Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине

Российское военно-политическое руководство готовит прорывы на нескольких стратегических направлениях в зоне СВО.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ на Запорожье

Созрели условия для новой активной фазы СВО

Сейчас стало ясно, что мирные переговоры с Вашингтоном по Украине не имеют для Москвы желаемого результата. Россия недовольна тем, что США не хотят решать кризис путём устранения его первопричин, а простое прекращение огня её категорически не устраивает. Совсем не случайно президент РФ Владимир Путин пообещал "добить" ВСУ, а также призвал ввести "внешнее управление" Украиной при участии ООН.

То есть он уже ведёт разговор о следующем этапе СВО, который выставит для США совсем другие условия заключения мира, возможно, даже через капитуляцию Украины. Для начала широкого наступления в зоне СВО созрели предпосылки и на "земле" — курская операция успешно завершается, осталось освободить всего лишь Олешню и Горналь, резервы подготовлены, заканчивается весенняя распутица.

Освободить Запорожье — конституционная обязанность

Украинские и западные источники уверены, что ВС РФ начнут масштабное наступление в апреле-мае, и называют два вероятных направления. Первое — это на Запорожье вдоль Днепра. Для этого уже взяты позиции в районе Щербаков и Малых Щербаков, Лобкового и начато движение на север с целью зайти в тыл группировке ВСУ в Орехове, а также — на запад на село Каменское, обеспечивая фланг у реки. Ведётся систематическая работа дронами и артиллерией по узлам снабжения, в первую очередь вдоль дорог Орехов — Каменское и Новоекатериновка — Гуляйполе. Освобождение Запорожья — критический фактор для капитуляции Киева.

Готовится наступление на Харьков

Схема наступления ВС РФ на Красный Лиман и Боровую

Второе направление — на Красный Лиман в ДНР и/или Боровую в Харьковской области с плацдарма на западном берегу реки Жеребец. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), ВС РФ имеют здесь десятикратное преимущество над ВСУ в личном составе. Российские военкоры утверждают, что российская армия объединяет сейчас два плацдарма на западном берегу реки — основной около Новолюбовки и меньший около Макеевки с общим движением на Новый мир. После этого открывается оперативный простор вплоть до Харькова.

Заход в Днепропетровскую область деморализует ВСУ

Российские источники также говорят, что есть отличные перспективы для прорыва фронта на новопавловском направлении, где наступление идёт широким фронтом — на Комар через Весёлое на юге, на Богатырь от Разлива в центре и севернее от Преображенки на Котляровку. Цель этого наступления — зайти в Днепропетровскую область. Оборона ВСУ после захвата упомянутых рубежей уже строится в чистом поле, где обороняться всегда труднее.

О подготовке ВС РФ к широкому наступлению говорит новая тактика ударов по крупным городам роями БПЛА, чтобы лишить ВСУ стратегических резервов. Целями ударов являются цеха сборки и хранения дронов и других боеприпасов в Кривом Роге, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепропетровске.

Объективно говоря, если не будет прорывов, то у США через несколько месяцев появятся новые аргументы для замораживания войны по линии ЛБС, что совсем не в интересах России.