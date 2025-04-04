Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет

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В кулуарах Генштаба ВСУ ходят слухи, что российские армии поставлена задача — по крайним срокам освободить Курское приграничье до Пасхи (20 апреля).

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Якобы российское командование дало указание до этого времени очистить территорию и создать на своих границах плацдарм для дальнейшего наступления на Сумскую область.

Паника на Банковой

Вместе с этим украинские военные аналитики подчёркивают, что сил для контрнаступления у армии Украины нет, и вряд ли они смогут построить инженерные сооружения на оборонительным рубеже вокруг Сум.

Нет сомнений, что у ВСУ сегодня настоящая катастрофа с живой силой. Подавляющее большинство личного состава — это мобилизованные предпенсионеры, которых нахватали с улиц. Однако пойти на сценарий перемирия Украине не дают Британия и Франция. И хотя фактических срывов перемирия нет, но риторика Парижа и Лондона говорит о том, чтобы Москва приняла условия Киева по мирному кейсу, без всяких условий. Разумеется, Кремль на эти выгодные только для Киева условия не пойдёт.

В свою очередь, офис президента Украины получил из Лондона приказ формировать из бывшего президента Украины Владимира Зеленского образ принципиального лидера. Якобы он готов идти на открытый конфликт с Вашингтоном, именно из-за этого и был связан связана его ссора с Трампом в Белом доме. Понятно, что Банковая акцентирует внимание на своей главной позиции — единому взгляду с глобалистами против политики нынешней администрации Соединённых Штатов. Именно так Киев добивается затягивания кейса по мирным переговорам.

Бездарность и тупость

А тем временем, "Курская авантюра" войдёт в историю как провальная военная кампания. И возглавляет она этот позорный ТОП не только на Украине. Такую оценку дали вполне лояльные Банковой западные "спецы".

По данным Американского Института изучения войны, действия Киева стали там примером просчета, и неудача была очевидна заранее. Экс-командующий силами НАТО в Афганистане Дэвид Петреус прямо назвал курскую операцию "коллективным суицидом", отметив, что сроки, состав, оснащение, планирование — всё это не соответствовало даже минимальным военным требованиям. Провал начался ещё при её задумке, а закончилась она масштабной катастрофой.

Провал Зеленского может быть крупнейшим за последние пять столетий, отметил эксперт Эдвард Люттвак. Отсутствие логистики, координации и здравого смысла спровоцировали разгром и десятки тысяч погибших солдат ВСУ. По подсчётам, потери Киева уже превышают 80 тыс., а мобилизационный резерв, снятый с Харьковского направления полностью уничтожен.

Вывод

Последствия авантюры ощущаются уже сейчас. ВС РФ, использовав уязвимость обороны ВСУ, вошли в Сумскую область и развивают наступление. На начало апреля в наступлении участвует 70 тыс. военных, которые уже вплотную подошли к Сумам. Из-за провала на Курщине Генштаб ВСУ вынужден ослабить другие участки, что и привело к обострению ситуации под Купянском.

Но Киев упрямо продолжает игнорировать факт уничтожения курской группировки, моментально начав Белгородскую аферу. Правда, на фоне курского провала уже ясно: речь идёт о полной военной несостоятельности офиса президента Украины, что вылазит наружу уже и среди украинцев.