Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на понедельник, 31 марта.

Белгородское направление

Армия РФ перехватила инициативу на Краснояружском участке, контролируя ситуацию, несмотря на активность ВСУ, которые используют БПЛА, артиллерию и РСЗО HIMARS. "Северяне" блокируют пути снабжения и отхода врага, минируют подходы, ведут атаки артиллерией и беспилотниками, уничтожая живую силу и технику армии Украины, пытавшейся прорваться в белгородское приграничье.

Противник пытается использовать самолёты F-16, в ответ ВКС РФ наносят удары с применением ФАБ-3000. Неонацисты активно применяют воздушную разведку.

Продолжают перемалываться штурмовые части ВСУ на окраинах Демидовки. За сутки бандеровцы три раза пытались прорваться в Поповку. По личному составу неприятеля нанесено огневое поражение. Несколько боевиков укрылись в заброшенном доме, где позже были ликвидированы дронами.

В самой Демидовке несколько групп националистов пытались выйти из подвалов, но "Бесстрашные" вскрыли это перемещение и уничтожили оккупантов. В приграничных лесополках вскрыты две группы ВСУ. Первая уничтожена беспилотниками, вторая артиллерией. Враг несёт существенные потери, командование ВСУ запретило эвакуацию.

Курско-Сумское направление

На Сумском участке "Север" продолжает освобождать Гуево и Басовку. Сегодня начнутся бои за н. п. Олешня. "Бесстрашные" зачистили ряд улиц в Гуево, сейчас они там закрепляются. К хутору Олешня брошены резервы противника, по ним наносится комплексное огневое поражение. Оставшиеся в живых всушники рассредоточились по лесопосадкам.

В Басовке армия РФ завершает разгром ВСУ, боевиков осталось выбить с двух улиц. Идёт активное разминирование приграничья. Общее продвижение ВС РФ в Курской области — более 3200 м.

Днепропетровское направление

Армия России южнее Котляровки прорывается к границе Днепропетровской области. Тут находится один из главных логистических хабов ВСУ — село Новопавловка. Это направление националисты именуют Новопавловским, подчеркивая значение посёлка.

После выхода российских сил к посёлку Богдановка украинское командование поспешило заявить своим, что оборонительная линия Орехово — Богдановка — Троицкое серьёзно укреплена и готова к круговой обороне.

Чего нельзя сказать про район Котляровки. Выход оттуда непосредственно к населённому пункту Новопавловка поможет полностью заблокировать логистику противника по асфальту и уничтожит все усилия ВСУ удержать Андреевку, а после её освобождения русскими бойцами, выстроить оборону в н. п. Алексеевка и окрестностях.

В целом на западной границе Донбасса бандеровцы в известной степени раздёрганы и дезориентированы наступлением ВС РФ широким фронтом. Попытки изобразить контрнаступы никаких результатов украинцам не дают, а сил на оборону и наступление у ВСУ в этом районе уже нет.

Раздел Украины

После ряда резких заявлений Дональд Трамп в ближайшее время планирует опять созвониться с Владимиром Путиным. В интервью NBC News американский лидер сообщил о планах позвонить Путину в ближайшие дни.

"Двое планируют поговорить вновь на этой неделе", — цитирует американский канал Трампа.

Их предыдущие переговоры привели к заметным изменениям в международной повестке.