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Любовь Степушова

Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает

Силовые структуры » Военные новости

Военным Эстонии будет предоставлено право потопить гражданское судно в международных водах Балтийского моря. Военный конфликт страны НАТО с РФ назревает.

Балтийское море в Зеленоградске
Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балтийское море в Зеленоградске

Парламент Эстонии разрешит топить гражданские суда

На следующей неделе парламент Эстонии, по всей видимости, примет законопроект о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, пишет издание ERR. ee

Согласно проекту, одобренному комиссией по государственной обороне парламента, в морской экономической зоне Эстонии будет разрешено применение силы к торговым судам "в соответствии с международным морским правом для защиты инфраструктуры, объектов государственной обороны, портов, объектов, оборудования или судов, которые оказывают жизненно важные услуги, если другие средства неэффективны".

По словам председатель комиссии Калева Стойческу, силы обороны имеют право потопить судно, если отразить угрозу другими мерами невозможно или это невозможно сделать своевременно. Капитан судна или государство флага должны быть уведомлены об этом. При этом, корабли не будут топиться за нарушение кабельного маршрута. Вероятно, имеется ввиду, если судно идёт там, где проложены подводные кабели. А что же тогда это за угрозы — конкретно? Пока неясно. Ранее говорили об угрозах для экологии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на пресс-конференции сказал, что в первую очередь военные должны будут связаться с капитаном судна, затем попросят изменить курс, а после предложат пришвартоваться. В случае необходимости применения силы соответствующее разрешение должен дать министр обороны.

По словам Стойческу, для выполнения своих задач ВМС страны нужны новые корабли, "по крайней мере, один или два".

Эстония нарушает закон о свободе судоходства

В комментарии бывшего командующий ВМС Юри Саска звучат сомнения в том, кто должен брать на себя ответственность за принятие "сложного" решения в международных водах, которое, согласно международным законам, будет препятствовать свободе судоходства.

"Если мы применяем вооруженную силу против кого-то в международных водах и тем самым фактически препятствуем свободе судоходства, то это в любом случае сложно, очень, очень сложно. Мы должны со всей серьёзностью понимать, что эта ситуация на море видна командиру корабля. И какое давление мы оказываем этим на этого конкретного офицера или командира корабля?", — сказал Саска.

Эстония хочет втянуть РФ в конфликт в Балтийском море

Если законопроект одобрят в парламенте, то эстонские пограничники смогут перекрыть часть нейтральных вод, по которым сегодня танкеры "теневого флота" следуют с российской нефтью из портов Ленинградской области в Балтийское море. Фактически речь идёт об ограничении работы российских портов. Если к инициативе Эстонии присоединится Финляндия, то Балтийское море превратится во внутреннее море НАТО. Многие эксперты отмечают, что попытка перекрыть Балтику неизбежно обернётся военным инцидентом с РФ, учитывая, что по морю проводится снабжение Калининграда и что потом последуют атаки на российские конвойные военные корабли.

Будет ли поддержка США и НАТО, когда ВС РФ ответят Эстонии? Переговоры по Чёрному морю говорят о том, что Вашингтон склоняется к подходу, который отдает приоритет переговорам с великими державами, а не с местными альянсами.

Как сказал президент США Дональд Трамп, обращаясь к Украине — надо было думать, и не "задирать того, кто гораздо больше вас".

Уточнения

Силы обороны Эстонии — совокупность структур и организаций, отвечающих за оборону и безопасность Эстонской Республики.

Теневой флот России — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых Евросоюзом и странами Большой семёрки в связи со вторжением России на Украину.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война эстония калининград балтийское море
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