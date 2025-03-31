ВВС Тайваня получили первые истребители F-16: что это значит для региона

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВВС Тайваня получили первые истребители F-16 Block 70, сообщает американский военный онлайн-журнал Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, журналисты раскрывают последствия этой поставки для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-16, американский многоцелевой истребитель

Военно-воздушные силы Китайской Республики, базирующиеся на Тайване, получили первый из 66 истребителей четвертого поколения F-16 Block 70, заказанных в 2019 году, а конгрессмен США Уильям Тиммонс подтвердил поставку 28 марта.

Заместитель министра обороны Китайской Республики По Хорнг-Хуэй принял участие в официальной церемонии поставки на заводе Lockheed Martin в Гринвилле (Южная Каролина). По данным Министерства национальной обороны Китайской Республики, ожидается, что все 66 истребителей F-16 будут поставлены к концу 2026 года, и эти самолеты предназначены для замены проблемных французских истребителей Mirage 2000, которые столкнулись с высокой частотой аварий и моральным устареванием.

Поставки F-16 Block 70 обеспечат ВВС Китайской Республики одним из крупнейших в мире парков истребителей F-16, насчитывающим более 200 истребителей, после того, как с середины 1990-х годов на вооружение было поставлено 140 самолетов F-16A/B.

Несмотря на то, что подавляющее большинство F-16, находящихся сегодня на вооружении во всем мире, считаются устаревшими, F-16 Block 70 является наиболее перспективным вариантом и может похвастаться усовершенствованным вариантом двигателя F110, F110-GE-129, а также высокопрочным композитным корпусом, который сокращает потребности в техническом обслуживании, и AESA AN/APG-83 которая революционизирует ситуационную осведомленность класса.

AN/APG-83 и усовершенствованная новая авионика также были интегрированы в более старые истребители ВВС Великобритании F-16A/B, что привело их к стандарту, получившему название F-16V. В то время как операторы F-16 по всему миру постепенно выводят из эксплуатации устаревающий класс истребителей, Китайская Республика остается единственным крупным оператором, который расширяет свой парк, в основном из-за невозможности приобрести более совершенные истребители пятого поколения F-35.

Несмотря на то, что F-16 Block 70 представляет собой значительное усовершенствование для военно-воздушных сил Китайской Республики, этот самолет значительно превосходит истребители противника, размещенные Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) над Тайваньским проливом, такие как истребитель пятого поколения J-20. Существование двух военно-воздушных сил Китая отражает тот факт, что страна официально остается в состоянии гражданской войны, а соперничающие правительства в Пекине и Тайбэе претендуют на то, чтобы быть единственными законными правительствами китайской нации. Правительство в Тайбэе имеет незначительное международное признание и управляет менее чем 0,5 процентами территории Китая.

Хотя Соединенные Штаты официально не признают Китайскую Республику ранее отклоняли запросы о поставках истребителей F-16, администрация Дональда Трампа разрешила продажу в 2019 году после того, как отвергла попытки Тайбэя закупить более мощный истребитель пятого поколения F-35.

F-35 считается единственным истребителем в мире, способным бросить вызов современным истребителям, стоящим на вооружении ВВС НОАК, таким как J-20. В настоящее время материковый Китай готов приступить к поставкам первых в мире истребителей шестого поколения в начале 2030-х годов, после того как в декабре 2024 года были представлены два отдельных образца, которые проходили летные испытания. Это еще больше увеличит разрыв между двумя военно-воздушными силами Китая в пользу материковой части, поставив лучшие истребительные подразделения в своем парке в технологическом плане на два поколения впереди тех, что находятся в ВВС Южной Кореи.