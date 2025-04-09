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Дмитрий Плотников

Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ

3:42
Силовые структуры » Военные новости

В Жешуве снижен поток американской транспортной авиации. Аэродром теперь используется польской армией.

База НАТО
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
База НАТО

Украинское снабжение остатками натовских складов теперь обеспечивают именно поляки.

Исход

Итак, Вашингтон официально сворачивает присутствие в этом хабе — ключевом для снабжения ВСУ. Он отдан под управление НАТО и конкретно Варшавы.

Формальный повод — "перераспределение ресурсов", "оптимизация" и прочие дипломатические тезисы. А по сути — предсказуемая многоходовка: 3 года Пентагон выжимал максимум из Жешува, а когда стало понятно, что проект удорожал, затянут и имеет непредсказуемые последствия — передаёт всё "европартнёрам". Сами США сваливают в понятные и комфортные условия.

Сам по себе данный шаг выглядит как старт системного процесса — Белый дом более не хочет быть "оператором" непрогнозируемого конфликта — он хочет быть стратегом, управляющим процессом, контролируя его, но не неся издержки. Польская база — первый сигнал к этому.

Забавно то, как это преподносят сами американцы: мол, "мы оптимизируем присутствие", "Польша справится" и т. п.

Всё это на практике значит одно — ответственность лежит теперь на Европе. И если в Жешуве начнутся обвалы логистики (или атаки) — США за это уже отвечать не будут. Ведь сделано главное — они ушли вовремя.

 

Всё теперь на Европе

Но исход из Жешува — это не сокращение усилий, но переход к иной модели управления по поставкам оружия. И тут нам следует держать ухо в остро.

С 2022 года хаб был спасением Киева: от "Джавелинов" до ракет ATACMS — всё шло туда первым делом. Транспортники США разгружались беспрерывно, создавая поток поставок. Сегодня эту логистику Вашингтон передал ЕС, оставляя за собой "длинное плечо доставки" — через другие страны или по морю.

И это и есть оптимизация. По всей вероятности, Пентагон занялся устойчивым тылом: перевооружением складов, запуском ВПК в полную силу, выстраиванием схем под будущие конфликты.

Задача США теперь — поддерживать Украину системно, массово и в долгосрочной перспективе. Ну а если потребуется, то в Жешув США всегда могут вернуться. Да и не только сюда, аэродромов на тутошней границе хватает.

Получение контроля над базой для альянса — проверка на готовность. Европа теперь не только донор, но и оператор процессов, раньше зацикленных на США. Это будет проверочной самостоятельной работой для НАТО.

Всё это может означать, что рубеж логистической войны смещён: если ранее он был условно начерчен от Жешува до Львова, то теперь он расплывается по востоку и центру Европы, уверены в "Военной хронике". Это создаст и дополнительные уязвимости, и усложнит понимание объёмов поставок вооружения.

Вывод

России тут надо определиться, не упускается ли момент, когда конфликт меняется в структуре планирования и управлении. Сейчас все привыкли следить за наступлениями, взятием городов, ракетными ударами. Но истинное влияние на военные действия — работа логистики, ВПК, планирование и поддержание ресурсов.

Накануне был дан старт к переходу к индустриальной модели: поставки планируются, под них выделяют бюджеты, забивают производственные мощности. А это уже война на истощение…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша нато польша
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