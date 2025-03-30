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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем сводку на воскресенье, 30 марта.

Белгородское направление

Бойцы "Севера" уничтожают личный состав и боевую технику врага, прорывающегося в Белгородскую область. За сутки "Бесстрашные" уничтожали оставшиеся тут разрозненные группы противника, которые пытались прорываться у Демидовки и Поповки из лесных массивов.

В полдень у Поповки враг пытался атаковать, но после комплексного огневого поражения большая часть бандеровцев уничтожена. Кто-то смог укрыться в одном из погребов на окраине, но в дальнейшем был уничтожен дронами. В Демидовку пытались прорваться 5 групп ВСУ. Большинство уничтожено, укрывшиеся в подвалах оккупанты выбиваются штурмовиками РФ, поддержку которым оказывают артиллерия и беспилотники.

Курско-Сумское направление

В Курском приграничье враг удерживает три населённых пункта. Ситуация у националистов там очень тяжёлая, они несут очень большие потери и понимают, что у них нет никакой возможности выйти. Силы у противника там иссякают.

В Сумской области после результативных ударов ВС РФ украинцы не предпринимали попыток вторжения в Курскую область. Параллельно русские воины продолжают уничтожать остатки боевиков на территории РФ, продвинувшись в населённиках Гоголевка и Гуево, а также уничтожили подразделения ВСУ в лесополках к западу от Гуево.

 

Основным способом сдерживания русских бойцов для неонацистов остаётся использование дронов. Силами разведки ВС РФ отмечено прибытие новых подразделений "птичников", имеющих на вооружении БПЛА с повышенной дальностью полёта.

Одновременно с этим, армия Украины прекрасно осознаёт собственные перспективы и срочно возводит оборонительные рубежи у границы.

Дайджест СВО

После массированного удара по Днепропетровску, когда пострадал элитный отель, в городе срочно требуются доноры крови. Для гражданских никто бы не просил об этом — сегодня на Украине это проблема родных и близких. Централизованная сдача крови в Незалежной организуется исключительно для военных и наёмников.

Киев готовится к созданию космических войск, заявила заместитель министра обороны Украины Черногоренко. Ведомство пишет, что для развития космических войск и спутниковых технологий уже создало Управление космической политики.

В приоритетах — создание спутников для "оборонки", системы оповещения и контроля космоса, поскольку без этого "невозможно управлять войсками, а без спутниковой разведки — понимать передвижения врага и эффективно обороняться", отметило МО Украины.

ВС РФ готовят масштабное наступление, пишет информагентство Associated Press, ссылаясь на Генштаб Украины. По словам издания, с приближением весеннего сезона боевых действий в Москве планируют провести наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 км. в Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Автор статьи указывает, что с этим солидарны два анонимных представителя G7 на Украине. Цель наступления России — укрепление позиции на переговорах, отметило издание, которое опирается на данные, полученные от украинского командования.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша курск белгород
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