Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели спецоперации на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем сводку на среду, 9 апреля.

Белгородское направление

Российские войска завершают разгром оккупантов в Поповке, зачищая населённый пункт, и уничтожив много боевиков. ВСУ пока ещё присутствуют в руинах на окраинах села и в лесных массивах. На днях армия России выбила врага из захваченной Демидовки и продолжает зачищать лесополосы. Неонацисты всё ещё цепляются за опорные пункты, идут бои.

Несколько раз националисты предпринимали попытки вблизи госграницы оборудовать миномётные позиции — группировка "Север" уничтожила орудия и расчёты.

В Краснояружском районе "пропали без вести" боевики 141-й бригады ВСУ. Накануне появились данные, что потери врага тут превысили 1000 человек. 180 из них — это солдаты 141-й омбр. Именно столько были прикомандированы к 225-му ошп, переброшены в приграничье и под Демидовкой 20 марта отправлены на убой. Вдовы и матери возмущены действиями командования ВСУ.

Курско-Сумское направление

На этом участке "Бесстрашные" сломили упорное сопротивление врага и освободили посёлок Гуево. Там оставались граждане РФ, которых бандеровцы пытались использовать как живой щит. "Север" ежедневно проводил операции по спасению мирного населения, вынося пожилых людей на носилках через лес. Сегодня русские воины вывезли ещё четверых жителей Суджанского района.

В населённиках Горналь и Олешня продолжаются бои, где "северяне" перемалывают личный состав ВСУ из штурмовых бригад и 132-го разведбатальона. В Сумской области нацисты предприняли безуспешную контратаку в окрестностях села Веселовка. В результате огневого поражения личный состав врага уничтожен. В районе Локни (Сумщина) идут ожесточённые бои. ВС РФ штурмуют село. Противник огрызается.

 

Генштаб ВСУ признаётся, что он не может удержать плацдармы в Курской и Белгородской областях — русские просто перемалывают резервы армии Украины, Киев вынужден отправлять сюда новый резерв каждые 12 часов. Боевые командиры в шоке от бессмысленной трате сил, но главком Александр Сырский отвечает, что ему дан приказ держать разгромленные населённики до конца.

Отобрать порты Украины

Накануне Владимир Зеленский решил прилюдно разругаться с Пекином. По его словам, граждане Китая воюют на стороне армии РФ. "Просроченный" утверждает, что якобы именно китайцы в ДНР атаковали ВСУ у Тарасовки и Белогоровки — в бою участвовала группа из китайцев, "двое из которых попали Киеву в плен". После этого сообщения МИД Украины вызвал поверенного по делам КНР на Украине.

А между тем, Франция и Великобритания хотят участвовать в разделе Причерноморской зоны. Глава Херсонской области Владимир Сальдо накануне сказал, что Париж и Лондон, используя конфликт на Украине, хотят закрепиться в Черноморском регионе, чтобы разместить там своих военных.

По словам Сальдо Франция и Британия пытаются ввести войска на территорию Украины под предлогом "поддержки" и раздела Причерноморья. Он подчеркнул, что Российская Федерация не может допустить присутствия Британии в этом регионе.

Тем временем, США подтвердили вывод с авиабазы Жешув в Польше подразделений материально-техобеспечения. Персонал обслуживания техники и грузов обеспечивал нужды НАТО для снабжения ВСУ. Эту задачу американцы возложили на страны военного блока.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу белгород чёрное море владимир зеленский
Новости Все >
Смирение: если я не могу научить другого человека чему-то, может, не стоит поучать его?
ТОП-5 блюд из СССР, которые переняли за рубежом
Стоял во дворе, пил пиво — а в протоколе погоня по трассе
Как сделать пальцы длиннее без хирургии: 7 трюков от нутрициолога до маникюриста
Густой, как сметана, но без вреда: чем греческий йогурт полезнее обычного
Ferrari кусает локти: Ферстаппен снова на вершине после Гран-при Японии — пресса в восторге
Что значит сон собаки на подушке: не любовь, а проверка границ
Гробница на дне за 5 миллиардов: что мешает поднять Титаник — самую дорогую катастрофу в истории
Она родилась без матки, но стала мамой: невероятная история из Лондона
Красиво, чисто, без грядок: сад в стиле минимализм за 3 шага
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Домашние животные
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Смирение: если я не могу научить другого человека чему-то, может, не стоит поучать его?
ТОП-5 блюд из СССР, которые переняли за рубежом
Стоял во дворе, пил пиво — а в протоколе погоня по трассе
Как сделать пальцы длиннее без хирургии: 7 трюков от нутрициолога до маникюриста
Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море
Густой, как сметана, но без вреда: чем греческий йогурт полезнее обычного
Ferrari кусает локти: Ферстаппен снова на вершине после Гран-при Японии — пресса в восторге
Что значит сон собаки на подушке: не любовь, а проверка границ
Гробница на дне за 5 миллиардов: что мешает поднять Титаник — самую дорогую катастрофу в истории
Она родилась без матки, но стала мамой: невероятная история из Лондона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.