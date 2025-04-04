Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Суджа: что варится в котле войны

4:21
Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала под Суджей Курской области. Репортаж из командировки.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова с артиллеристами спецназа Ахмат в Судже
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова с артиллеристами спецназа Ахмат в Судже

"Мужики! — звенит тонкий мальчишеский голос в "буханке", раздолбанной дронами и осколками снарядов. — А я жить буду?!" Я кусаю губы, чтобы не разреветься от жалости, и стараюсь не смотреть на рваную, перевязанную жгутом руку 18-летнего раненого парня. Всё материнское, бабье, сырое и слезливое рвётся из меня наружу. Но раскисать нельзя. Я помню, как на мой отчаянный вопрос: "Зачем 18-летним идти на фронт?" — я тут же получила отпор от бойцов: "Затем, чтобы стать мужчинами".

Боец с позывным Китай под Суджей

"Конечно, ты будешь жить, братишка! Поверь, я делаю всё, чтобы доставить тебя в госпиталь как можно быстрее", — твёрдо говорит наш водитель с позывным Китай, выжимая максимум из бывалой машины, похожей на швейцарский сыр, вся в дырках от прилётов. "Держитесь все крепче!" — кричит он нам, когда нас швыряет по ямам и ухабам на разбомблённой дороге где-то под Суджей. Его напарник раскуривает сигарету и сует её Китаю, который прямо на ходу глубоко затягивается.

"Как тебя зовут?" — спрашиваю я парня, обрывая непрошеное слово "сынок". "Тёма, — говорит он по-детски и уже по-взрослому поправляется, — Артём. Что это было?" "Дрон-камикадзе, — объясняет боец из "Ахмата" с позывным Чудо. — Мы его увидели, но не успели сбить. И он атаковал вашу машину. Ты давай, братишка, воду пей, ты кровь теряешь. И глаза не закрывай. Пацаны, сколько ещё у нас есть времени?!" — "Ещё пятнадцать минут. Успеваем".

— Если раненому наложили жгут на руку, у него есть сорок минут, если на ногу — максимум тридцать, — говорит мне Чудо. — Сейчас фронт в Курской области стремительно, за несколько дней, ушёл вперёд, а мобильные госпитали ещё подтянуться не успели. Так что повезло парнишке, что мы в это село Уланок заехали прямо перед атакой дронов. У ребят в селе даже эвакуационной машины не было, а тут мы подскочили. Беда сейчас с машинами, на них дроны ведут настоящую охоту.

Суджанский район Курская область

Когда мы передаём раненого Артёма врачам, мне вдруг приходит в голову мысль, что это вовсе не везенье. А промысел Божий. Воля провидения.

Суджанский район Курской  области

Чудеса случаются

Это был день, полный неизбежности. В село Казачья Локня Курской области я въехала с тяжёлым сердцем. Угрюмое, разорённое всушниками село, где рухнул спокойный, живописный порядок бытия и остановилась жизнь. Ребята-связисты из спецназа "Ахмат" занялись своей работой, а я зашла в местный дом культуры, где обнаружила целый арсенал американских снарядов и патронов.

Трофеи в Судже

От прежней жизни остался только занавес на сцене с трогательными русскими берёзками и сельская библиотека с книгами, лежащими в грязи на полу. Пушкин, Толстой, Лермонтов, Достоевский, русские сказки и… натовские патроны. Памятник воинам-освободителям перед ДК нацистские ублюдки раскрасили в "жовто-блакитный" цвет.

— Что символично, на памятнике написано: "Никто не забыт. Ничто не забыто". И мы этого всушникам не забудем, — скрипнул зубами боец с позывным Чудо. — Когда-то здесь, на нашей курской земле, наши прадеды воевали, а потом пришли негодяи и нагадили. Ну, ничего, недолго им осталось гадить.

— Почему у тебя такой удивительный позывной? — с любопытством спрашиваю я бойца.

— Потому что в моём роду существует традиция: всех первенцев называть Николаями. А я верующий человек. Есть такой покровитель — Николай-чудотворец. Я не считаю себя святым, поэтому не мог назвать себя чудотворцем. Получился сокращённый вариант позывного — Чудо.

