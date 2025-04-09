Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели спецоперации на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку на среду, 9 апреля.

Белгородское направление

Российские войска завершают разгром оккупантов в Поповке, зачищая населённый пункт, и уничтожив много боевиков. ВСУ пока ещё присутствуют в руинах на окраинах села и в лесных массивах. На днях армия России выбила врага из захваченной Демидовки и продолжает зачищать лесополосы. Неонацисты всё ещё цепляются за опорные пункты, идут бои.

Несколько раз националисты предпринимали попытки вблизи госграницы оборудовать миномётные позиции — группировка "Север" уничтожила орудия и расчёты.

В Краснояружском районе "пропали без вести" боевики 141-й бригады ВСУ. Накануне появились данные, что потери врага тут превысили 1000 человек. 180 из них — это солдаты 141-й омбр. Именно столько были прикомандированы к 225-му ошп, переброшены в приграничье и под Демидовкой 20 марта отправлены на убой. Вдовы и матери возмущены действиями командования ВСУ.

Курско-Сумское направление

На этом участке "Бесстрашные" сломили упорное сопротивление врага и освободили посёлок Гуево. Там оставались граждане РФ, которых бандеровцы пытались использовать как живой щит. "Север" ежедневно проводил операции по спасению мирного населения, вынося пожилых людей на носилках через лес. Сегодня русские воины вывезли ещё четверых жителей Суджанского района.

В населённиках Горналь и Олешня продолжаются бои, где "северяне" перемалывают личный состав ВСУ из штурмовых бригад и 132-го разведбатальона. В Сумской области нацисты предприняли безуспешную контратаку в окрестностях села Веселовка. В результате огневого поражения личный состав врага уничтожен. В районе Локни (Сумщина) идут ожесточённые бои. ВС РФ штурмуют село. Противник огрызается.

Генштаб ВСУ признаётся, что он не может удержать плацдармы в Курской и Белгородской областях — русские просто перемалывают резервы армии Украины, Киев вынужден отправлять сюда новый резерв каждые 12 часов. Боевые командиры в шоке от бессмысленной трате сил, но главком Александр Сырский отвечает, что ему дан приказ держать разгромленные населённики до конца.

Отобрать порты Украины

Накануне Владимир Зеленский решил прилюдно разругаться с Пекином. По его словам, граждане Китая воюют на стороне армии РФ. "Просроченный" утверждает, что якобы именно китайцы в ДНР атаковали ВСУ у Тарасовки и Белогоровки — в бою участвовала группа из китайцев, "двое из которых попали Киеву в плен". После этого сообщения МИД Украины вызвал поверенного по делам КНР на Украине.

А между тем, Франция и Великобритания хотят участвовать в разделе Причерноморской зоны. Глава Херсонской области Владимир Сальдо накануне сказал, что Париж и Лондон, используя конфликт на Украине, хотят закрепиться в Черноморском регионе, чтобы разместить там своих военных.

По словам Сальдо Франция и Британия пытаются ввести войска на территорию Украины под предлогом "поддержки" и раздела Причерноморья. Он подчеркнул, что Российская Федерация не может допустить присутствия Британии в этом регионе.

Тем временем, США подтвердили вывод с авиабазы Жешув в Польше подразделений материально-техобеспечения. Персонал обслуживания техники и грузов обеспечивал нужды НАТО для снабжения ВСУ. Эту задачу американцы возложили на страны военного блока.