Сводка с фронта: Киев доукомплектовывает очередную бригаду смерти, США расписались в бессилии

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные

Представляем сводку на среду, 2 апреля.

Белгородское направление

Рано утром из Сумской области в направлении села Демидовка выдвинулась колонна бронетехники ВСУ. Пересечения госграницы не допущено. БРЭМ "Геркулес" (на базе Abrams), БТР "М-113" и БМП неонацистов были уничтожены, один танк получил повреждения.

В населённый пункт Поповка на мобильной технике и перебежками пытались прорваться две украинские штурмовые группы. По врагу нанесено огневое поражение: бОльшая часть личного состава уничтожена. Оставшиеся в живых бандеровцы укрылись в подвале на окраине посёлка, где их блокировала группировка "Север".

Продолжаются бои на окраине Демидовки, где "северяне" перемалывают штурмовиков ВСУ. Вчера российские бойцы взяли в плен двух всушников.

Курско-Сумское направление

В Суджанском приграничье немало подразделений ВСУ полностью утратили свою боеспособность. К примеру, 61-ю омбр (Одесская область) даже украинское командование без стеснения называет "бригадой призрак". 60 процентов уничтоженных боевиков этого формирования традиционно записали в "пропавшие без вести".

Несмотря на катастрофические потери, командиры ВСУ приняли решение как раз за счёт 61-й бригады максимально долго удерживать последние метры Курской земли в Олешне. После доклада о невозможности удержания территории, Генштаб ВСУ принял решение доукомплектовать бригаду националистами из других формирований. До всех доведён приказ о необходимости перевода до 50 солдат (зависит от численности "донора").

Всё это напоминает 225-й полк штурмовиков ВСУ, состав которого был укомплектован тоже за счёт принудительно переведенных боевиков. Тогда был замечен любопытный нюанс — избавлялись от всех неугодных (дезертиров, алкоголиков и т. п.). Но большинство бригад ВСУ от таких уже давно избавилось, и сегодня переводят на "мясо" тех, кто не сумел откупиться. Командование бригады не в восторге от перспективы стать ещё одной "бригадой смерти". В соцсети они без стеснения пишут, что подразделение стало "разменной монетой", позволяющей Банковой не признавать полный разгром под Курском.

А тем временем, армия России продвигается к курской Олешне. В пока удерживаемой ВСУ части приграничья севернее и восточнее Олешни продолжается наступление российской армии.

На Сумском участке "Север" продолжает выбивать ВСУ из Гуево и окрестностей, перемалывая противника в районе Веселовки и Басовки. Под Веселовкой бандеровцы предприняли три безуспешные контратаки.

Из Басовки пыталось сбежать несколько групп морпехов армии Украины, по которым нанесено комплексное поражение. Нацисты с потерями продолжают отступать из села.

Мираж перемирия

Трамписты считают, что перемирие вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев. В Белом доме обсуждают вероятность, что Вашингтон не сможет добиться быстрого мира, пишет западная пресса. США уже разрабатывают новые планы давления на Москву и на Киев. Вероятность того, что война затянется и Украине понадобится больше поддержки, повышается.

Но что бы ни говорилось, реальная политика сегодня на поле боя.

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