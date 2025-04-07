Сводка с фронта: Курское приграничье скоро будет освобождено, потерянные боевики под Суджей

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем сводку на понедельник, 7 апреля.

Белгородское направление

Демидовка зачищена от противника. Последние группы ВСУ, сидевшие в подвалах, ликвидированы. Неонацисты перебросили на этот участок подразделения 39-й бригады, которая приняла участие в попытке прорыва границы РФ на направлении Поповки. В результате комплексного огневого поражения враг уничтожен.

Кстати, эта бригада береговой обороны ВСУ была создана 5 марта из числа националистов 126-й бригады тероборонщиков. Подразделение входит в состав Корпуса морпехов Украины.

Также тут "северянами" вскрыты 225-й и 33-й полки, медийная 47-я бригада, 414-я бригада ударных дронов ("Птахи Мадяра"), 22-я, 61-я, 17-я, 122-я бригады, подразделения неонацистов, а также части ГУР и ССО. Всех усилили прикомандированные боевики из самих различных частей, включая пвошников и связистов.

Курско-Сумское направление

На этом участке бандеровцы не оставляют попыток сохранить контроль хоть над каким-то участком приграничья в Суджанском районе, перебрасывая новых солдат в район госграницы. В Гуево группировка "Север" продолжает зачистку населённика, уничтожая оккупантов, отказавшихся сложить оружие.

Подразделения ВДВ армии России зачистили окрестности села Басовка, уничтожив здесь разрозненные группы врага. Из Юнаковки к Олешне ВСУ попытались перебросить штурмовиков. Операторы БПЛА уничтожили личный состав и военную технику националистов.

Подразделения морской пехоты "Севера" продолжают зачистку лесополок в районе госграницы. Там до сих пор встречаются разрозненные группы врага, которые не владеют обстановкой, считая, что Суджанский район в основном находится под украинским контролем.

Общее продвижение "Бесстрашных" в Курском приграничье — более 6900 м.

Сегодня утром ВКС России активно работают в Харьковской и Сумской областях. КАБы и ФАБы разносят очередные резервы бандеровцев, которые собирались идти на прорыв в Курское и Белгородское приграничье.

Донбасс

Армия России вышла на окраины посёлка Шевченко у границы Запорожской области и ДНР, продолжая успешно наступать. ВС РФ вышли на восточные окраины населённика, расположенного на стыке трех регионов.

"Наши войска продвинулись от Бурлацкого севернее села Шевченко ДНР, а также вышли на восточные окраины этого населенного пункта, освободив около 8 кв. км",

— цитирует ТАСС председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова.

Минобороны РФ уже сообщало, что штурмовики 127-й бригады ГВ "Восток" освободили Скудное и Бурлацкое в этом же районе.

Продвижение здесь имеет важное тактическое значение, и позволяет русской армии контролировать административные границы сразу трёх регионов: Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР, что усложняет логистику всушников.

Минобороны России

МО России сообщает, что сегодня ночью уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотников самолётного типа:

13 дронов сбито над акваторией Азовского моря,

4 дрона – над территорией Краснодарского края,

По одному беспилотнику над территориями Крыма и Брянской области.