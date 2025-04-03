Сводка с фронта: ВСУ заняли Белогорский мужской монастырь, когда капитулирует Киев

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку на четверг, 3 апреля.

Белгородское направление

Боевики Вооружённых сил Украины заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Для националистов толстые стены и подвалы монастыря — удобная боевая позиция. Ранее под украинскими ударами уже оказывались храмы и монастыри. Враг разгромил храм в посёлке Казачья Локня, который также бандеровцы использовали как укрытие.

На данный момент в Белгородской области продолжаются серьёзные боевые действия. Армия России контратакуют в Краснояружском районе. Бойцы группировки войск "Север" уничтожают личный состав и боевую технику националистов, пытавшихся прорваться в белгородское приграничье и продолжает освобождать Суджанский район.

Курско-Сумское направление

ВСУ пытаются рассредоточить живую силу в приграничных лесопосадках Сумщины. Перемещения неонацистов своевременно вскрываются, по врагу наносится огневое поражение. Из приграничного населённого пункта Угроеды (Сумская область) бандеровцы пытались вывести личный состав и бронетехнику. "Бесстрашные" нанесли по ним комплексное огневое поражение, уничтожив боевиков и технику.

Российские шторма продолжают зачистку посёлка Поповка и его окрестностей, перемалывая противника. В селе Демидовке неонацисты находятся только на юго-западном фланге. По солдатам армии Украины наносятся удары, Враг несёт серьёзные потери. Бандеровцы, получившие ранения, не имеют шансов выжить, поскольку эвакуацию Киев проводить запретил.

Около Демидовки несколько штурмовых подразделений Украины самовольно оставили позиции, пытаясь сбежать назад в Сумскую область. По бегущим "побратимам" нанесено огневое поражение. Уцелевший враг был добит своими же заградительными отрядами.

На Сумском участки "северяне" продолжают зачищать посёлок Гуево и его окрестности, также идут боевые действия на подступах к Олешне.

В Сумской области в районе Веселовки ВСУ опять предприняли и безуспешную контратаку. В результате комплексного поражения, группировка войск "Север" уничтожила большую часть врага, остальные военнослужащие армии Украины бежали в Беловоды.

Переговоры

На Украине кулуарно обсуждается, что у армии страны на данный момент реальный дефицит личного состава. Он концу года приведёт к тому, что украинские войска просто-напросто потеряют боеспособность. Даже понижение возраста мобилизации на Украине не исправит ситуации, однако даст возможность офису президента затянуть войну ещё на полгода. По прогнозам, к середине 2026 г., если Киев не подпишет первые соглашение, Украина может капитулировать.

Между тем, сегодня Дмитриев и Уиткофф начинают переговоры в Вашингтоне. Что означает эта встреча? Скорее всего, Вашингтон переводит киевский вопрос на второй план. Доминировать в повестке будет Иран. Добиться результата по нему на встрече дипломатов будет проще, чем решить украинскую проблему. По всей вероятности, администрация Трампа, наконец, поняла, что кейс по Украине — это весьма токсичная вещь, которая может погубить репутацию в американского президента.

Без сомнения, в Вашингтоне будут обсуждаться чисто межгосударственные отношения и различные коммерческие проекты. Украину, если и будут обсуждать, то в общих вопросах и не вынося каких-то требований к друг другу. Налицо стремление стран прийти к компромиссу по этому вопросу. Это значит, что вопрос сотрудничества с Киевом временно снят с повестки.