Сводка с фронта: в ресторане Кривого Рога уничтожены западные инструкторы, Зеленский в истерике

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Представляем сводку на субботу, 5 апреля.

Белгородское направление

ГВ "Север" продолжает уничтожать технику и личный состав ВСУ, пытавшихся прорваться в Белгородское приграничье. Неонацисты не прекращают попыток просочиться в Краснояружский район. "Бесстрашные" уничтожают остатки штурмовых групп на территории РФ.

На южном фланге Демидовки зачищены подвалы домов и хозпостроек, в которых обнаружены тела бандеровцев, брошенные побратимами. Они скончались от ранений разной степени тяжести. Националисты также предприняли две попытки прорыва в Краснояружский район. Одна группа выдвигалась к Демидовке, другая к Поповке. Противник уничтожен в результате огневого поражения.

Допрос военнопленного подтвердил информацию о формировании командованием армии Украины штурмовых групп из боевиков мобильных групп ПВО, принимающих участие во вторжении в Белгородскую область. Враг продолжает переброску полевой артиллерии и РСЗО в Краснопольский район. Всё это вскрывается и уничтожается бойцами "Севера".

Курско-Сумское направление

Тут "северяне" продолжают перемалывать элиту ВСУ в приграничье. Из Гуево и окрестностей эвакуируют гражданское население. Бои идут на окраинах Олешни — враг там активно использует бронетехнику. Штурмовики ВС РФ выдавливают националистов из хутора, а артиллерия и операторы дронов сжигают вражескую технику.

Из н. п. Садки (Сумская область) в приграничные лесопосадки Суджанского района противник ночью перекинул несколько групп ССО, живая сила которых уничтожена была морскими пехотинцами армии РФ. Восточнее Веселовки (Сумская область) неонацисты предприняли попытку переброски военных на ББМ. "Север" уничтожил штурмовиков врага вместе с техникой.

ВС РФ продолжают разминирование Суджанского района. Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 5200 м.

Удар по боевикам и наёмникам

По сообщению Минобороны России, в 18:49 армия РФ нанесла высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания с командованием соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога. По данным ведомства, потери врага составили до 85 военных и западных офицеров, а также до двадцати единиц автотехники.

После такого результата противник начал спекулировать "погибшими гражданскими", а пресса подхватила это. В информационной акции принял участие и Зеленский, устроивший истерику в эфире. Однако, прежде всего, виноваты боевики и наёмники, которые прячутся за спинами мирных граждан. Каждый командир ВСУ, инструктор или боевик является угрозой для жизни русских бойцов, а значит, подлежит уничтожению. И надо помнить, что они беспрерывно атакуют наши города, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге по ресторану "Магеллан", где собрались наёмники, сначала был нанесен удар. Затем туда якобы прилетел кассетный боеприпас, но откуда прилетел, никто в Киеве не будет расследовать. Второй Бучи не состоится, хотя бы потому, что США уже всё это "фиолетово".

Кроме этого, ночью сообщалось в взрывах в Киевской, Винницкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.