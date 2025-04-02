Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Ядерный клуб НАТО может пополниться: США планируют усилить потенциал альянса

4:30
Силовые структуры » Военные новости

США готовы рассмотреть расширение программы ядерного сотрудничества с союзниками по НАТО, сообщает Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание анализирует заявления кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, который допустил включение новых стран в соглашения о совместном использовании американского ядерного оружия, одновременно выступая против создания союзниками собственных арсеналов.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

Выступая 1 апреля, кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что США готовы рассмотреть возможность заключения соглашений о совместном использовании ядерного оружия с дополнительными союзниками по НАТО.

"С военной точки зрения расширение участия союзников по НАТО в миссии ядерного сдерживания в той или иной форме повысит гибкость, живучесть и военные возможности. В случае утверждения я буду работать... над оценкой затрат и выгод такого решения", — заявил Кейн, отвечая на вопросы законодателей перед слушаниями по его утверждению в Комитете Сената США по вооруженным силам.

Он добавил, что Вашингтон не будет поддерживать развитие союзниками собственных ядерных арсеналов, заявив: "Распространение ядерного оружия, даже среди союзников, значительно ограничивает способность США управлять рисками эскалации. Это может спровоцировать дальнейшее ускорение усилий противников по модернизации и расширению своих ядерных арсеналов. Кроме того, это нанесет непоправимый ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия и может стимулировать распространение по всему миру".

Тем не менее, соглашения о совместном использовании ядерного оружия остаются спорными, поскольку они де-факто создают новые ядерные государства, и западные аналитики широко отмечали, что они нарушают статьи I и II Договора о нераспространении ядерного оружия.

Соглашения о совместном использовании ядерного оружия в настоящее время действуют с членами НАТО Бельгией, Нидерландами, Германией, Италией и Турцией, что позволяет их вооруженным силам использовать американские ядерные боеголовки, размещенные на их территориях, в случае крупного конфликта. Эти государства все обучаются нанесению авиационных ударов с использованием ядерных боеголовок B61 в предположении, что они быстро получат к ним доступ в военное время.

Все партнеры по ядерному сотрудничеству являются клиентами по истребителю F-35, за исключением Турции, которая в настоящее время ведет переговоры о возвращении в программу F-35. Эти истребители считаются оптимальными самолетами для нанесения тактических ядерных ударов благодаря своим передовым стелс-характеристикам, причем ВВС Нидерландов в июне 2024 года стали первыми, кто поручил им ядерные ударные роли после того, как ВВС США сделали это в марте того же года. Остается неясным, какие члены НАТО могут стать кандидатами на соглашения о совместном использовании ядерного оружия, при этом обсуждались такие сделки с Польшей, Финляндией и Великобританией, причем Варшава особенно активно лоббировала такую возможность.

Возможность расширения соглашений о совместном использовании ядерного оружия была поднята в то время, когда европейские государства все чаще рассматривали возможность создания более крупного континентального ядерного арсенала, независимого от США, и, возможно, соглашений о ядерном сотрудничестве с центром во Франции и ее меньшим арсеналом.

Это также происходит в период растущих опасений, что точки соприкосновения НАТО с российскими силами могут расшириться в случае полного поражения Украины, что считается все более вероятным из-за огромных потерь на передовой. Соглашения о совместном использовании ядерного оружия могут помочь значительно снизить нагрузку на американские вооруженные силы в Европе, позволив им переориентироваться на Восточную Азию, которая остается главным приоритетом при новой администрации Дональда Трампа. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch пентагон ядерное оружие
Новости Все >
Яркая ошибка в интерьере: почему кухня вызывает стресс и отвращение
Секущиеся кончики или зуд, обезвоженные или повреждённые: в какой помощи нуждаются ваши волосы
Этот воздушный итальянский кулич растает во рту: классический рецепт от бренд-шефа
Овощ, который кажется полезным, но может навредить: проверьте свой холодильник
Чисто, но опасно: стоит ли делать химчистку салона самому
Спаржа ведёт двойную жизнь: дома она уже не та, но её можно вернуть и вот как
Лёгкий способ улучшить подвижность: эти 5 упражнений станут вашим спасением
Забудьте про Бостон: этот город меньше 20 000 жителей, но влюбляет в себя с первого взгляда
Сколько стоит выход из санкционной ловушки? Путин одобрил продажу акций российских компаний
Мэттью Макконахи показала свою красивую 93-летнюю маму
Сейчас читают
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать
Недвижимость
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать Аудио 
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Авто
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Последние материалы
Секущиеся кончики или зуд, обезвоженные или повреждённые: в какой помощи нуждаются ваши волосы
Этот воздушный итальянский кулич растает во рту: классический рецепт от бренд-шефа
Овощ, который кажется полезным, но может навредить: проверьте свой холодильник
Чисто, но опасно: стоит ли делать химчистку салона самому
Спаржа ведёт двойную жизнь: дома она уже не та, но её можно вернуть и вот как
Лёгкий способ улучшить подвижность: эти 5 упражнений станут вашим спасением
Забудьте про Бостон: этот город меньше 20 000 жителей, но влюбляет в себя с первого взгляда
Сколько стоит выход из санкционной ловушки? Путин одобрил продажу акций российских компаний
Мэттью Макконахи показала свою красивую 93-летнюю маму
Ядерный клуб НАТО может пополниться: США планируют усилить потенциал альянса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.