Церковь в селе Казачья Локня, где стоял штаб ВСУ

Вместе с Чудом мы идём в сельский храм. Он снимает шапку и истово, благоговейно крестится перед входом. Но внутри нас ждёт прямо-таки библейская "мерзость запустения". Иконы и кресты сброшены на пол, всё разворочено и загажено. Битое стекло, взрыватели, следы солдатского постоя, украинские сухие пайки и даже "кровянка" (кровяная колбаса с Западной Украины). С поруганных икон на нас смотрят кроткие и вместе с тем строгие лица святых с очами, полными безмолвной скорби.

— Здесь был штаб украинских военных, — объясняет Чудо. — Обратите внимание, что и купол, и фасад церкви целы, потому что наша армия никогда не бомбит церкви и объекты культурного наследия. А всушники этим пользуются. Это бесы. Мы воюем с демонами.

Церковь  в селе Казачья Локня, где стоял штаб ВСУ

Слово "демоны" гулко разносится в пустой церкви, я вздрагиваю, осеняю себя крестным знамением и в страхе шепчу: "Стадо без пастыря — пища сатаны". Я наскоро читаю молитву, поскольку время не ждёт. И ещё не знаю, что буквально через сорок минут мы попадём под атаку дронов в селе Уланок, все четверо останемся живы и вывезем на "ахматовской" машине раненого 18-летнего пацана.

Уже поздно вечером, когда позади останется бесконечный, полный опасностей день в Судже и её окрестностях, я вдруг вспомню имя великомученика, в честь которого названа церковь в селе Казачья Локня. Димитрий Солунский, греческий воин-святой, покровитель военных. Именно ему молятся о том, чтобы выжить в боевых действиях. Так сказать, святой узкой специализации. Святой-спецназовец. Я смеюсь от забавного сравнения и засыпаю глубоким блаженным сном.

Суджа

"Мы стали частью Победы"

Мучительный, надсадный кашель, разрывающий лёгкие. Такой я помню только в реанимации во времена "ковида". Молодые мужчины, лежащие под капельницами, в полевом госпитале спецназа "Ахмат". У всех одинаковые симптомы: высокая температура, одышка, двухсторонняя пневмония, слабость. Все до одного — настоящие герои, достойные орденов, участники уже легендарной операции "Поток", которую неофициально называют операцией "Труба". Именно благодаря им удалось освободить Суджу.

Командир отряда связи спецназа Ахмат с позывным Тимсо с трудом поднимается с постели. У него воспалённые глаза и температура 39, а тут ещё журналистка с дурацкими вопросами:

— Судя по кашлю, речь идёт об отравлении? Можете рассказать, что произошло?

— Труба была длинная, выветрить её полностью сложно. Плюс вдоль бортов техническая смазка, низкий уровень кислорода, холод, подземные условия — всё это сыграло с нами злую шутку. Получилось отравление лёгких, которое у многих перешло в пневмонию.

— Расскажите, сколько длилась операция? В чём заключалась ваша задача?

— Мы обеспечивали связь для отряда. Это наша работа. Ничего сверхъестественного, просто пошли и сделали.

— Вы сами были в трубе?

— Да, я лично спускался. Было сложно со временем — ни света, ни ориентиров, приборы быстро садятся. Думаю, провёл там около двух суток, плюс-минус. Нас заходило много, и вместе с нами внутрь шли боеприпасы, обмундирование. Нужно было завести всё, рассредоточиться, потом ждать команды на взрыв выходов и начало атаки. С момента входа первых бойцов до выхода прошло примерно пять-шесть дней.

— Вы уже не ориентировались во времени?

— Времени вообще не чувствовалось. Оно быстро летело. Не до него было.

— Пять-шесть суток это быстро?! Это же полная темнота, замкнутое пространство…

— У всех по-разному. Кто-то нормально переносит темноту, кому-то тяжело. У некоторых была клаустрофобия. Если видели, что человек сильно нервничает, не справляется, — таких выводили. Потому что это уже физиология. Человек может быть бесстрашным бойцом, идти в бой один с топором против двоих сотен. Но вот труба — и всё. Страх замкнутого пространства.

— Какова длина трубы?

