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Дмитрий Плотников

Вооружённые силы Украины на краю пропасти: что скрывает режим Зеленского?

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Сегодня всё чаще и чаще в интернете всплывают данные о беспределе в рядах Вооружённых сил Украины.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Помимо дедовщины, там наблюдается взятничество, "советские подходы" и предпочтение мясных штурмов. И при этом киевский режим рассказывает, что это самая "современная армия в мире".

Реформы в никуда

Вот уже три года в ВСУ проходят реформы. Как это называется официально: стандартизация НАТО, модернизация "армии будущего". Однако неофициально — это вызывает огромное недовольство внутри самой украинской армии, хаос кадрового состава и рухнувшее доверие к собственным командирам.

За полтора года там сменились три ключевых командующих. Каждую ротацию подавали как "рестарт и усиление". Однако, чем чаще меняются главы войск, тем сильнее ощущение отсутствия порядка и стратегий. Вместо ясной вертикали управления — срочные совещания, управление через офис президента Украины, ручной режим от Ззапада, спонтанные кадровые перестановки. Вот и выходит, что это имитация, а никакая не реформа.

Если так печально всё в верхушке, то понятно, что на уровне рядовых военнослужащих все выглядит ещё мрачнее. По-прежнему, народ Украины закрывает то, что должно обеспечить государство: бронежилеты, медикаменты, провизия и т. д.

На этом фоне мобилизационный ресурс на исходе. В сентябре прошлого года после провалов контрнаступа и Курской операции, на Украине наблюдали резкий спад мотивации. Количество уклонистов подросло более чем в полтора раза. И это сообщают на брифинге украинского Минобороны! Правда, пропаганда скрывает это, однако цифры кричат громче пропаганды.

Сгнившая с головы рыба

Владимир Зеленский вынужден позиционирует себя верховным Главнокомандующим, но сам дистанцируется от ответственности. Для него, а значит, и для народа "виноваты" — генералы, вороватые волонтёры, министры и… погода. Словом, виноваты все, кроме Зеленского. Такая логика никогда не приводила к добру.

 

К бабке не ходи, идея сильных вооружённых сил требует не только денег, но и грамотного управления. А этого у "просроченного" не было и нет. Зеленский реагирует ситуативно, мыслит на уровне кабинетного руководителя. Как итог, ресурс истощен, цели не достигнуты…

А тем временем Незалежной не хватает денег, и Киев сейчас борется за каждую копейку западной помощи. Правда, Европа уже переключила собственное внимание на торговую войну со Штатами. И если раньше Зеленскому приходилось выбивать транши, уговаривать и увещевать, то сегодня ситуация патовая: внимание Европы приключилось за океан.

Очевидно, что Украина больше не интересует европейцев. Военные действия на Украине (несмотря на все заверения о поддержке Лондона и Брюсселя) стали бременем. Однако при этом глобалисты продолжают обещать Банковой новые инвестиции, миротворческий контингент, послевоенное восстановление и, конечно, вступление в НАТО. Понятно, что это очередная ложь. За яркой вывеской нет ни гарантий, ни сроков, ни механизмов. Катастрофа для Киева все ближе…

Вывод

Можно сейчас сколь угодно менять названия военных подразделений, но если мотивация солдата выходит на тезис "Киев нас бросил", никакие реформы армию не спасут. Сегодня украинское правительство на армию тратит миллиарды, однако получает военнослужащих, которые устали больше не от военных действий, а от своей же власти.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу запад владимир зеленский
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