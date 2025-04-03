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Петр Ермилин

В США рассказали о мощи легендарного советского истребителя Су-27

5:26
Силовые структуры » Военные новости

Советский истребитель Су-27, впервые поднявшийся в небо в 1977 году, остается одним из самых влиятельных боевых самолетов в истории, пишет американское издание The National Interest. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, издание рассказывает о создании "Фланкера", его уникальных характеристиках, боевом применении и неоднозначной роли в современном конфликте на Украине.

A Russian SU-27 Flanker aircraft photographed from a RAF Typhoon
Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0
A Russian SU-27 Flanker aircraft photographed from a RAF Typhoon

История Су-27

Вдохновленный более ранними советскими самолетами, но с существенными усовершенствованиями, первый прототип Су-27 под обозначением Т-10 совершил полет в 1977 году. Первые испытания выявили серьезные недостатки в производительности и стабильности, что привело к масштабной переработке конструкции. Переработанная версия Т-10С, ставшая основой для серийного Су-27, дебютировала в 1981 году.

После обширных испытаний и доработок самолет официально поступил на вооружение ВВС СССР в 1985 году. Полную операционную готовность он достиг лишь в 1990 году из-за сложности своих систем и политических потрясений в постсоветской России.

Дизайн Су-27

Конструкция Су-27 включает интегральную компоновку "крыло-фюзеляж" с большими стреловидными крыльями и двумя килями, что обеспечивает исключительную подъемную силу и стабильность на высоких и низких скоростях. Эти аэродинамические преимущества позволяют Су-27 выполнять знаменитую фигуру "Кобра", когда самолет кратковременно поднимает нос почти до вертикального положения без сваливания — демонстрируя свою сверхманевренность.

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями Сатурн АЛ-31Ф, каждый из которых развивает тягу более 12 500 кгс на форсаже. Эти двигатели позволяют "Фланкеру" достигать максимальной скорости свыше 2,35 Маха (около 2500 км/ч) и иметь боевой радиус 1500 км.

Электронная система дистанционного управления, передовая для своего времени, повышает маневренность, компенсируя присущую самолету неустойчивость, которая как раз и позволяет выполнять сложные маневры.

Авионика Су-27, характерная для эпохи его создания, включала аналоговые системы и мощную импульсно-доплеровскую РЛС Н001 "Меч", способную сопровождать несколько целей на большой дальности.

Вооружение Су-27 включает 30-мм пушку ГШ-30-1 и широкий набор ракет "воздух-воздух", таких как Р-27 и высокоманевренная Р-73, что усиливает его возможности за пределами визуальной видимости и в ближнем маневренном бою с самолетами НАТО.

Миссия "Фланкера"

Холодная война закончилась прежде, чем Су-27 смог выполнить свою первоначальную миссию по перехвату американских истребителей F-15 четвертого поколения. После распада СССР парк Су-27 был разделен между новыми государствами, причем большая часть досталась России и Украине.

Боевое крещение Су-27 состоялось во время Первой чеченской войны (1994-1996), где российские ВВС использовали его преимущественно для патрулирования и ограниченных ударов по наземным целям. Однако настоящий боевой потенциал самолета проявился позже. Во время эритрейско-эфиопской войны 1999 года эфиопские Су-27, по сообщениям, сбили несколько эритрейских МиГ-29, продемонстрировав превосходство в воздушных боях.

В современный период Су-27 и его модификации использовались Россией в таких конфликтах, как гражданская война в Сирии, где они обеспечивали прикрытие с воздуха и наносили точные удары. Адаптивность самолета сохраняет его актуальность даже после появления более новых моделей, таких как Су-35 и Су-57.

Наследие Су-27

Су-27 стал основой для целого семейства самолетов, включая палубный Су-33, многоцелевой Су-30 и упомянутый Су-35. За пределами России "Фланкер" поставлялся в Китай (где был создан местный вариант J-11), Индию, Вьетнам и несколько африканских стран. Его широкое распространение подтверждает репутацию надежной и мощной платформы.

Су-27 остается одним из важнейших современных российских боевых самолетов благодаря своей долговечности, влиянию на другие разработки и глобальному распространению. 

Тем не менее, значение Су-27 для российской военной авиации невозможно переоценить. Лишь по этой причине он заслуживает уважения как система, оказавшая огромное влияние на развитие авиации.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ссср военная авиация
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