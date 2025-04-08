Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку на вторник, 8 апреля.
Утром ВСУ пытались прорваться к Демидовке при поддержке танка Abrams. Техника и личный состав врага уничтожены операторами российских дронов. Под прикрытием непогоды неонацисты попытались перебросить в приграничный лесной массив очередных штурмовиков. В результате огневого поражения противник уничтожен.
Оставшиеся на территории РФ разрозненные группы бандеровцев пытаются объединиться. Группировка "Север" своевременно вскрывает перемещение живой силы ВСУ, уничтожая врага.
Штурмовики ВС РФ продолжают зачистку лесопосадок в окрестностях Демидовки и Поповки.
Артиллерия и операторы БпЛА врага наносят неизбирательные удары по территории России. В окрестностях села Поповка зафиксировано попадание снаряда по группе ВСУ, сбросами националисты поражают своих же побратимов, пытающихся вернуться назад, в Сумскую область.
Операторы дронов ВС РФ продолжают фиксировать огромные потери врага на этом направлении. Данные объективного контроля и некрологи в соцсетях указывают, что количество уничтоженного противника превысило 1000 человек.
Подразделения РФ продвинулись на южном направлении, двигаясь в сторону посёлка Горналь от Гуево, где уже завершилась зачистка. К северу от населённика российская армия смогла закрепиться на местности и пытается двигаться дальше. Есть успех и к северу от Горналя. Там штурмовики зачистили от ВСУ лесополки и заняли часть территорий. Горналь — последний населённый пункт, который остаётся под Киевом.
На направлении хутора Олешня идут бои. Судя по действиям врага, сдавать фланги он не намерен, и забрасывает новые подкрепления: 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 1-ю отдельную танковую бригаду.
Неонацисты продолжают переброску элитных штурмовиков и в Краснопольский район Сумщины. На направлении вскрыты части 82-й бригады ВСУ. Группировка "Бесстрашных" уничтожила несколько составов этого подразделения в Суджанском районе, доукомплектование которого происходило за счёт 18-24 летних свидомых.
Из-за провала наступления в Белгородском приграничье, где ВСУ застряли "в двух посёлках", Владимиру Зеленскому пришлось самому объявить, что украинские войска находятся в Курской и Белгородской областях, но "просроченный" не уточнил, что они каждый день теряют там присутствие, а контроль ВСУ — это пару десятков квадратных километров.
Экс-президент Украины надеялся на успех "медийного наступления", куда были брошены резервы из Харьковской и Сумской областей, но результатов нет и не предвидится. Это и вынудило Зеленского "громко заявить", о присутствии на этих территориях, чтобы СМИ Запада увидели это. Они не замечали и не освещали "успех" ВСУ, ибо провалов у них намного больше. Кстати, все аналитики критикуют эту пиар-операцию.
По информации, у Киева на многих участках всё очень плохо. Даже паблик Deep State признал, что на Лиманском направлении в районе Новое — Екатериновка — Невское ситуация для армии Украины печальная, у ВС РФ там серьёзное преимущество. Русские продвинулись у Нового и Невского, а на село Екатериновка они оказывают постоянное давление.
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