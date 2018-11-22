"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой

Верденское сражение, длившееся почти целый год, закрепилось в истории как самое крупное и ожесточенное сражение Первой мировой.

Германия в первые годы войны была не совсем готова вести бои на два фронта: немецкое командование решило нанести сильнейший удар по Франции, который заставит ее капитулировать. Ударить решено было по Верденскому укрепрайону — захват этой территории означал для немцев выход на Париж.

Верден — главная оборонительная крепость Франции, защищавшая дорогу на столицу с востока. К началу ожесточенных боев оборонительная линия Вердена насчитывала приблизительно сто километров, куда входили как полевые укрепления, так и подземная коммуникация.

Германские войска начали свое наступление в феврале 1916 года. Проведя массивный артиллерийский обстрел, немцы перешли в пешее наступление по реке Мёз. В дальнейшем атаки продолжались по такой же схеме: артиллерийский обстрел и захват территории пехотой.

К концу февраля французы массово отступали, оставляя форты один за другим неприятелю. Единственное шоссе, которое было в распоряжении армии, нещадно эксплуатировалось: по дороге перебрасывали не только войска, но и многие тысячи тонн военных грузов.

Следует заметить, что столь печальное положение у Вердена смягчила ситуация на Восточном фронте. Русские войска провели несколько удачных операций, и немцы вынуждены были оттянуть свои силы к горячим участкам.

А Верденское сражение к тому времени приобрело затяжной характер позиционной войны. В июне немцы увеличили военную активность в несколько раз. Они захватили последнюю оборонительную линию перед крепостью. Но ее взятие удалось отсрочить — переброшенные свежие французские солдаты смогли контратаковать и отбросить вооруженные силы неприятеля.

Вскоре ситуация для Франции стала выправляться. В первую очередь благодаря успешным операциям Российской империи (отмечаем, конечно, Брусиловский прорыв) на Восточном фронте и Антанты на реке Сомме. Противники поменялись ролями: теперь немцы оборонялись, а французы отвоевывали боевые укрепления.

Цифры "Верденской мясорубки" поистине ужасают: потери каждой сторон превышают 350 тысяч солдат как ранеными, так и убитыми. Год ожесточенных боевых действий ни к чему не привел — линия фронта вернулась к изначальным февральским позициям, а план немцев по быстрому выводу Франции из войны потерпел фиаско.

Верден стал плацдармом для испытания новейшего оружия: здесь впервые использовали гранатометы, огнеметы, химические снаряды.

В 1920 году в Париже была торжественно открыта Могила неизвестного солдата, куда был погребен прах одного из защитников крепости и участника одной из страшнейших битв Первой мировой войны.

Читайте также:

Французы вспоминают бой под Верденом

Битва на Сомме: одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой

Первая мировая была для России фатумом