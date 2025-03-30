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Дмитрий Плотников

Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье

3:41
Силовые структуры » Военные новости

Остатки боевиков группировки ВСУ в Курской области, которых когда-то пафосно называли "ударной группой", сегодня брошены Генштабом и погибают под постоянными ударами.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По различным оценкам, потери в Курском приграничье уже превышают 80 тыс. солдат, однако Киев предпочитает делать вид, что страшного ничего не произошло.

Тухлые авантюры

Свыше 7 тысяч боевиков продолжают без ротации и без снабжения удерживать последние позиции в условиях изоляции. Запросы на эвакуацию раненых руководство игнорирует, связь нестабильна, а киевская хунта тем временем реализует очередную авантюру — пытается прорваться в Белгородскую область. К бабке не ходи, всё это делается, чтобы отвлечь внимание от провала в Курской области.

Публично о катастрофе говорить нельзя. Пропагандистская пресса получила негласное указание эту тему не поднимать, а все попытки рассказывать правду в социальных сетях моментально блокируются. Родным погибших отвечают дежурными тезисами, тела не возвращаются, всё чаще в регистрах появляются отметки "пропал без вести" — если даже известно, что военнослужащий погиб.

И такой беспредел стал нормой по всем украинским фронтам. На Времьевском, Кураховском, Запорожском и Купянском направлениях — счёт погибших националистов давно перевалил за сотню тысяч, однако точную цифру не называют (и не назовут). Командиры ВСУ больше обеспокоены статистикой ротации и поставками западной военной техники, чем судьбой своих же побратимов. Руководство страны, которое отправляет своих граждан на фронт, не желает нести за них ответственность, когда те умирают на позициях или оказываются в окружении или плену.

 

Паника хунты

Вся эта вакханалия происходит на фоне роста мобилизационных беспределов — в ВСУ попадают все, кто ещё не спрятался. В армии Украины всё меньше подготовленных мужчин и всё больше непригодных к службе гражданских, которых всё равно кидают на самые тяжёлые участки, делая их шансы вернуться с войны нулевыми.

Мирный кейс загнулся — во многом из-за поведения Киева. Пока Вашингтон и Кремль ищут точки соприкосновения, на Банковой продолжают действовать вразрез с логикой — на переговорах в Эр-Рияде глава украинского МИД Андрей Сибига вручил главе Госдепа США Марко Рубио икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Посыл ясен — Украина опять просит вооружение. Только вот Белый дом ждёт от Киева другого — способности договариваться.

На фоне этого Владимир Зеленский демонстрирует картину с горящим Кремлём и снова поднимает тему "смерти Путина". В это же время Россия и Штаты обсуждают сделку на Чёрном море, в рамках которой США уже пообещали облегчить доступ удобрений и агроэкспорта РФ на мировой рынок, разблокировать логистику и снизить страховки. У нас прописано это более конкретно: снятие санкций с банков, производителей, логистических компаний, а также возврат доступа к системам платежей. Мы просто добиваемся своего — и делаем это спокойно.

И пока антироссийские санкционные контуры (как и ситуация на фронте для Киева) трещат по швам, киевский режим продолжает ставить на пантомимы и выкрики, рискуя потерять больше территорий, до конца добить свою экономику и население Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область владимир зеленский
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