Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине

Российское военно-политическое руководство готовит прорывы на нескольких стратегических направлениях в зоне СВО.
Сейчас стало ясно, что мирные переговоры с Вашингтоном по Украине не имеют для Москвы желаемого результата. Россия недовольна тем, что США не хотят решать кризис путём устранения его первопричин, а простое прекращение огня её категорически не устраивает. Совсем не случайно президент РФ Владимир Путин пообещал "добить" ВСУ, а также призвал ввести "внешнее управление" Украиной при участии ООН.
То есть он уже ведёт разговор о следующем этапе СВО, который выставит для США совсем другие условия заключения мира, возможно, даже через капитуляцию Украины. Для начала широкого наступления в зоне СВО созрели предпосылки и на "земле" — курская операция успешно завершается, осталось освободить всего лишь Олешню и Горналь, резервы подготовлены, заканчивается весенняя распутица.
Украинские и западные источники уверены, что ВС РФ начнут масштабное наступление в апреле-мае, и называют два вероятных направления. Первое — это на Запорожье вдоль Днепра. Для этого уже взяты позиции в районе Щербаков и Малых Щербаков, Лобкового и начато движение на север с целью зайти в тыл группировке ВСУ в Орехове, а также — на запад на село Каменское, обеспечивая фланг у реки. Ведётся систематическая работа дронами и артиллерией по узлам снабжения, в первую очередь вдоль дорог Орехов — Каменское и Новоекатериновка — Гуляйполе. Освобождение Запорожья — критический фактор для капитуляции Киева.
Второе направление — на Красный Лиман в ДНР и/или Боровую в Харьковской области с плацдарма на западном берегу реки Жеребец. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), ВС РФ имеют здесь десятикратное преимущество над ВСУ в личном составе. Российские военкоры утверждают, что российская армия объединяет сейчас два плацдарма на западном берегу реки — основной около Новолюбовки и меньший около Макеевки с общим движением на Новый мир. После этого открывается оперативный простор вплоть до Харькова.
Российские источники также говорят, что есть отличные перспективы для прорыва фронта на новопавловском направлении, где наступление идёт широким фронтом — на Комар через Весёлое на юге, на Богатырь от Разлива в центре и севернее от Преображенки на Котляровку. Цель этого наступления — зайти в Днепропетровскую область. Оборона ВСУ после захвата упомянутых рубежей уже строится в чистом поле, где обороняться всегда труднее.
О подготовке ВС РФ к широкому наступлению говорит новая тактика ударов по крупным городам роями БПЛА, чтобы лишить ВСУ стратегических резервов. Целями ударов являются цеха сборки и хранения дронов и других боеприпасов в Кривом Роге, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепропетровске.
Объективно говоря, если не будет прорывов, то у США через несколько месяцев появятся новые аргументы для замораживания войны по линии ЛБС, что совсем не в интересах России.
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