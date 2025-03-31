Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

ВС РФ получили новую партию Су-35: чем уникален легендарный истребитель

4:57
Силовые структуры » Военные новости

Российские ВКС получили первую в этом году партию новых истребителей Су-35, сообщает американское издание Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о модернизированных характеристиках этих машин, планах по увеличению их производства и перспективах экспортных поставок, включая недавние заказы от Ирана и Алжира.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

Подтверждено, что ВКС России получили первую в этом году новую партию истребителей Су-35, которые прошли полные заводские испытания и были проверены военными специалистами в различных эксплуатационных условиях.

Комментируя поставку, первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил: "Наши авиастроители выполняют обязательства по гособоронзаказу <...> Сейчас новые партии авиационных систем находятся на различных стадиях готовности. Су-35С оснащен современным вооружением и системами дальнего обнаружения целей, предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также поражения наземных и морских целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях".

Он подчеркнул, что дальность действия самолета позволяет поражать цели вдали от родных аэродромов, причем высокая продолжительность полета Су-35 считается его особой сильной стороной.

Су-35 представляет собой значительно модернизированную версию самого совершенного советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", который впервые поступил на вооружение в 1984 году. Если Су-27 имел наибольшую дальность среди истребителей своего времени, то Су-35 значительно превзошел этот показатель с боевым радиусом около 2000 км, что было достигнуто благодаря разработке планера с высоким содержанием композитов, вмещающего значительно больше топлива, а также за счет установки более экономичных двигателей АЛ-41Ф-1С вместо АЛ-31Ф.

Генеральный директор госкорпорации "Объединенная авиастроительная корпорация" Вадим Бадеха, комментируя новую поставку Су-35, подчеркнул намерение ускорить производство самолетов, пользующихся высоким спросом: "Наш приоритет — наращивание выпуска Су-34, Су-35 и Су-57 <...> По каждому типу в этом году будет увеличен объем производства. Для поддержки этого мы продолжим расширять наши производственные мощности".

Представители ОАК отметили, что для достижения запланированного увеличения производства необходимы расширенные технические возможности и развитие кадрового потенциала, и что компания инвестирует в обучение персонала и модернизацию инфраструктуры для устранения узких мест и поддержания более высоких темпов производства.

Хотя ранее подтверждалось, что значительные инвестиции направляются на увеличение объемов производства истребителя пятого поколения Су-57 и ударного Су-34, расширение производства Су-35 ранее не ожидалось. Предполагалось, что этот истребитель будет снят с производства в начале 2030-х годов по мере роста выпуска Су-57, причем изначально программа предусматривала выпуск всего 200 самолетов.

До того как увеличение производства станет реальностью, ВКС России, вероятно, будут получать Су-35 в меньших количествах, поскольку самолеты начнут производиться на экспорт. Хотя ранее Китай, Индонезия и Египет подписали контракты на закупку этих истребителей, только Китай получил самолеты, тогда как Джакарта и Каир соответственно приостановили и отказались от сделок под давлением Запада. Ожидания более крупных китайских заказов не оправдались в середине 2010-х, когда страна приобрела всего 24 самолета в основном для испытательных целей и разработала значительно свои собственные истребители, включая J-16 и J-20.

13 марта было подтверждено, что ВВС Алжира стали третьими, получившими Су-35, при этом масштабы возможных заказов остаются неопределенными, но вероятно достигнут как минимум двух десятков. Ожидается, что иранские и алжирские заказы обеспечат, что значительная часть производства Су-35 в ближайшие годы будет направлена на экспортные рынки. Также обсуждалась возможность экспорта другим клиентам, хотя это остается крайне неопределенным.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch военная авиация
Новости Все >
Налоговые вычеты без бумажной волокиты! Банки предлагают новую услугу уже в следующем месяце
Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса
Турбулентность на рынке жилья: ждать ли внезапного роста цен на квартиры в 2025 году
Ангарская ответила хейтерам по поводу похудения: думают, что я нашла волшебную таблетку
Кошачий коронавирус: почему 90% питомцев заражены, а владельцы не знают
Зеленый лук под вашей рукой: как сажать и не ошибиться — три проверенных совета
Потерял сознание на глазах у публики: турецкий певец скончался во время выступления
Неожиданное открытие: как замена кофе на зелёный чай изменила уровень энергии, концентрацию и самочувствие
Домашний зефир с бананом — проще, чем вы думаете
Цирроз отменяется: врач Бедроса Киркорова опроверг диагноз больницы
Сейчас читают
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Налоговые вычеты без бумажной волокиты! Банки предлагают новую услугу уже в следующем месяце
Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса
Турбулентность на рынке жилья: ждать ли внезапного роста цен на квартиры в 2025 году
Ангарская ответила хейтерам по поводу похудения: думают, что я нашла волшебную таблетку
Кошачий коронавирус: почему 90% питомцев заражены, а владельцы не знают
Зеленый лук под вашей рукой: как сажать и не ошибиться — три проверенных совета
Потерял сознание на глазах у публики: турецкий певец скончался во время выступления
Неожиданное открытие: как замена кофе на зелёный чай изменила уровень энергии, концентрацию и самочувствие
Домашний зефир с бананом — проще, чем вы думаете
Цирроз отменяется: врач Бедроса Киркорова опроверг диагноз больницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.