— 15 километров. Диаметр — метр сорок четыре. В полный рост не встать. Приходилось идти пригнувшись, почти всё время — полусогнувшись, или лежа, или сидя. Но паники не было. Скорее, наоборот, — ажиотаж. Все ждали, когда уже начнём. Столько времени в трубе, все были как заведённые. Хотелось скорее выпрыгнуть, побежать.

Врач из Луганска с позывным Тореро внешне спокоен, но в голосе чувствуется профессиональная тревога: "Такого массового масштабного поражения лёгких мы ещё не видели. Все наши пациенты здесь — участники операции "Поток". Когда мой командир поручил срочно найти схему лечения, я понял, что аналогов нет. И мы имеем дело с крайне сложной химической нагрузкой — почти вся таблица Менделеева. Продукты сгорания, нефтепродукты, газы, соединения никеля, гальванические испарения… Всем этим ребята надышались. У них у всех — химическое поражение лёгких с развитием пневмонита, который в большинстве случаев переходит в альвеолит и затем в тяжёлую пневмонию с дыхательной недостаточностью.

Коварство ситуации заключается в том, что газы, которые находились в трубе, дают отсроченную реакцию, симптоматика нарастает лавинообразно: первые два-три дня человек чувствует себя нормально. Но на третьи-четвёртые сутки появляется сухой кашель, одышка, снижается переносимость физических нагрузок, а к пятому-шестому дню поднимается температура — это признаки начинающегося отёка лёгких и вторичной пневмонии.

Мы подбирали схему лечения буквально вслепую — только на основе теоретических знаний, которые когда-то получали в университете. К счастью, видимо, учились мы неплохо: у всех ребят наблюдается положительная динамика. И огромное спасибо волонтёрам — они выручили. Смогли оперативно достать редкие лекарства, специфические антидоты, в том числе применяемые при отравлениях солями тяжёлых металлов и продуктами нефти. Благодаря им у нас всё получилось, схема сработала".

Героями себя бойцы не считают. "Да какие мы герои?! — искренне удивляется боец подразделения Аида с позывным Лом. — Наша задача была доставить технику в трубу. А вот настоящие герои — это штурмовики, те, кто вышел с другой стороны трубы и сразу пошёл на штурм. А мы так, помощники героев".

А вот боец с позывным Художник ощутил важность момента: "Мы потом с ребятами общались и говорили: то, что мы сделали, войдёт в историю. Мы уже маленькая часть большой легенды, винтик в большой машине, которая должна победить".

Котёл войны

На войне есть только чёрное и белое. Опасность — неподкупная проверка. Иногда хватает нескольких минут, чтобы понять, кто перед тобой — трус или храбрец, негодяй или человек чести. Но в этом чёрно-белом мире живут и сражаются люди самых разных характеров, взглядов, судеб и профессий, и они могут рассказать самые лучшие истории на свете. А каждый бой — это целая сага. Есть интеллигенты, которые могут часами рассказывать о тех сложных побуждениях, которые привели их в самую гущу событий. Есть немногословные рабочие люди с золотыми руками, которые и кашу сварят, и дрон из ружья собьют. Есть совсем молодые ребята-романтики, которых воспитали правильные книги и фильмы. Есть уголовники, и это особая среда — со своими правилами, жаргоном и "словом пацана", за которое надо отвечать.

Промзона в Судже

Но война на 70% состоит из… быта. Из того удивительного умения русского солдата устраиваться быстро, прочно и удобно в самом неудобном месте. Например, завесить старыми коврами плачущие от сырости стены в подвале или заарканить беглую свинью, сбежавшую из разбомблённого свинарника.

В гостях у артиллеристов из ахматовского отряда "Камертон" я сразу жадно вдохнула аппетитный запах мяса. В крохотной кухне ребята жарили с лучком восхитительную свинину, которую даже успели замариновать. И это в Судже, под постоянным обстрелом! Правда мне тут же испортил аппетит связист с позывным Феля, который с суровым видом отказался от угощения. "Это почему же?" — удивилась я. — "Во-первых, я связист. Мне приходится по деревьям и столбам лазить, чтобы связь установить. С полным желудком неудобно. Во-вторых, после еды наступает сонливость, а на фронте расслабляться нельзя. Надо быть начеку. А в-третьих, нам доктор велел есть один раз в день, только вечером. Потому что при ранении в живот желудок должен быть пустым".

