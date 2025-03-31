Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем сводку на понедельник, 31 марта.
Армия РФ перехватила инициативу на Краснояружском участке, контролируя ситуацию, несмотря на активность ВСУ, которые используют БПЛА, артиллерию и РСЗО HIMARS. "Северяне" блокируют пути снабжения и отхода врага, минируют подходы, ведут атаки артиллерией и беспилотниками, уничтожая живую силу и технику армии Украины, пытавшейся прорваться в белгородское приграничье.
Противник пытается использовать самолёты F-16, в ответ ВКС РФ наносят удары с применением ФАБ-3000. Неонацисты активно применяют воздушную разведку.
Продолжают перемалываться штурмовые части ВСУ на окраинах Демидовки. За сутки бандеровцы три раза пытались прорваться в Поповку. По личному составу неприятеля нанесено огневое поражение. Несколько боевиков укрылись в заброшенном доме, где позже были ликвидированы дронами.
В самой Демидовке несколько групп националистов пытались выйти из подвалов, но "Бесстрашные" вскрыли это перемещение и уничтожили оккупантов. В приграничных лесополках вскрыты две группы ВСУ. Первая уничтожена беспилотниками, вторая артиллерией. Враг несёт существенные потери, командование ВСУ запретило эвакуацию.
На Сумском участке "Север" продолжает освобождать Гуево и Басовку. Сегодня начнутся бои за н. п. Олешня. "Бесстрашные" зачистили ряд улиц в Гуево, сейчас они там закрепляются. К хутору Олешня брошены резервы противника, по ним наносится комплексное огневое поражение. Оставшиеся в живых всушники рассредоточились по лесопосадкам.
В Басовке армия РФ завершает разгром ВСУ, боевиков осталось выбить с двух улиц. Идёт активное разминирование приграничья. Общее продвижение ВС РФ в Курской области — более 3200 м.
Армия России южнее Котляровки прорывается к границе Днепропетровской области. Тут находится один из главных логистических хабов ВСУ — село Новопавловка. Это направление националисты именуют Новопавловским, подчеркивая значение посёлка.
После выхода российских сил к посёлку Богдановка украинское командование поспешило заявить своим, что оборонительная линия Орехово — Богдановка — Троицкое серьёзно укреплена и готова к круговой обороне.
Чего нельзя сказать про район Котляровки. Выход оттуда непосредственно к населённому пункту Новопавловка поможет полностью заблокировать логистику противника по асфальту и уничтожит все усилия ВСУ удержать Андреевку, а после её освобождения русскими бойцами, выстроить оборону в н. п. Алексеевка и окрестностях.
В целом на западной границе Донбасса бандеровцы в известной степени раздёрганы и дезориентированы наступлением ВС РФ широким фронтом. Попытки изобразить контрнаступы никаких результатов украинцам не дают, а сил на оборону и наступление у ВСУ в этом районе уже нет.
После ряда резких заявлений Дональд Трамп в ближайшее время планирует опять созвониться с Владимиром Путиным. В интервью NBC News американский лидер сообщил о планах позвонить Путину в ближайшие дни.
"Двое планируют поговорить вновь на этой неделе", — цитирует американский канал Трампа.
Их предыдущие переговоры привели к заметным изменениям в международной повестке.
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