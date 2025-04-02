Бывший президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что российские войска готовятся к новому наступлению на Запорожье, Харьковщину и Сумщину.
Разумеется, конкретных доказательств "просроченный" не привёл, однако можно понять, что он говорит о масштабном весенне-летнем наступлении, которое готовит российская армия. Цели и задачи этого наступления понятны — существенное смещение линии фронта на основных направлениях.
Итак, давайте рассмотрим эти направления.
После провала контрнатупа в 2023-м году и недавнего освобождения посёлка Пятихатки, инициатива тут полностью ушла к российским бойцам. Если масштабное наступление, анонсированное Зеленским, состоится, то оно может помочь российским бойцам спрямить линию боевого соприкосновения, ликвидировать плацдарм под Ореховым и открыть путь на всю Запорожскую область.
Прорыв украинского оборонительного рубежа создаст угрозу и столице региона — городу Запорожье. Инфрастуктура его нередко подвергается российским ударам. И успех на этом участке приблизит армию Россиию к полному вытеснению националистов к востоку от реки Днепр. Самое главное здесь, стабилизировать линию фронта от Запорожья до Донецка. Лишь бы ВС РФ хватило ресурсов, которые нужны для реализации данного замысла.
Обострение боёв тут вынудит бандеровцев срочно перебросить сюда резерв, что спровоцирует дефицит живой силы и военной техники. Это особенно будет ощущаться на фоне отступление ВСУ из Курского приграничья и Белгородской области.
Российские войска активно разрушают инфраструктуру в приграничных зонах Украины, что показывает объективный контроль после ударов по промышленным и военным объектам Незалежной. Именно эти объекты Киев использует для укрепления оборонительных рубежей вокруг города Сумы и под Харьковом.
Потенциальное российское наступление весьма логично после истощения обороны ВСУ, пишет "Военная хроника". Даже успех на одном участке фронта даст возможность нам перераспределить силы и создать условия для масштабного движения вперёд на участке прорыва, а затем и на других направлениях. Тактику "тысячи порезов" при этом российские бойцы активно продолжают использовать, что непременно поможет с ударами и на остальных, менее очевидных участках, к примеру, Полтавском.
Главными факторами российского успеха будут неспособность Генштаба ВСУ удерживать свои позиции, а также скорость подтягивания своего резерва. Для нас же несомненным условия остаются, крайне бережное отношение к российским солдатам и поддержание темпов без потерь.
Все это только означает то, что весенне-летнее наступление, о котором сказал Зеленский, всегда является традиционно необходимым для успешного выполнения задач. Конечно, огромную помощь здесь окажут операторы дронов. Налёты на склады, логистические хабы и командные пункты киевской хунты приведут к серьёзному сокращению военных ресурсов ВСУ. Но надо также понимать, что для наступления необходимо очень большое количество БПЛА.
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