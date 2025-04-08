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Дмитрий Плотников

Киев готовит кровавые провокации: становится ли мирный процесс фарсом?

3:30
Силовые структуры » Военные новости

Процесс мирных переговоров превратился в фарс. Во многом это благодаря поведению киевской хунты.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Пока Вашингтон и Кремль ищут точки соприкосновения, но Украине продолжают действовать вразрез со здравым смыслом.

А накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак провёл совещание со Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР). Предмет разговора — срыв переговорного кейса администрации Соединённых Штатов с Москвой. Руководитель офиса Зеленского поручил подготовить операции по ударам критической инфраструктуры России, а также по атакам на линии боевого соприкосновения, которые сорвут временное перемирие. Всю ответственность нужно будет переложить на российскую сторону.

На Украине считают это задачей номер один. Поскольку продолжать затяжную войну и дискредитировать идею мирных переговоров — это требование глобалистов.

Ермак получил от разведки Великобритании тезисы переговоров американской администрации и российского руководства. Там обсуждался формат временного перемирия на Пасху (20 апреля). Вашингтон ждёт от Кремля активностей на данном треке, чтобы следующим этапом организовать саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии уже в мае.

Кто за мир

Видно, что Москва усиливает мирную риторику, но выдерживает стратегическую линию к условиям Запада сорвать разрешение конфликта на Украине. Инсайдеры уже заявили, что Москва готова объявить временное перемирие на Пасху, а затем все вопросы по урегулированию украинского конфликта решить на следующем саммите с американцами.

 

К бабке не ходи, что пауза на линии фронта не будет означать прекращение войны. Но, по мнению экспертов, эта пауза рассматривается как усиление переговорных позиций Кремля. В России прекрасно помнят, как их обманули с Минскими соглашениями.

Сегодня российское руководство исходит из другого подхода: "перемирия ради перемирия" не будет. Оно будет лишь в рамках более широкой архитектуры, где будет прописано не сиюминутное затишье на фронте, а устойчивый мир, но на российских условиях. Кстати, это и есть основное отличие сегодняшний позиции Москвы от прошлой тактики уступок.

Поддержка Россией идеи мирного кейса не противоречит логике — она лишь подчёркивает, что Кремль готов к переговорам, но только на контролируемых условиях. Без этих механизмов любой мир превратится в политический капкан: как только контроль ослабнет, Киев тут же начнёт перегруппировку армии, милитаризацию при помощи поставок с Запада, словом, начнётся эскалация с той стороны.

Вывод

Недавний комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о невозможности Киевом обеспечить соблюдение договорённости — прямой сигнал о том, что РФ не видит ответственного субъекта на том конце стола переговоров. Оно и понятно, решение принимает не Банковая, а сборище внешних акторов: подрядчиков ВПК и русофобских групп, с которыми долгосрочный правовой контракт заключить просто невозможно.

Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что любая пауза на театре военных действий — это только короткая передышка до следующего более кровавого раунда…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша андрей ермак дональд трамп владимир путин
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