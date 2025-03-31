ВС РФ получили новую партию Су-35: чем уникален легендарный истребитель

4:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские ВКС получили первую в этом году партию новых истребителей Су-35, сообщает американское издание Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о модернизированных характеристиках этих машин, планах по увеличению их производства и перспективах экспортных поставок, включая недавние заказы от Ирана и Алжира.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-35

Подтверждено, что ВКС России получили первую в этом году новую партию истребителей Су-35, которые прошли полные заводские испытания и были проверены военными специалистами в различных эксплуатационных условиях.

Комментируя поставку, первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил: "Наши авиастроители выполняют обязательства по гособоронзаказу <...> Сейчас новые партии авиационных систем находятся на различных стадиях готовности. Су-35С оснащен современным вооружением и системами дальнего обнаружения целей, предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также поражения наземных и морских целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях".

Он подчеркнул, что дальность действия самолета позволяет поражать цели вдали от родных аэродромов, причем высокая продолжительность полета Су-35 считается его особой сильной стороной.

Су-35 представляет собой значительно модернизированную версию самого совершенного советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", который впервые поступил на вооружение в 1984 году. Если Су-27 имел наибольшую дальность среди истребителей своего времени, то Су-35 значительно превзошел этот показатель с боевым радиусом около 2000 км, что было достигнуто благодаря разработке планера с высоким содержанием композитов, вмещающего значительно больше топлива, а также за счет установки более экономичных двигателей АЛ-41Ф-1С вместо АЛ-31Ф.

Генеральный директор госкорпорации "Объединенная авиастроительная корпорация" Вадим Бадеха, комментируя новую поставку Су-35, подчеркнул намерение ускорить производство самолетов, пользующихся высоким спросом: "Наш приоритет — наращивание выпуска Су-34, Су-35 и Су-57 <...> По каждому типу в этом году будет увеличен объем производства. Для поддержки этого мы продолжим расширять наши производственные мощности".

Представители ОАК отметили, что для достижения запланированного увеличения производства необходимы расширенные технические возможности и развитие кадрового потенциала, и что компания инвестирует в обучение персонала и модернизацию инфраструктуры для устранения узких мест и поддержания более высоких темпов производства.

Хотя ранее подтверждалось, что значительные инвестиции направляются на увеличение объемов производства истребителя пятого поколения Су-57 и ударного Су-34, расширение производства Су-35 ранее не ожидалось. Предполагалось, что этот истребитель будет снят с производства в начале 2030-х годов по мере роста выпуска Су-57, причем изначально программа предусматривала выпуск всего 200 самолетов.

До того как увеличение производства станет реальностью, ВКС России, вероятно, будут получать Су-35 в меньших количествах, поскольку самолеты начнут производиться на экспорт. Хотя ранее Китай, Индонезия и Египет подписали контракты на закупку этих истребителей, только Китай получил самолеты, тогда как Джакарта и Каир соответственно приостановили и отказались от сделок под давлением Запада. Ожидания более крупных китайских заказов не оправдались в середине 2010-х, когда страна приобрела всего 24 самолета в основном для испытательных целей и разработала значительно свои собственные истребители, включая J-16 и J-20.

13 марта было подтверждено, что ВВС Алжира стали третьими, получившими Су-35, при этом масштабы возможных заказов остаются неопределенными, но вероятно достигнут как минимум двух десятков. Ожидается, что иранские и алжирские заказы обеспечат, что значительная часть производства Су-35 в ближайшие годы будет направлена на экспортные рынки. Также обсуждалась возможность экспорта другим клиентам, хотя это остается крайне неопределенным.