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Дмитрий Плотников

Секретные потери РСЗО HIMARS: что стоит за уязвимостью артиллерии ВСУ?

4:10
Силовые структуры » Военные новости

По информации, сейчас Вооружённые силы России собрали у Сумской области 60 тысяч солдат.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Диверсионно-разведывательные группы ВС РФ уже давно плотно работают в тылу Украины.

Сумская угроза для ВСУ

На отдельных участках наблюдается безостановочное движение русских бойцов. Украинская армия, опустошенная и измотанная провалом Курской операции, не имеет ни подготовленного резерва, ни техники, ни базовых фортификационных сооружений. Резерв, который националисты могли сжечь, они сожгли в попытке удержать свои позиции под Курском. Сейчас ВСУ просто нечем закрывать новую дыру.

На отдельных участках, например, в районе посёлков Гуево и Олешня зафиксированы попытки Киева экстренно возвести фортификации, но вряд ли им это уже поможет. Тем более, что рельеф местности не даст эффективно удерживать оборонительный рубеж. Это понимают и в командовании ВСУ, поэтому сюда брошены остатки резервов, чтобы пытаться закрепиться, пока наступление армии России не стало критичным. Но времени у бандеровцев мало, ресурсы на исходе.

Глав офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского любой ценой удержать оставшуюся территорию в Курской области, чтобы сорвать перемирие на Пасху (20 апреля). В Киеве полагают, что Москва не пойдёт на прекращение огня до тех пор, пока украинские войска присутствуют хотя бы в одном посёлке РФ, а значит, нужно перебрасывать туда всё, что есть в наличии.

Проблема "Хаймарсов"

А с началом русского наступления в Сумщине возникает вопрос: что у ВСУ теперь будет с тактикой применения американских РСЗО HIMARS.

Опыт Курского освобождения показал, что Киев регулярно выводил установки на участки, где "Хаймарсы" фиксировались и уничтожались. По оценкам "Военной хроники", на Курской операции было уничтожено и выведено из строя до 13 HIMARS. И как раз в таком формате — быстрый залп и откат. Но дело в том, что этот откат недостаточно быстр, чтобы не засветиться.

 

Неизвестно точно, какое количество реактивных систем залпового огня ВСУ компенсировали поставками. Но даже если Запад что-то и прислал, то восстановление идёт при растянутой логистике и дефицита времени. Это значит, что каждая РСЗО на фронте становится критическим активом, и потеря уже не закроется новой партией.

Да, "Хаймарсы" по-прежнему остаются привязанными к трассам — вопрос проходимости критичен особенно при весеннем бездорожье. Потепление решит проблему лишь отчасти. Но всё упрётся в тактику и образовавшиеся риски. Относительно простые маршруты в Сумском приграничье армию Украины уже раз подвели, и второй раз в эту же кучу Генштаб ВСУ наступать не захочет и ему придётся выбирать между повышением рисков и снижением плотности применения.

Несомненно, большую часть рисков при планировании сумской операции учли и в Генштабе ВС РФ. Извлечённый из уничтожения "Хаймарсов" опыт уже достаточен, чтоб вырабатывать быстро адаптируемый механизм их поражения.

Ну и не стоит забывать, что риск применения РСЗО для Киева и Пентагона кратно вырос после признаний натовского генерала Каволи, который признался, что именно американцы координируют применение HIMARS. Как в выборе цели, так и в пусках. Расчёты ВСУ в этой схеме — цирковые обезьянки, которые нажимают кнопки по команде. И любой выезд — это операция, завязанная на внешнее командование.

Вот и выходит, что срыв даже одной такой схемы — не просто минус расчёт и ПУ, это удар по всему огневому планированию. А также по репутации американцев…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы андрей ермак сумская область курская область
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