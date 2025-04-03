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Петр Ермилин

Циркон на борту: чем Запад пугают новейшие российские подлодки Ясень-М

3:20
Силовые структуры » Военные новости

Российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" представляют серьезную угрозу для флотов НАТО, пишет американское издание The National Interest. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, газета рассказывает об истории создания этих подлодок, их технических характеристиках и уникальном вооружении, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость до 9 Махов.

Дизельная подводная лодка, ВМФ России
Фото: Вадим Савицкий
Дизельная подводная лодка, ВМФ России

Что мы знаем о "Ясене"

Подлодки класса "Ясень" — продукт холодной войны. Когда гонка вооружений между СССР и США набирала обороты, Морское бюро машиностроения "Малахит" получило задание разработать флот скоростных ударных подлодок с крылатыми ракетами. Однако первая подлодка "Ясень" была введена в строй только после распада СССР. Головной корабль серии "Северодвинск" достиг операционной готовности в 2014 году. Несмотря на задержку, "Ясень" считался подлодкой высшего класса. По данным Naval News, модернизированные "Ясень-М" сопоставимы с американскими подлодками типа "Вирджиния" Block V.

После ввода в строй "Северодвинска" в 2021 году была принята на вооружение "Казань" (К-561), за которой последовали "Новосибирск" (К-573) и "Красноярск" (К-571). Следующей подлодкой, которая войдет в состав российского флота, станет "Архангельск" (К-564). В перспективе к классу могут присоединиться еще семь субмарин. Каждая подлодка этого класса развивает максимальную скорость 35 узлов при подводном водоизмещении 13 800 тонн. По российским данным, "Ясени" стали первыми подлодками с реактором четвертого поколения, обеспечивающим более длительный срок службы активной зоны.

Вооружение: главная сила "Ясень-М"

Однако настоящая мощь подлодок "Ясень-М" заключается в их вооружении. Эти подлодки оснащены 32 вертикальными пусковыми установками для трех типов ракет, включая крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Если "Ясень-М" действительно сможет нести гиперзвуковую ракету "Циркон", эти корабли станут еще более серьезной угрозой для противника. Государственные СМИ утверждают, что "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов (в 9 раз превышая скорость звука). По данным Missile Defense Advocacy Alliance, дальность "Циркона" составляет до 750 км, однако российские источники заявляют о значительно большей дальности — около 1000 км.

Будущее класса "Ясень"

Новая подлодка "Пермь" может стать первой, оснащенной "Цирконом", однако эта впечатляющая ракета, как ожидается, станет стандартным вооружением для будущих кораблей. Алексей Рахманов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации, недавно заявил РИА Новости: "Многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" будут... регулярно оснащаться ракетным комплексом "Циркон".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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