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Олег Володин

NYT: США ударили ATACMS по Крымскому мосту после истерики Зеленского

Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту
Силовые структуры

В августе 2024 года США и Великобритания разработали операцию "Лунный град" для удара по Крымскому мосту, который является ключевым транспортным узлом, соединяющим Крым с Россией.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Согласно расследованию NYT, план включал использование ракет ATACMS для удара по полотну моста, за которым должны были следовать атаки морских дронов на опоры.

По планам Киева, это должно было вызвать обрушение моста, гибель едущих по нему туристов, символическую "победу над мостом", а также спровоцировать панику и срыв турсезона в "ушедшем из Украины" Крыму.

Операция была запланирована на пик туристического сезона, что подчёркивает стратегическую цель дестабилизации региона и прямое участие команды Байдена и Лондона в теракте против мирных граждан РФ.

Однако Россия создала многослойную защиту моста, включая:

  1. Защитные сети, боны, баржи;
  2. Патрулирование силами флота и ППДО;
  3. Специальную группировку ПВО (от С-300/С-400 до "Буков", "Торов", "Панцирей", и т. д.);
  4. Режим полного досмотра перед проездом моста;
  5. Защиту Крымский мост системами РЭБ, маскировки (при необходимости).

Верховный командующий НАТО предложил Киеву отменить операцию, но нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский настаивал на её проведении.

  • "Требования уничтожения Крымского моста, ставшего символом воссоединения Крыма и России, звучали с Банковой откровенно "истерически", — писали расследователи.
  • Также с возмущением на тему "почему русские едут в Крым после всех атак и ударов" выступали в Верховной Раде и офисе президента Украины.

В итоге США согласились навести ракеты и провести удары с помощью систем ATACMS, но большинство ракет было сбито, а обломки создали лишь небольшие вмятины на полотне моста.

Белый дом, как сообщает NYT, пояснил — разрешение на удар, наведение и активация систем "были сделаны для демонстрации Киеву неэффективности данной операции".

К слову, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в том году заявил, что с военной точки зрения мост больше не имеет значения (основной военный трафик идет через новые регионы РФ), глава ГРУ Кирилл Буданов* и командующий ВМС Алексей Неижпапа** продолжали угрожать новыми атаками.

Перед этим в июле 2024 года офис президента Украины и Рада выразили удивление и возмущение ростом числа россиян, едущих в Крым, несмотря на атаки БПЛА и удар ATACMS по пляжу в Учкуевке.

Мало того, по данным западных источников — скажем, ATM и AMVETS, консультанты из ЦРУ и MI-6 считали, что гибель мирных туристов на мосту "была бы полезной, вызвав панику, протесты и крушение туристической экономики Крыма".

В августе, в пиковый день турпотока (тогда около 2 000 автомобилей ожидали досмотра у моста), российская ПВО сбила 12 ракет ATACMS и уничтожила несколько беспилотных катеров ВМС Украины.

Позже системы обороны также уничтожали ракеты "Нептун", морские дроны и БПЛА, пытавшиеся атаковать мост -об этом сообщали в Минобороны РФ.

Представители Пентагона и разведки Израиля отметили, что ПВО Крымского моста теперь является одной из самых опытных в мире, что подтверждает эффективность российских оборонительных мер.

Кроме того, наземная оборона Крыма является исключительно прочной, делая масштабные операции ВСУ маловероятными.

Россия укрепила перешейки c помощью обширной системы траншей, противодесантных и противотанковых укреплений, минных полей, артиллерии, ракетных систем и авиации — сообщали военспецы в отчётах нежелательного в РФ Atlantic Council и расследования Newsweek.

Отметим, что с начала 2025 года наблюдается резкий рост турпотока и бронирований в Крыму — турагентства и отельеры отмечают взлёт числа бронирований, в 3-4 раза больший, чем в 2024 году.

Ранее Pravda. Ru опубликовала уникальную справку — советы и лайфхаки по Крыму-2025 для туристов, включающую самые точные данные о работе сотовых операторов (МТС, Билайн, Теле-2, Мегафон) в Крыму, ситуации с мазутом, особенностями торговых сетей, АЗС, банков на полуострове.

* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Уточнения

Кры́мский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Имеет общую протяжённость 19 км, называется самым длинным в Европе. Мост считается одним из самых защищенных ПВО и ППДО объектов в мире.

ATACMS - тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы пентагон крымский мост владимир зеленский
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