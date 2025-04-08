Сводка с фронта: Запад не верит в контрнаступление ВСУ, Киев тасует оставшиеся резервы

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку на вторник, 8 апреля.

Белгородское направление

Утром ВСУ пытались прорваться к Демидовке при поддержке танка Abrams. Техника и личный состав врага уничтожены операторами российских дронов. Под прикрытием непогоды неонацисты попытались перебросить в приграничный лесной массив очередных штурмовиков. В результате огневого поражения противник уничтожен.

Оставшиеся на территории РФ разрозненные группы бандеровцев пытаются объединиться. Группировка "Север" своевременно вскрывает перемещение живой силы ВСУ, уничтожая врага.

Штурмовики ВС РФ продолжают зачистку лесопосадок в окрестностях Демидовки и Поповки.

Артиллерия и операторы БпЛА врага наносят неизбирательные удары по территории России. В окрестностях села Поповка зафиксировано попадание снаряда по группе ВСУ, сбросами националисты поражают своих же побратимов, пытающихся вернуться назад, в Сумскую область.

Операторы дронов ВС РФ продолжают фиксировать огромные потери врага на этом направлении. Данные объективного контроля и некрологи в соцсетях указывают, что количество уничтоженного противника превысило 1000 человек.

Сумско-Курское направление

Подразделения РФ продвинулись на южном направлении, двигаясь в сторону посёлка Горналь от Гуево, где уже завершилась зачистка. К северу от населённика российская армия смогла закрепиться на местности и пытается двигаться дальше. Есть успех и к северу от Горналя. Там штурмовики зачистили от ВСУ лесополки и заняли часть территорий. Горналь — последний населённый пункт, который остаётся под Киевом.

На направлении хутора Олешня идут бои. Судя по действиям врага, сдавать фланги он не намерен, и забрасывает новые подкрепления: 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 1-ю отдельную танковую бригаду.

Неонацисты продолжают переброску элитных штурмовиков и в Краснопольский район Сумщины. На направлении вскрыты части 82-й бригады ВСУ. Группировка "Бесстрашных" уничтожила несколько составов этого подразделения в Суджанском районе, доукомплектование которого происходило за счёт 18-24 летних свидомых.

Метания Банковой

Из-за провала наступления в Белгородском приграничье, где ВСУ застряли "в двух посёлках", Владимиру Зеленскому пришлось самому объявить, что украинские войска находятся в Курской и Белгородской областях, но "просроченный" не уточнил, что они каждый день теряют там присутствие, а контроль ВСУ — это пару десятков квадратных километров.

Экс-президент Украины надеялся на успех "медийного наступления", куда были брошены резервы из Харьковской и Сумской областей, но результатов нет и не предвидится. Это и вынудило Зеленского "громко заявить", о присутствии на этих территориях, чтобы СМИ Запада увидели это. Они не замечали и не освещали "успех" ВСУ, ибо провалов у них намного больше. Кстати, все аналитики критикуют эту пиар-операцию.

По информации, у Киева на многих участках всё очень плохо. Даже паблик Deep State признал, что на Лиманском направлении в районе Новое — Екатериновка — Невское ситуация для армии Украины печальная, у ВС РФ там серьёзное преимущество. Русские продвинулись у Нового и Невского, а на село Екатериновка они оказывают постоянное давление.