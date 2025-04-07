Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух

При формировании концепции авианосцев, в СССР, а затем и в России принимали весьма противоречивые решения, которые приводили к таким же решениям во время выработки создания авиационной техники для этих судов.
Современный авианесущий флот РФ состоит из единственного корабля и 20-ти самолётов Су-33. Но даже эти силы беспомощны, если нет своевременной информации о противнике (надводном и воздушном), которую наиболее эффективно предоставляют лишь корабельная воздушная машина радиолокационного дозора и наведения (РЛДН).
Самым удачным проектом тут является самолёт Як-44Э. Его созданию предшествовали работы по перспективным авианесущим кораблям.
Як-44 — это амбициозный, но так и не завершённый советский проект палубного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разработанный ОКБ Яковлева в 1970-80-х годах. Он создавался как советский аналог американского E-2 Hawkeye, чтобы базироваться на авианосцах проекта 1143.5 — в первую очередь, на "Ульяновске", который тоже не был достроен.
В конце 1970-х годов отечественное авиастроение столкнулось с необходимостью создания специализированного палубного самолёта радиолокационного дозора. ОКБ имени Яковлева взяло на себя амбициозную задачу разработать машину, которая могла бы стать аналогом американского E-2 "Хокай”, но с учётом специфики советских авианесущих кораблей.
Первоначально проект получил обозначение Як-44 и предполагал возможность базирования как на авианосцах, так и на сухопутных аэродромах. Ключевым требованием стала способность работать с авианосцев проекта 1143.7, в частности, с "Ульяновском”.
К 1988 году проект претерпел существенные изменения и получил обозначение Як-44Э. Новая версия предусматривала установку инновационного радиотехнического комплекса с характерным грибовидным обтекателем радара. Силовая установка должна была включать перспективные турбовинтовентиляторные двигатели Д-27 мощностью 14000 л. с. каждый. Производственной площадкой был выбран Ташкентский авиационный завод.
Технические характеристики самолёта впечатляли:
Радиолокационная система Як-44Э могла обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 200 км и надводные объекты — более чем на 300 км. При этом система позволяла одновременно отслеживать до 1300 целей.
К сожалению, распад СССР и сокращение финансирования привели к остановке проекта на стадии подготовки к постройке опытных образцов в начале 1990-х годов. Тем не менее, Як-44 остаётся уникальным проектом — это единственный в мире самолёт радиолокационного дозора, специально разработанный для эксплуатации с авианосцев, оборудованных взлётными трамплинами.
Даже сегодня проект сохраняет свою актуальность и потенциальную конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке, демонстрируя передовые технические решения и широкие возможности модификации под различные задачи.
Разработка началась в 1978 году.
Як-44 стал символом того, как далеко могла зайти советская палубная авиация — но не зашла.
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