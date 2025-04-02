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Дмитрий Плотников

Что заберём первым? Каким может быть новое наступление России на Украине

3:31
Силовые структуры » Военные новости

Бывший президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что российские войска готовятся к новому наступлению на Запорожье, Харьковщину и Сумщину.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Разумеется, конкретных доказательств "просроченный" не привёл, однако можно понять, что он говорит о масштабном весенне-летнем наступлении, которое готовит российская армия. Цели и задачи этого наступления понятны — существенное смещение линии фронта на основных направлениях.

Итак, давайте рассмотрим эти направления.

Запорожский фронт

После провала контрнатупа в 2023-м году и недавнего освобождения посёлка Пятихатки, инициатива тут полностью ушла к российским бойцам. Если масштабное наступление, анонсированное Зеленским, состоится, то оно может помочь российским бойцам спрямить линию боевого соприкосновения, ликвидировать плацдарм под Ореховым и открыть путь на всю Запорожскую область.

Прорыв украинского оборонительного рубежа создаст угрозу и столице региона — городу Запорожье. Инфрастуктура его нередко подвергается российским ударам. И успех на этом участке приблизит армию Россиию к полному вытеснению националистов к востоку от реки Днепр. Самое главное здесь, стабилизировать линию фронта от Запорожья до Донецка. Лишь бы ВС РФ хватило ресурсов, которые нужны для реализации данного замысла.

Харьковский и Сумский фронты

Обострение боёв тут вынудит бандеровцев срочно перебросить сюда резерв, что спровоцирует дефицит живой силы и военной техники. Это особенно будет ощущаться на фоне отступление ВСУ из Курского приграничья и Белгородской области.

 

Российские войска активно разрушают инфраструктуру в приграничных зонах Украины, что показывает объективный контроль после ударов по промышленным и военным объектам Незалежной. Именно эти объекты Киев использует для укрепления оборонительных рубежей вокруг города Сумы и под Харьковом.

Общий план

Потенциальное российское наступление весьма логично после истощения обороны ВСУ, пишет "Военная хроника". Даже успех на одном участке фронта даст возможность нам перераспределить силы и создать условия для масштабного движения вперёд на участке прорыва, а затем и на других направлениях. Тактику "тысячи порезов" при этом российские бойцы активно продолжают использовать, что непременно поможет с ударами и на остальных, менее очевидных участках, к примеру, Полтавском.

Главными факторами российского успеха будут неспособность Генштаба ВСУ удерживать свои позиции, а также скорость подтягивания своего резерва. Для нас же несомненным условия остаются, крайне бережное отношение к российским солдатам и поддержание темпов без потерь.

Вывод

Все это только означает то, что весенне-летнее наступление, о котором сказал Зеленский, всегда является традиционно необходимым для успешного выполнения задач. Конечно, огромную помощь здесь окажут операторы дронов. Налёты на склады, логистические хабы и командные пункты киевской хунты приведут к серьёзному сокращению военных ресурсов ВСУ. Но надо также понимать, что для наступления необходимо очень большое количество БПЛА.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск наступление
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