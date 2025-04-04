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Дмитрий Плотников

Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска прорываются к Лиману — командование армии Украины бьёт тревогу.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Ситуация становится всё хуже, жалуются боевики Вооружённых сил Украины.

Весенне-летнее наступление ВС РФ

Населённый пункт Ямполовка уже полностью контролируется российской армией. Она уже прорывается с севера к Торскому и двигается в направлении к селу Колодези. Малыми группами русские воины залетают в тылы Украины, накапливают там силы и, по словам украинских военных экспертов, "хаотично перемещаются". Киев уже в панике из-за того, что работать над стабилизации линии фронта ВСУ будет чрезвычайно тяжело.

Украинские источники уже написали, что генштаб Украины перебросил подразделения с нескольких направлений к Краматорску. Если информация будет подтверждена, значит главком Александр Сырский сместил фокус в сторону города Часов Яр. Именно сейчас этот населённик — укреплённый узел оборонительного рубежа, который ставка ВСУ хочет удерживать любой ценой.

Скорее всего, сценарий здесь повторится по Торецкому варианту: русские бойцы рассекут фланги, начнут штурмовать вглубь, будут задействованы мобильные группы и начнётся их сдерживания за счёт подкреплений. Сейчас задача Банковой — замедлить российские наступление. Однако это заставит их втянуться в тяжёлые боестолкновения, а значит, будет потрачено время.

Любопытно, что часть украинских подразделений, которые задействованы в переброске, раньше работали на Купянском участке, а затем были сняты оттуда. Это открывает российской армии окно: на Двуреченском плацдарме ВС РФ продолжат активно двигаться вперёд, используя ослабление обороны украинских войск.

 

Если переброска украинских резервов не даст результатов, то в перспективе Генштаб ВСУ окажется перед выбором очередного цугцванга: сконцентрировать резерв у Часова Яра и потерять инициативу под Купянском или же растянуть ресурсы и потерять оба фронта поэтапно. Что выберет Сырский — будет понятно уже в ближайшие дни.

Лукавство НАТО?

На фоне этого главком объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что Киев "не сможет перейти в масштабное наступление". Он заявил, что сейчас весьма трудно предсказывать масштабное наступление Киева.

От генерала НАТО звучит это весьма неожиданно, ведь он только недавно уверенно говорил обратное и настаивал на поставке комплексов РСЗО "Хаймарс" для украинской армии.

А почему же произошла такая резкая смена тезисов?

Тут две версии. Или США начинают притормаживать запросы Киева, попутно заявляя, что даже с военными поставками шансов произвести что-то масштабное у Украины весьма немного. Или же это старая песня для усыпления бдительности армии России, когда западные СМИ транслируют, что они "ни на что не надеются", но в то же время в портах Украины будет разгружаться военная техника, а на Западе идут последние этапы боевого слаживания.

Вывод

Два года назад этот сценарий уже разыгрывался. Тогда тоже заявлялось о крайне ограниченных возможностях, а затем западные партнёры помогали проталкивать наступление ВСУ на юг.

Получается, что или генерал НАТО или уже смотрит на вещи трезвым взглядом, или это ещё одна попытка внешнего прикрытия под очередную подкачку украинской хунты...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато купянск
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