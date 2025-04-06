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Дмитрий Плотников

На Украине не осталось безопасных мест: пламенный привет французам и британцам перед турне в Киев

3:57
Силовые структуры » Военные новости

После длительного перерыва сегодня ночью ВС РФ сегодня ударили ракетами по врагу.

Ядерный взрыв
Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Отмечается запуск 8-ми ракет "Калибр" с Чёрного моря и 9-ти ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Голый Киев

Также утром был нанесён удар 6-ю ракетами по Киеву. Пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах. Плюс прилетело 109 дронов. Удары нанесены так же по Подолу а центре столицы Украины недалеко от резиденции Владимира Зеленского. В Киеве всё разбитое было оцеплено СБУ. Глушили связь.

8 БПЛА ударили по ​​промышленным предприятиям города Сумы.

Всё это пламенный привет французам и британцам перед их намерением посетить Киев. Безопасных мест на Украине просто нет. Словом, приезжайте, но есть нюанс…

Украинские паблики уже отметили, что комплексы ПВО смогли перехватить рекордно низкое число российских ракет. Фактически Киев был вынужден выбирать — какие боеснаряды сбивать, а какие "можно пропустить".

И если раньше столица считалась наиболее защищённым местом на Украине, из-за чего там после начала военных действий размещалось производство ВПК, то теперь все эти объекты — лёгкая цель, из-за отсутствия ракет для противовоздушной обороны.

Жизнь во лжи

А между тем, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что гражданам Незалежной не нужно знать "жестокую правду" о войне.

"Общество должно быть готово узнать правду, наверное, со временем. Во время войны всю правду знать — это лишнее. Иначе у людей разные мысли могут начать появляться. Сознание людей, оно не у всех приспособлено воспринимать жестокую правду", — отметил руководитель Главного управления разведки.

Вот потом сюрприз будет! И по потерям, и по результатам войны, и по перспективам.

 

Что имел в виду Буданов

Расшифровываются слова Буданова так: Киев сразу знал, что выиграть в противостоянии с Россией было невозможно. Однако власть войну не предотвратила, хотя могла. И для этого было несколько попыток от России, которые власть отвергла намеренно.

Во вторых, Банковая знала, что война начнётся в феврале. Однако не спасла мирное население, а как раз воспользовалась им как щитом.

В-третьих, потери ВСУ занижаются более чем в 10 раз. Реальная цифра будет очень страшной для украинцев.

В-четвёртых, Киев прячет военные объекты рядом с жилыми домами. А во многих трагедиях виновата ПВО Украины.

В-пятых, 90 процентов наёмников армии Украины — это мародёры, убийцы и насильники. Все их бесчинства списывались на российских бойцов. Всё это было искусственным разгоном кейса ненависти против русского воина. Надо было очернить российского солдата, чтобы заставить рабов идти умирать за киевский режим. Украинцев убеждали, что в России жизнь ужасная, там нет демократии, свободы, еды и вообще цивилизации. Правда, спустя три года спецоперации Киев сбросил маску, признав, что всего этого нет в Незалежной, а народ Украины — самые настоящие крепостные.

Ну и наконец, украинские активы уже давно проданы за долги. Рабы умирали зря, поскольку они здесь временные квартиранты. Да и защищали они Украину только для Британии. И элита Незалежной знала об этом.

Глава ГУР понимает, что это всё всплывёт очень скоро. Поэтому ему нужно первым заявить о "правде", сделав виноватым только Офис президента Украины...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы киев украина ракетный удар
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