделениями "Бесстрашных", резерв был готов к переброске, а жители приграничных населённых пунктов Поповка и Демидовка эвакуированы.

Как и авантюра в Курской области, вторжение на Белгородщину не преследовало какой-либо военной цели. Киев продолжает уничтожать своих солдат только ради достижения "медийной победы". Например, бывший президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главкома Александра Сырского в кратчайшие сроки добиться медийной перемоги, которая дала бы возможность узурпатору показать боеспособность армии Украины перед саммитом в Европе.

В попытке штурмов участвовали восстановившие боеспособность штурмовые бригады и полки ВСУ, хорошо знакомые группировке "Север" по Курскому приграничью.

Сейчас пока рано говорить об окончании авантюры под Белгородом. Бои ещё идут, но это не мешает подвести промежуточные результаты.

Промежуточные итоги

Итак, в бессмысленных штурмах уже уничтожено более 600 боевиков армии Украины, более 110 единиц военной техники западного производства. Командование ВСУ перебросило резерв, который мог бы усилить армию Украины на других направлениях, к примеру, в Сумской области. Там "Бесстрашные" уже контролируют почти весь лесной массив, продолжая наступать на Сумы. Кстати, тем временем, театр военных действий уже распространился и на Краснопольский район Сумщины.

Что же касается Белгородской области, то разрозненные отряды врага, если даже и прорвались на территорию РФ, но захватить какие-то населённые пункты не смогли. На данный момент "северяне" проводят зачистку националистов,
Поставленную "просроченным" задачу главком ВСУ не выполнил.

А Запад уже подтвердил колоссальные потери армии Зеленского, после чего на саммите в Париже прозвучали очередные пустые обещания. Правда, именно опираясь на них, узурпатор Украины решил отказаться от мирных переговоров.

Вывод

Сейчас бои на Белгородском направлении продолжаются. Группировка "Север" перемолола несколько составов подразделений, которые участвовали в провокации. Как были они уничтожены в Курской области, так уничтожат их и на Белгородском приграничье. Сегодня утром Апты Алаудинов подтвердил, что в Курской области бандеровцев осталось выдавить из трёх населённых пунктов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область владимир зеленский белгородская область
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