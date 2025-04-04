Командующий армией США в Европе Каволи не поддержал стремление Трампа к прекращению огня на Украине

4:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Только военная победа России над Украиной несколько снизит энтузиазм Пентагона по сдерживанию России, хотя и не исключит его никогда.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government Американские военные

Задача США на Украине — не дать усилится РФ перед конфликтом с НАТО

Командующий американскими войсками в Европе и главком вооружённых сил НАТО в Европе (Eucom) Кристофер Каволи выступил 3 апреля в комитете по делам вооружённых сил сената конгресса США.

Освещая круг вопросов по Украине, он подчеркнул, что США напрямую помогают ВСУ в наведении систем ПВО Patriot и ракет ATCMS.

ВСУ "зависят от нас главным образом из-за высококлассных зенитных систем, которые сбивают баллистические ракеты и ударные ракеты дальнего радиуса действия", отметил Каволи, а также похвалил "эффективные пуски" дальнобойных ракет, которые "мы им подарили".

"Если бы украинцы не могли получать от нас разведданные, им было бы трудно нацеливаться, особенно на цели глубокого оперативного уровня, такие как командные пункты, логистические районы и т. п.", — добавил он.

Каволи довольно оптимистично смотрит на положение ВСУ, так как они "решили вопросы нехватки личного состава", и отверг утверждения о том, что поражение Украины на поле боя неизбежно. Его оптимизм, очевидно, основан на неких данных, что война на Украине "исказила" российскую экономику, а также что у ВС РФ "начинает приближаться к концу количество жизнеспособных танков на хранении". По мнению генерала, надо продолжать военную помощь Украине, иначе Россия выйдет усиленной "перед будущим конфликтом в Европе".

В этой связи Каволи предостерёг США от отказа представлять верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. По его словам, этот человек контролирует ядерные силы, обеспечивая "быстрый и смертоносный ответ".

"Мы хотели бы, чтобы они находились под командованием американского офицера", — сказал Каволи.

Для США был полезным выход из СНВ и ДРСМД

Главком считает, что выход США из СНВ и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был полезным. Это позволяет размещать оружие на важных для Вашингтона театрах военных действий, например, в Европе.

"Многоцелевая оперативная группа армии с дальнобойными орудиями — это ключевой компонент. В ней есть несколько систем, как вы, наверное, знаете, и есть запрос на размещение одной из них в Европе", — сказал генерал.

Россия может открыть второй фронт на стороне Китая

Он уверен, что "что бы США ни делали в мире, Россия найдёт способ обернуть ситуацию в свою пользу".

"В частности, в зависимости от конкретных параметров конфликта с Китаем, я бы ожидал, что Россия попытается извлечь выгоду из этого, будь то в информационной сфере или даже физически", — заявил Каволи.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Россия может открыть второй фронт, Каволи согласился, что такое возможно.

Гренландия нужна США, чтобы сдерживать Россию

Генерал также рассказал, зачем США Гренландия. К этому вынуждает якобы "арктическая экспансия России" с новыми аэродромами, позволяющими наносить удары по США через полярную шапку, а также попытки Северного флота РФ проникнуть в зону Гренландия — Исландия — Великобритания с крылатыми ракетами, запускаемыми с подводных лодок. Каволи подчеркнул, что Eucom стремится противостоять стремлениям РФ искать альтернативы базам в Сирии в Северной Африке.

Мнение Каволи будет иметь значение, когда конгресс будет рассматривать выделение новых военных траншей Украине. Только решение всех задач СВО поможет снизить энтузиазм Пентагона, хотя и не исключит его никогда. Об этом надо постоянно помнить.

Уточнения

Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, четырёхзвёздный генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (с 2022 года).



Европейское командование вооружённых сил США lang="en"> (EUCOM) — единое командование в составе Вооружённых сил США со штаб-квартирой в пригороде Штутгарта (Вайхинген, Казармы Патча, osm.org). Командование было создано 1 августа 1952 года.



Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) — двусторонний договор между США и СССР. Подписан 30—31 июля 1991 года в Москве, вступил в силу 5 декабря 1994 года. Срок действия договора истёк 5 декабря 2009 года.

