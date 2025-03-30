Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос

Американский президент Дональд Трамп на днях анонсировал американский самолёт шестого поколения.
А чем на это ответят ведущие страны? Например, в Китае работают над машиной White Emperor B. А в России создаётся новый самолёт МиГ-41.
МиГ-41 — это перспективный российский истребитель-перехватчик шестого поколения, разрабатываемый компанией "МиГ" в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).
История разработки МиГ-41 началась ещё в конце 1980-х годов в СССР, когда стало очевидно, что необходимо создавать новое поколение истребителей-перехватчиков для замены МиГ-31.
1. Советский период (конец 1980-х):
2. Переходный период (1990-е годы):
3. Российский период (2000-е — 2010-е):
В итоге, несмотря на амбициозные планы и впечатляющие характеристики, МиГ-41 в СССР так и остался экспериментальным проектом. Некоторые наработки и технологии, разработанные в ходе проекта, впоследствии были использованы в других авиационных программах.
Существовал слух о способности развивать скорость до 7350 км/ч (6 Махов), что считалось крайне сомнительным. Проект предполагал использование противоспутникового вооружения. Рассматривалась возможность полётов на рекордных высотах до 30 км (ближний космос).
Особенности проекта
1. Оснащение многофункциональным ракетным комплексом дальнего перехвата,
2. Возможность борьбы с гиперзвуковым оружием,
3. Использование новых технологий малозаметности,
4. Планируется создание как пилотируемой, так и беспилотной версии.
Истребитель призван заменить легендарный МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Одной из ключевых задач МиГ-41 будет уничтожение спутников в ближнем космосе и перехват современных воздушных угроз на больших расстояниях.
В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, и ведется разработка необходимых технологий и компонентов для реализации всех заявленных характеристик.
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