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Петр Ермилин

Россия наращивает производство Су-35: две причины почему

5:39
Силовые структуры » Военные новости

Россия намерена ускорить производство истребителей Су-35, несмотря на первоначальные планы по сворачиванию программы в 2030-х годах, сообщает Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание анализирует причины этого решения, включая успешное применение самолета на Украине, а также растущий экспортный спрос со стороны Алжира и Ирана.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

После поставки первой в этом году партии истребителей Су-35 в конце марта генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадёха заявил о планах ускорить производство этих самолетов.

"Наш приоритет — наращивание выпуска Су-34, Су-35 и Су-57... По каждому типу в этом году будет увеличен объем производства. Для поддержки этого мы продолжим расширять наши производственные мощности", — сказал он.

Представители ОАК отметили, что компания инвестирует в обучение персонала и модернизацию инфраструктуры, чтобы устранить "узкие места" и обеспечить более высокие темпы производства.

Это заявление стало неожиданностью для авиационных аналитиков, поскольку, хотя расширение производства ударного Су-34 и истребителя пятого поколения Су-57 уже подтверждалось, Су-35 ранее планировалось снять с производства в начале 2030-х годов, так как два более тяжелых самолета считались более экономически эффективными. Дальность и боевая нагрузка Су-35 значительно уступают Су-34, который может производиться менее чем за две трети его стоимости, в то время как его характеристики во всех ролях — будь то подавление ПВО, воздушный бой или другие задачи — заметно ниже, чем у Су-57.

Решение расширить производство Су-35, вероятно, было продиктовано двумя основными факторами. Первый — увеличение парка истребителей на фоне высоких оборонных расходов и роста напряженности с членами НАТО, при этом Минобороны России, судя по всему, довольно результативностью Су-35 в украинском конфликте. Эти самолеты играли ключевую роль в воздушных операциях с февраля 2022 года. Один из самых notable успехов произошел в марте 2022 года, когда Су-35, по сообщениям, сбил четыре украинских Су-27 под Житомиром в одном бою. Су-35 не понесли потерь в воздушных боях, одержав победы над Су-27, МиГ-29, Су-24М, Су-25, вертолетами Ми-8 и различными типами дронов. Этот опыт побудил ВКС России с сентября 2022 года расширить использование Су-35 в программах агрессорной подготовки.

Несмотря на успехи, Су-35 значительно уступают российским перехватчикам МиГ-31БМ в возможностях поражения целей за пределами визуальной видимости, в основном из-за отсутствия датчиков, сопоставимых по мощности с РЛС Н007М МиГа. Разработка новой РЛС для Су-35 на базе АФАР Н036 от Су-57 широко обсуждается, но пока не подтверждена. Расширение производства Су-35 позволит ВКС России не только быстрее заменять устаревшие истребители времен холодной войны, такие как МиГ-29, но и формировать новые авиационные части, особенно если самолеты получат современные датчики и вооружение.

Помимо роста внутреннего спроса, вторым фактором, повлиявшим на решение увеличить выпуск Су-35, стал значительный рост экспортного спроса за последние два года. После сообщений алжирских источников в сентябре 2024 года о планах закупки Су-35 первые поставки подтвердились через шесть месяцев. Объем заказов Алжира неизвестен, но ожидается на уровне около двух десятков машин, поскольку основные будущие заказы, вероятно, будут ориентированы на более совершенные Су-57, поставки которых начнутся до конца года.

Кроме Алжира, Иран с середины 2022 года рассматривался как потенциальный покупатель Су-35, а в январе 2025 года генерал КСИР Али Шадмани подтвердил размещение заказа. Парк Ирана, насчитывающий около 200 устаревших истребителей времен Вьетнамской войны, оставляет значительный простор для закупок Су-35 — сообщалось о планах приобретения 64 или более единиц. Иранские заказы, вероятно, стали главным фактором расширения программы Су-35 и могут превратить этот истребитель из скромного экспортного предложения в значительный успех с продажами за рубежом более 100 машин. Также обсуждается возможность новых контрактов, включая Индонезию и КНДР. Относительно небольшие размеры ВКС России и одновременные закупки четырех классов истребителей делают экспортный спрос критически важным для рентабельности расширенного производства Су-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы иран алжир military watch
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