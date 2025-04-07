Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух

4:47
Силовые структуры » Военные новости

При формировании концепции авианосцев, в СССР, а затем и в России принимали весьма противоречивые решения, которые приводили к таким же решениям во время выработки создания авиационной техники для этих судов.

Як-44
Фото: commons.wikimedia.org by Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Як-44

Современный авианесущий флот РФ состоит из единственного корабля и 20-ти самолётов Су-33. Но даже эти силы беспомощны, если нет своевременной информации о противнике (надводном и воздушном), которую наиболее эффективно предоставляют лишь корабельная воздушная машина радиолокационного дозора и наведения (РЛДН).

Самым удачным проектом тут является самолёт Як-44Э. Его созданию предшествовали работы по перспективным авианесущим кораблям.

О чём речь

Як-44 — это амбициозный, но так и не завершённый советский проект палубного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разработанный ОКБ Яковлева в 1970-80-х годах. Он создавался как советский аналог американского E-2 Hawkeye, чтобы базироваться на авианосцах проекта 1143.5 — в первую очередь, на "Ульяновске", который тоже не был достроен.

История проекта

В конце 1970-х годов отечественное авиастроение столкнулось с необходимостью создания специализированного палубного самолёта радиолокационного дозора. ОКБ имени Яковлева взяло на себя амбициозную задачу разработать машину, которая могла бы стать аналогом американского E-2 "Хокай”, но с учётом специфики советских авианесущих кораблей.

Первоначально проект получил обозначение Як-44 и предполагал возможность базирования как на авианосцах, так и на сухопутных аэродромах. Ключевым требованием стала способность работать с авианосцев проекта 1143.7, в частности, с "Ульяновском”.

К 1988 году проект претерпел существенные изменения и получил обозначение Як-44Э. Новая версия предусматривала установку инновационного радиотехнического комплекса с характерным грибовидным обтекателем радара. Силовая установка должна была включать перспективные турбовинтовентиляторные двигатели Д-27 мощностью 14000 л. с. каждый. Производственной площадкой был выбран Ташкентский авиационный завод.

 

Технические характеристики самолёта впечатляли:

  • Длина фюзеляжа — 20,5 м
  • Размах крыла составлял 25,7 м (и 12,5 м в сложенном положении)
  • Высота достигала 5,8 м
  • Максимальная взлётная масса планировалась в пределах 40 т.

Радиолокационная система Як-44Э могла обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 200 км и надводные объекты — более чем на 300 км. При этом система позволяла одновременно отслеживать до 1300 целей.

К сожалению, распад СССР и сокращение финансирования привели к остановке проекта на стадии подготовки к постройке опытных образцов в начале 1990-х годов. Тем не менее, Як-44 остаётся уникальным проектом — это единственный в мире самолёт радиолокационного дозора, специально разработанный для эксплуатации с авианосцев, оборудованных взлётными трамплинами.

Даже сегодня проект сохраняет свою актуальность и потенциальную конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке, демонстрируя передовые технические решения и широкие возможности модификации под различные задачи.

Факты

Разработка началась в 1978 году.

  • Предполагалось использование двух турбовинтовых двигателей Д-27К (вариант двигателя от Ан-70).
  • Имел характерную конструкцию: высокорасположенное крыло, фюзеляж с хвостовой рампой и радиолокационную антенну в обтекателе на "тарелке" над фюзеляжем, как у E-2.
  • Планировалась телескопическая стойка шасси, чтобы обеспечить зазор под вращающейся РЛС при хранении на палубе.
  • Ни один прототип не был построен, всё ограничилось проектной документацией и макетом.

Як-44 стал символом того, как далеко могла зайти советская палубная авиация — но не зашла.

Су-33м як-44э
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср самолёт
Новости Все >
Селфи с Буддой и другие ошибки туристов, которые разозлят тайцев: за это вас заставят извиняться на коленях
Прыщи на спине: как избавиться от невидимого врага с помощью пяти простых шагов
Этот приём превратит любой сад в уютное место для отдыха — без лишних затрат
50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать
Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально
Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?
Печальные глаза собаки: почему она может быть грустной и как помочь ей вернуть счастье
В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику
Сейчас читают
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Авиация
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации? Аудио 
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Еда и рецепты
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух Дмитрий Плотников Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Селфи с Буддой и другие ошибки туристов, которые разозлят тайцев: за это вас заставят извиняться на коленях
Прыщи на спине: как избавиться от невидимого врага с помощью пяти простых шагов
Этот приём превратит любой сад в уютное место для отдыха — без лишних затрат
50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать
Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально
Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?
Печальные глаза собаки: почему она может быть грустной и как помочь ей вернуть счастье
В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.