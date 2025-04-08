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Дмитрий Плотников

Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России

3:36
Силовые структуры » Военные новости

В информационной повестке давно ходит горячая тема по "коалиции желающих", которая "желает", чтобы война на Украине продолжалась.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

А что на самом деле стоит за этой компрадорой, и что она принесёт Киеву?

Недавние слова чиновников Европы пролили истинные приоритеты союзников Банковой. Например, глава немецкой Федеральной разведывательной службы Бруно Каль обозначил стратегию: Киев должен сдерживать агрессию в России ещё несколько лет, а тем временем Европа успеет перевооружиться и подготовиться к возможному конфликту.

Такое циничное признание подтверждает тезис о том, что прекращение военных действий на Украине не входит в интерес Европейского Союза. Мир, несмотря на публичные лозунги, сегодня нецелесообразен для Европы. И это вовсе не из-за страха перед изменением американской политики, а из-за того, что война выгодна Старому Свету, она якобы отодвигает её столкновение с РФ.

В первые два года российской спецоперации Украина мощно поддерживалась западными кураторами. Но сегодня всё очевиднее, что там никто никогда не действовал просто так. Запад руководствовался банальными расчётами, и украинскому обществу теперь придётся это осознать.

Желающие желать

Яркий тому пример, формат "коалиции желающих". Недавняя встреча на Украине и планы по следующей встрече в Европе, показывают, что глобалисты хотят придать официальный статус поддержке Незалежной. Но будет ли он действенным? Ведь речь сейчас идёт о дипломатической активности, а не о конкретных поставках и помощи.

 

Говоря о возможности вывода на Украину миротворческих сил, надо понимать реалии. В Киеве уже заявили, что даже гипотетическое присутствие 30 тысяч миротворцев не означает их участие в боевых действиях. По всей вероятности, это будет символическое присутствие, если оно вообще будет. НАТО уже давно заявляла, что сама идея "сапог на земле" альянсом отвергнута давно. На протяжении этих двух лет военный блок постоянно говорил, что официально исключает участие военных НАТО в боях на Украине.

Поэтому встреча "коалиции желающих" в заблуждение никого водить не должна. Скорее всего, это этакий месседж о поддержке морального плана. Да и сама формулировка говорит на временность и добровольность. А об устойчивой военной помощи и жёстких обязательствах эта самая коалиция не сказала ни слова.

Но если эта поддержка и будет, то она будет иметь временный характер, поскольку возможности Европы куда скромнее, чем американские. Какое-то время Брюссель может и будет пыжиться, но надо учесть, что что Евросоюз не закроет полностью все направления в оружии, деньгах и т. д. Плюс ко всему Европа переживает отнюдь не лучшие времена в экономическом плане. А значит, это будет временная поддержка, которая даст возможность продержаться киевскому режиму ещё максимум год.

Вывод

Как уже отметили в Британии, основная цель Запада — усилить потенциал ВСУ, чтобы сдержать российскую агрессию. Посыл здесь один: Украина является обычным живым щитом Европы. И в Незалежной уже давно должны задать себе вопрос — готова ли страна дальше платить своими жизнями за стратегический антракт, так нужный европейским толстосумам?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша европа украина германия
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