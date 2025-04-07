Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах

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Накануне, терпящий поражение на полях сражений, бывший президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские войска не хотят морского перемирия, нанося удары с моря.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ зрк patriot

Теперь становится понятно, о каком перемирии заявляла Банковая, когда продавливала вариант, при котором "Калибры" не должны были бить с морских носителей по украинским портам и городам. Получается, она хотела лишить Россию одного из наиболее стабильных и неперехватываемых средств поражения.

Логика Киева понятна: "вырубить" военно-морской флот России, чтобы у нею нивелировался механизм нанесения ударов. Так Киев попытался восстановить логистику, поскольку плотность ударов будет снижена. И если Банковой повезло бы, то россиян удалось "уболтать" на перемирие до летнего периода.

Кстати, как раз из-за этого офис президента Украины резко оживил тему морской безопасности и мирных переговоров. Ясно, что он так хочет выбить ракеты из арсенала армии России хотя бы на время. Но ничего у Киева не получилось.

Что будет теперь требовать Киев?

По логике Зеленский теперь начнёт продавливать отказ от применения ракет воздушного базирования. А это ещё одно преимущество армии России. На фоне этого, "просроченный" требует всё больше ЗРК "Пэтриот", отмечая, что Украине нужны комплексы противовоздушной обороны, и как можно быстрее.

После довольно ощутимого недавнего удара баллистикой, киевский режим опять обратился к западным хозяевам, и потребовал у них ускорить поставки комплексов ПВО. В своём видеообращении Зеленский буквально кричал, что Незалежной срочно нуждается в дополнительных системах Patriot, и чем быстрее, тем лучше.

Он отметил, что этот вопрос поднимет на встрече формата Rammstein. Правда, то, что американские высшие военные чиновники на ней будут отсутствовать, резко снижает киевские шансы. Поэтому Зеленский поручил своим военному и внешнеполитическому ведомствам активизировать переговоры с Белым домом в двустороннем порядке. Тема беседы — локализация производства комплексов ПВО на Украине.

Попутно бывший президент Украины напомнил, что если бы Кремль не вышел из зернового соглашения, то Россия не могла бы запускать "Калибры" из черноморской акватории. Ведь именно оттуда по украинским регионам был нанесён разящий удар.

Напомним, накануне российская армия выпустила по территории Украины баллистические ракеты, которые украинские войска перехватить так и не могли. Как заявил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат, под Киевом удалось сбить лишь пять ракет из шести.

По его словам, российские войска сейчас делают ставку именно на баллистические ракеты — в отличие от крылатых, баллистику труднее сбить или обработать РЭБом, для этого нужны как раз комплексы Patriot. А как сказал Зеленский, их в ВСУ сегодня очень мало.

"Баллистика — это то, что сбивает только "Пэтриот", и этих систем не хватает. Это слабое место в нашей обороне", — подытожил Игнат.

Ну а логика русской армии понятна — она наращивает удары, зная что у Вооружённых сил Украины ресурсов для прикрытия всех направлений — практически не осталось.