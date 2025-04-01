Паника в Генштабе ВСУ: почему сумское направление стало ловушкой для остатков украинской армии

Авантюра в Курской области уничтожила весь военный потенциал армии Украины.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

В мясорубке погибли лучшее резервы ВСУ и тысячи единиц военной техники западных партнёров киевского режима. Плюс это стало причиной растягивания линии фронта.

Реалии для ВСУ

Российская армия продолжает наступать в Сумской области, ситуация там становится всё более угрожающе для националистов. По разведанным генштаба ВСУ, на сумское приграничье могут зайти 60 тысяч русских воинов, что вкупе с диверсионно-разведывательными группами создают на территории Украины реальную угрозу захвата всей области.

Характерно, что после провала бандеровцев под Курском, российские бойцы фактически "на плечах" отступающих неонацистов зашли в Сумщину. Теперь остановить их киевской власти будет весьма сложно. Запасов военной техники и личного состава командованию украинской армии катастрофически не хватает. Причиной всему стали страшные потери армии Украины — на курском приграничье они потеряли не менее 70 тысяч боевиков, а также не менее 5 тысяч единиц тяжёлой техники. Фортификационная линия обороны в Сумской области, как впрочем и на многих других участках, отсутствует из-за коррупции и воровства киевской власти.

На этом фоне Киев не предпринимает никаких шагов, чтобы эвакуировать мирных граждан из Сумщины. Налицо полное расстерянность на уровне высшего командования Украины. Генштаб ВСУ не понимает, за что браться первым: толи оборонять город Сумы, толи готовиться к защите Запорожье, толи удерживать покровск. Там везде накаляется ситуация. В этих условиях говорить о полноценной обороне Сумской области сложно, и единственный выход для Киева — пытаться вывести мирное население, хотя это с каждым днём становится всё труднее.

Что касается Южно-Донецкого направления, то сегодня все чётче вырисовываются контуры будущей Украины. Торецк почти потерян, из Покровска войска, скорее всего, вынуждены будут выйти. И это всё из-за того, что в Курской области были уничтожены все боеспособные резервы ВСУ. Теперь российская специальная операция выходит в иную фазу — не фронтовую, а структурную. Для Киева уже почти нет темы о возврата территории. Сегодня вопрос в том, в каком виде сохранится Украина.

Вывод

Одним из вариантов — после военных действий на Украине может остаться "государство-кусок". Потери Донбасса и юго-востока уже почти состоялись. Украина после войны трансформируется в буферную зону, которая будет находиться под внешним управлением Запада. А значит, ключевые решения в сфере экономики, безопасности и внутренней политики будут приниматься именно глобалистами.

Разумеется, что этот формат не предусматривает Владимира Зеленского как участника поствоенного государственного устройства. Зеленский, скорее, символ сопротивления. Он лидер войны, а отнюдь не мира. Именно поэтому в надежде сохранить свою власть, он и затягивает переговорный процесс.