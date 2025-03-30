Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский президент Дональд Трамп на днях анонсировал американский самолёт шестого поколения.

Фото: commons.wikimedia.org by Strefich, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Миг-41

А чем на это ответят ведущие страны? Например, в Китае работают над машиной White Emperor B. А в России создаётся новый самолёт МиГ-41.

О чём речь

МиГ-41 — это перспективный российский истребитель-перехватчик шестого поколения, разрабатываемый компанией "МиГ" в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

История разработки МиГ-41 началась ещё в конце 1980-х годов в СССР, когда стало очевидно, что необходимо создавать новое поколение истребителей-перехватчиков для замены МиГ-31.

Основные этапы разработки

1. Советский период (конец 1980-х):

Начальное проектирование,

Определение основных требований к новому перехватчику,

Планирование замены устаревающего МиГ-31.

2. Переходный период (1990-е годы):

Распад СССР серьёзно повлиял на проект,

Экономический кризис привел к сокращению финансирования,

Приоритеты военной авиации сместились в сторону более дешевых и практичных самолётов.

3. Российский период (2000-е — 2010-е):

Официальное возобновление работ над проектом,

Новое обозначение — ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата),

Продолжение исследований и совершенствования концепции.

Планируемые характеристики

Максимальная скорость: до 3 Махов (около 3600 км/ч)

Потолок: до 30 км

Дальность обнаружения целей: до 400 км

Вооружение: ракеты "воздух-воздух" увеличенной дальности, включая гиперзвуковые.

В итоге, несмотря на амбициозные планы и впечатляющие характеристики, МиГ-41 в СССР так и остался экспериментальным проектом. Некоторые наработки и технологии, разработанные в ходе проекта, впоследствии были использованы в других авиационных программах.

Технические сложности:

Разработка новых двигателей,

Создание продвинутой авионики,

Внедрение систем управления,

Интеграция стелс-технологий.

Интересные факты:

Существовал слух о способности развивать скорость до 7350 км/ч (6 Махов), что считалось крайне сомнительным. Проект предполагал использование противоспутникового вооружения. Рассматривалась возможность полётов на рекордных высотах до 30 км (ближний космос).

Основные характеристики

Радиус действия: значительно увеличен по сравнению с предыдущими моделями.

Возможности: выполнение задач в суровых условиях Арктики и в ближнем космосе.

Особенности проекта

1. Оснащение многофункциональным ракетным комплексом дальнего перехвата,

2. Возможность борьбы с гиперзвуковым оружием,

3. Использование новых технологий малозаметности,

4. Планируется создание как пилотируемой, так и беспилотной версии.

Сроки реализации

Первый полёт: не ранее 2025 года

Начало эксплуатации: не ранее 2028 года.

Вывод

Истребитель призван заменить легендарный МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Одной из ключевых задач МиГ-41 будет уничтожение спутников в ближнем космосе и перехват современных воздушных угроз на больших расстояниях.

В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, и ведется разработка необходимых технологий и компонентов для реализации всех заявленных характеристик.

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