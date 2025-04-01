Сводка с фронта: Зеленский заявил, что РФ издевается над переговорами, Киев ждёт солдат НАТО

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Представляем сводку на вторник, 1 апреля.

Белгородское направление

ГВ "Север" уничтожает технику и боевиков ВСУ, прорвающихся в Белгородскую область. Националисты пытаются перебросить своих штурмовиков на территорию РФ. Резервы противника уничтожается "Бесстрашными" вблизи госграницы. Также уничтожается оставшаяся живая сила врага на окраинах Поповки и Демидовки.

Утром штурмовая группа ВСУ выдвинулась из Сумской области в направлении границы РФ — враг уничтожен операторами БпЛА армии России в районе "зубов дракона". Ещё две группы выдвинулись из Марьино (Сумская область) к Демидовке. Противник уничтожен БПЛА вблизи границы России при попытке укрыться в лесопосадках.

Из подвалов Демидовки две штурмовые группы бандеровцев пытались прорваться назад в Сумскую область. Первая разбита штурмовиками ВС РФ, поддержку которым оказывали артиллерия и операторы дронов. По второй нанесено поражение, уничтожена вся живая сила оккупантов.

Киев продолжает наращивать украинскую группировку, перебрасывая в Краснопольский район Сумщины кадровых солдат ВСУ, не раз проходивших обучение на Западе и находившихся в резерве или проходящих службу в тылу. По скоплениям личного состава неонацистов наносятся комплексные удары.

Курско-Сумское направление

Сосредоточив до 6 тыс. боевиков в направлении белгородской Красной Яруги, ВСУ ожидаемо оттянули часть сил и средств туда с Курского приграничья, после чего начали готовиться к наступлению подготовленными подразделениями в Сумской области. В районе Веселовки обнаружены военнослужащие 8-го отряда ССО — одного из боеспособных частей в составе украинских формирований, помимо этого, сюда стягиваются силы 78-го полка ВСУ.

Также националисты перебросили на это направление роту дроноводов, у которой на вооружении БПЛА с увеличенной дальностью полёта, они всё чаще пытаются атаковать логистику в районе Гордеевки, Викторовки и Внезапного.

Из-за дефицита артиллерии, ВСУ начали днём массированно применять беспилотники "Баба Яга", хотя по специфике этот октокоптер ночного применения, поскольку летает на малой скорости и на небольшой высоте.

Все это показывает на то, что всушники отдают приоритет данному направлению, и в ближайшее время будут совершать массированные попытки наступления на позиции РФ в Сумской области, одновременно не снижая активизации на Белгородском участке.

США, Киев, Европа

Вашингтон видит мирное урегулирование путём достижения прекращения огня и переговоров России и Украины без введения временного управления.

"Мы работаем с осознанием того, что переговоры потребуют от РФ и Украины принятия жёстких решений и компромиссов. И мы работаем с ними, и мы намерены продолжать нашу работу, чтобы усадить их за стол переговоров", — сказала на брифинге представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

А между тем, Владимир Зеленский заявил о подготовке ввода западного контингента на Украину. Так он фактически подтвердил планы Парижа и Лондона,

традиционно обвинив Москву в нежелании переговоров.

"В Москве откровенно издеваются над попытками партнёров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру", — заявил просроченный.

Также он рассказал о сборище с представителями парламентов стран-партнёров и Европарламента" в Буче, отметив, что они собираются работать и далее, "чтобы ответственность РФ за войну была ощутима".