"Ну, как хочешь", — отмахнулась я и тут же подцепила жирный кусок.

— Это кто ж вас так готовить научил? — восхитилась я.

— Жена, — с гордостью ответил боец с позывным Серьга. — Это ещё что! Вот мы баранью ногу научились делать. Только где нам в Судже барана взять?

— Вот на прежней позиции красота была, — вспоминает командир отряда с позывным Шомид. — 20 баранов, 20 курей, яички с них собирали.

— Какие вы, однако, хозяйственные!

— Да мы даже в Судже сразу в доме воду раскачали, окна и двери вставили. Мы ж не безрукие!

Я не перестаю удивляться, каких разных людей судьба сталкивает на войне. Командир отряда Шомид имеет две "вышки" (два высших образования): университет государственного управления и высшее техническое. Серьга закончил Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна и работал специалистом по рекламе. 55-летний Раджа, веселый и крепкий мужик, — тракторист, водитель-механик. В одном отряде я встретила писателя Карима Гарипова, который ушёл на фронт артиллеристом, чтобы защищать Родину и написать книгу о спецназе "Ахмат".

У меня однажды была жаркая дискуссия с бывшим коллегой, который стал добровольцем. Он пописывал нескладные стишки на фронте, много размышлял, надолго уходил в себя и делал свои выводы. "Ненавижу войну", — горько сказала я. "Но ведь она нужна, — возразил он. — Война за Родину — это то, что делает человека человеком. И только священная война творит из случайного сообщества людей настоящий народ, связанный чем-то большим, чем забота о хлебе насущном. Почему так упруга и жизнеспособна Российская-Советская империя? Потому что она всегда сражалась за свои жизненные интересы и мешала в котле войны десятки национальностей, делая их всех русскими по духу. Ну, сама подумай. Все бы эти люди: пахари, крестьяне, рабочие, артисты, поэты, инженеры, — шли бы по жизни разными тропами и никогда бы не пересекались, если бы их жизнь не пересекла. И точка пересечения судеб — всегда война".

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курская область
Новости Все >
Голодание или диета? Узнайте, что принесет вам больше пользы за год
Мышцы работали зря: ошибки после спорта, которые сводят на нет весь прогресс
Мойте ли вы волосы перед покраской? Это может быть фатальная ошибка
Виталина Цымбалюк-Романовская выписалась из роддома: точно знаю, что делать и как жить дальше
Инъекции красоты или крах смеха? Как ботокс перевернул мир стендапа
Пугачёва и Галкин* публично поддержали Козловского и вызвали смех в Сети
Как остановить сныть: сорняк, который не сдаётся без боя
ФСБ сорвала попытку теракта в военном общежитии Подмосковья
Отец Илона Маска объяснил, за что ценит российского президента
Джастин Бибер в опасности: Хейли Бибер призвала молиться за музыканта
Сейчас читают
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое
Наука и техника
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое Аудио 
Тысячи аистов не вернутся в Европу: смертельная ловушка в Ливане
Домашние животные
Тысячи аистов не вернутся в Европу: смертельная ловушка в Ливане Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Суджа: что варится в котле войны Дарья Асламова Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Последние материалы
Голодание или диета? Узнайте, что принесет вам больше пользы за год
Мышцы работали зря: ошибки после спорта, которые сводят на нет весь прогресс
Мойте ли вы волосы перед покраской? Это может быть фатальная ошибка
Виталина Цымбалюк-Романовская выписалась из роддома: точно знаю, что делать и как жить дальше
Инъекции красоты или крах смеха? Как ботокс перевернул мир стендапа
Пугачёва и Галкин* публично поддержали Козловского и вызвали смех в Сети
Как остановить сныть: сорняк, который не сдаётся без боя
ФСБ сорвала попытку теракта в военном общежитии Подмосковья
Отец Илона Маска объяснил, за что ценит российского президента
Джастин Бибер в опасности: Хейли Бибер призвала молиться за музыканта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.