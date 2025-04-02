Ядерный клуб НАТО может пополниться: США планируют усилить потенциал альянса

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США готовы рассмотреть расширение программы ядерного сотрудничества с союзниками по НАТО, сообщает Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание анализирует заявления кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, который допустил включение новых стран в соглашения о совместном использовании американского ядерного оружия, одновременно выступая против создания союзниками собственных арсеналов.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Выступая 1 апреля, кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что США готовы рассмотреть возможность заключения соглашений о совместном использовании ядерного оружия с дополнительными союзниками по НАТО.

"С военной точки зрения расширение участия союзников по НАТО в миссии ядерного сдерживания в той или иной форме повысит гибкость, живучесть и военные возможности. В случае утверждения я буду работать... над оценкой затрат и выгод такого решения", — заявил Кейн, отвечая на вопросы законодателей перед слушаниями по его утверждению в Комитете Сената США по вооруженным силам.

Он добавил, что Вашингтон не будет поддерживать развитие союзниками собственных ядерных арсеналов, заявив: "Распространение ядерного оружия, даже среди союзников, значительно ограничивает способность США управлять рисками эскалации. Это может спровоцировать дальнейшее ускорение усилий противников по модернизации и расширению своих ядерных арсеналов. Кроме того, это нанесет непоправимый ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия и может стимулировать распространение по всему миру".

Тем не менее, соглашения о совместном использовании ядерного оружия остаются спорными, поскольку они де-факто создают новые ядерные государства, и западные аналитики широко отмечали, что они нарушают статьи I и II Договора о нераспространении ядерного оружия.

Соглашения о совместном использовании ядерного оружия в настоящее время действуют с членами НАТО Бельгией, Нидерландами, Германией, Италией и Турцией, что позволяет их вооруженным силам использовать американские ядерные боеголовки, размещенные на их территориях, в случае крупного конфликта. Эти государства все обучаются нанесению авиационных ударов с использованием ядерных боеголовок B61 в предположении, что они быстро получат к ним доступ в военное время.

Все партнеры по ядерному сотрудничеству являются клиентами по истребителю F-35, за исключением Турции, которая в настоящее время ведет переговоры о возвращении в программу F-35. Эти истребители считаются оптимальными самолетами для нанесения тактических ядерных ударов благодаря своим передовым стелс-характеристикам, причем ВВС Нидерландов в июне 2024 года стали первыми, кто поручил им ядерные ударные роли после того, как ВВС США сделали это в марте того же года. Остается неясным, какие члены НАТО могут стать кандидатами на соглашения о совместном использовании ядерного оружия, при этом обсуждались такие сделки с Польшей, Финляндией и Великобританией, причем Варшава особенно активно лоббировала такую возможность.

Возможность расширения соглашений о совместном использовании ядерного оружия была поднята в то время, когда европейские государства все чаще рассматривали возможность создания более крупного континентального ядерного арсенала, независимого от США, и, возможно, соглашений о ядерном сотрудничестве с центром во Франции и ее меньшим арсеналом.

Это также происходит в период растущих опасений, что точки соприкосновения НАТО с российскими силами могут расшириться в случае полного поражения Украины, что считается все более вероятным из-за огромных потерь на передовой. Соглашения о совместном использовании ядерного оружия могут помочь значительно снизить нагрузку на американские вооруженные силы в Европе, позволив им переориентироваться на Восточную Азию, которая остается главным приоритетом при новой администрации Дональда Трампа.