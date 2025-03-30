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Дмитрий Плотников

Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Американский президент Дональд Трамп на днях анонсировал американский самолёт шестого поколения.

Миг-41
Фото: commons.wikimedia.org by Strefich, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Миг-41

А чем на это ответят ведущие страны? Например, в Китае работают над машиной White Emperor B. А в России создаётся новый самолёт МиГ-41.

О чём речь

МиГ-41 — это перспективный российский истребитель-перехватчик шестого поколения, разрабатываемый компанией "МиГ" в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

История разработки МиГ-41 началась ещё в конце 1980-х годов в СССР, когда стало очевидно, что необходимо создавать новое поколение истребителей-перехватчиков для замены МиГ-31.

Основные этапы разработки

1. Советский период (конец 1980-х):

  • Начальное проектирование,
  • Определение основных требований к новому перехватчику,
  • Планирование замены устаревающего МиГ-31.

2. Переходный период (1990-е годы):

  • Распад СССР серьёзно повлиял на проект,
  • Экономический кризис привел к сокращению финансирования,
  • Приоритеты военной авиации сместились в сторону более дешевых и практичных самолётов.

3. Российский период (2000-е — 2010-е):

  • Официальное возобновление работ над проектом,
  • Новое обозначение — ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата),
  • Продолжение исследований и совершенствования концепции.

Планируемые характеристики

  • Максимальная скорость: до 3 Махов (около 3600 км/ч)
  • Потолок: до 30 км
  • Дальность обнаружения целей: до 400 км
  • Вооружение: ракеты "воздух-воздух" увеличенной дальности, включая гиперзвуковые.

В итоге, несмотря на амбициозные планы и впечатляющие характеристики, МиГ-41 в СССР так и остался экспериментальным проектом. Некоторые наработки и технологии, разработанные в ходе проекта, впоследствии были использованы в других авиационных программах.

Технические сложности:

  • Разработка новых двигателей,
  • Создание продвинутой авионики,
  • Внедрение систем управления,
  • Интеграция стелс-технологий.
 

Интересные факты:

Существовал слух о способности развивать скорость до 7350 км/ч (6 Махов), что считалось крайне сомнительным. Проект предполагал использование противоспутникового вооружения. Рассматривалась возможность полётов на рекордных высотах до 30 км (ближний космос).

Основные характеристики

  • Радиус действия: значительно увеличен по сравнению с предыдущими моделями.
  • Возможности: выполнение задач в суровых условиях Арктики и в ближнем космосе.

Особенности проекта

1. Оснащение многофункциональным ракетным комплексом дальнего перехвата,

2. Возможность борьбы с гиперзвуковым оружием,

3. Использование новых технологий малозаметности,

4. Планируется создание как пилотируемой, так и беспилотной версии.

Сроки реализации

  • Первый полёт: не ранее 2025 года
  • Начало эксплуатации: не ранее 2028 года.

Вывод

Истребитель призван заменить легендарный МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Одной из ключевых задач МиГ-41 будет уничтожение спутников в ближнем космосе и перехват современных воздушных угроз на больших расстояниях.

В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, и ведется разработка необходимых технологий и компонентов для реализации всех заявленных характеристик.

МиГ-41 вышел на орбиту! Космический перехватчик меняет правила игры
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша китай вкс рф самолёт истребитель дональд трамп
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