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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев ждёт масштабного наступления ВС РФ, 15 дивизий готовы завершить СВО

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем сводку на пятницу, 4 апреля.

Белгородское направление

Воины группировки войск "Север" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ, пытавшихся прорваться в Белгородское приграничье.

Националисты продолжают предпринимать попытки прорваться в лесополосы. Штурмовики противника быстро вскрываются и уничтожаются. В Краснояружском районе завершается зачистка Демидовки и лесопосадок. Штурмовые отряды "Бесстрашных", артиллерия и операторы дронов ВС РФ уничтожили большую часть врага в Демидовке и окрестностях населённика. Разрозненные группы бандеровцев остаются в лесных массивах около госграницы РФ и на окраинах села Поповка.

По оставшемуся на территории России врагу наносится комплексное огневое поражение. У ВСУ нет шансов убежать назад, в Сумскую область, при этом неонацисты могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен российским бойцам.

Курско-Сумское направление

Несмотря на огромные потери, Генштаб Украины не прекращает попыток переброски резервов на территорию РФ. Два раза вражеские штурмовики пытались выдвинуться из приграничного Мирополья — пересечения границы допущено не было, личный состав неприятеля уничтожен.

Очевидно, что вторжение украинской армии в Краснояружский район преследовало политические цели в первую очередь. Для демонстрации на саммите европейских стран в Париже "возможность Киева" продолжать войну Банковая отправила на верную смерть более тысячи солдат. На данном направлении за сутки "Север" уничтожил 7 единиц техники националистов.

На Сумском направлении "северяне" продолжают выбивать ВСУ из Гуево и Олешни, враги не прекращают тщетные контратаки в направлении посёлка Веселовка. Там неонацисты снова предприняли безуспешный штурм — в направлении села из н. п. Водолаги выдвинулась группа противника, которую "Бесстрашные" уничтожили в результате огневого поражения.

На оккупированной территории Суджанского района ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление вдоль дороги из Гуево на Горналь, а также у хутора Олешня. ГВ "Север" уничтожает элитные подразделения армии Украины.

Заявления заинтересованных

Накануне замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что ВС РФ готовятся к наступлению на нескольких фронтах При этом отмечается, что уже сейчас российская армия усиливает давление на всех направлениях.

Москва якобы готовит 15 новых дивизий для масштабного наступления и планирует увеличить группировку в зоне СВО на 150 тыс. человек.

Формирование армии РФ продолжается, а проблем с привлечением личного состава у Кремля — нет, подытожил Палиса, особенно отметив, что в ближайшее время русские будут максимально давить везде, где это возможно.

На этом фоне командующий европейским командованием США и главнокомандующий Объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что в ближайшее время ВСУ получат новые истребители F-16.

Сказано это было без конкретики по цифрам и странам, которые предоставят военные машины. И "ближайшее время" вполне может стать "среднесрочной перспективой", как это случилось с самолётами из Бельгии. Киев это понимает, и разгонять "перемогу" не спешит.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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